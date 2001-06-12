Раздел: Фоторепортажи
Как одевались модницы в 20-е годы прошлого века. Фото
Многие тренды тех лет вновь возвращаются в моду.
Мода 20-х годов - время красоты и элегантности. Вы – худенькая женщина, похожая на мальчика-подростка? В 20-х годах XX столетия вы бы несомненно пользовались популярностью у мужчин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К тому же, заниженная талия и прямой покрой не украсили бы пышнотелую женщину. А нитка жемчуга смотрелась бы должным образом только на субтильной красавице.
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Мода 20-х годов - время красоты и элегантности. Вы – худенькая женщина, похожая на мальчика-подростка? В 20-х годах XX столетия вы бы несомненно пользовались популярностью у мужчин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К тому же, заниженная талия и прямой покрой не украсили бы пышнотелую женщину. А нитка жемчуга смотрелась бы должным образом только на субтильной красавице.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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