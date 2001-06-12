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Нью-Йорк 60-х годов в уличных снимках. Фото
Город с незабываемой атмосферой.
Интересное было время. Вроде уже самый конец 60-х, а город совсем не похож на Нью-Йорк из следующего десятилетия. Совершенно другая мода и совсем другие люди. Да и сам город как-то опрятнее и веселее выглядит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1969-й был годом Вудстока, антивоенных демонстраций, гей-бунтов в Вилладже, первым годом президентства Никсона. В этот год вышел первый альбом “Лед Зеппелин”, Леннон и Йоко Оно поженились, “Битлз” записали свой последний альбом и дали свой последний концерт, вышла книга Марио Пьюзо “Крестный отец”, “Аполлон-11″ сел на Луну, а “Боинг 747″ совершил первый коммерческий пассажирский рейс.
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Интересное было время. Вроде уже самый конец 60-х, а город совсем не похож на Нью-Йорк из следующего десятилетия. Совершенно другая мода и совсем другие люди. Да и сам город как-то опрятнее и веселее выглядит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1969-й был годом Вудстока, антивоенных демонстраций, гей-бунтов в Вилладже, первым годом президентства Никсона. В этот год вышел первый альбом “Лед Зеппелин”, Леннон и Йоко Оно поженились, “Битлз” записали свой последний альбом и дали свой последний концерт, вышла книга Марио Пьюзо “Крестный отец”, “Аполлон-11″ сел на Луну, а “Боинг 747″ совершил первый коммерческий пассажирский рейс.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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