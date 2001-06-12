Раздел: Фоторепортажи
Невероятные снимки, на которых тень решает все. Фото
Работы сделаны художником из Бельгии.
У всего есть своя тень, но ее форма может не совпадать с формой объекта, который ее отбрасывает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бельгийский художник, продюсер и режиссер Винсент Баль использует курьезную сторону теней различных предметов, дополняя их иллюстрациями.
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Так родилась серия забавных и интересных рисунков, раскрывающих сущность простых предметов в мире теней.
У всего есть своя тень, но ее форма может не совпадать с формой объекта, который ее отбрасывает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бельгийский художник, продюсер и режиссер Винсент Баль использует курьезную сторону теней различных предметов, дополняя их иллюстрациями.
Читайте также: Так выглядят самые необычные здания времен позднего СССР. Фото
Так родилась серия забавных и интересных рисунков, раскрывающих сущность простых предметов в мире теней.
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