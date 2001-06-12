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Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото

Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. ФотоЭксперты советуют каскад.

Парикмахеры выбрали универсальную стрижку для всех женщин. Ее называют "итальянкой", передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Это усовершенствованный каскад, особенностью которого является "шапка". Пряди обрамляют лицо и создают объем у корней.

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Стрижка популярна среди женщин любого возраста и телосложения. Иногда выстригают волосы. Подойдет для коротких, средних и длинных волос. Чтобы прическа имела ухоженный вид, понадобится только фен и брашинг. Ради экспериментов можно использовать бигуди или плойку. "Итальянка" скрывает мелкие недостатки внешности. Например, морщины.

Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото
Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото
Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото
Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото

Парикмахеры показали стрижку, которая подходит всем женщинам. Фото
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 Теги: стрижка, парикмахер

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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