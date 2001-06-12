» » Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото

Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото Работы сделаны художником из Бельгии.

У всего есть своя тень, но ее форма может не совпадать с формой объекта, который ее отбрасывает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Бельгийский художник, продюсер и режиссер Винсент Баль использует курьезную сторону теней различных предметов, дополняя их иллюстрациями.

Читайте также: Так выглядят самые необычные здания времен позднего СССР. Фото

Так родилась серия забавных и интересных рисунков, раскрывающих сущность простых предметов в мире теней.

Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тень, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     3202
     0

Похожие новости по теме

Так выглядят самые необычные здания времен позднего СССР. Фото Так выглядят самые необычные здания времен позднего СССР. Фото

Эти футуристические постройки до сих пор выделяются на фоне всей архитектуры.

Так выглядят самые необычные фрукты мира. Фото Так выглядят самые необычные фрукты мира. Фото

Эти экзотические фрукты редко встретишь в наших магазинах.

Невероятные скульптуры животных, сделанные из гильз. Фото Невероятные скульптуры животных, сделанные из гильз. Фото

Работы сделаны художником из Колумбии.

Невероятные миниатюры из обыденных предметов. Фото Невероятные миниатюры из обыденных предметов. Фото

Когда человек взрослеет, у него в душе умирает ребёнок.

ТОП-5 интересных предметов, которые можно напечатать на 3D-принтере. Фото ТОП-5 интересных предметов, которые можно напечатать на 3D-принтере. Фото

С помощью уникального принтера можно напечатать несколько удивительных вещей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх