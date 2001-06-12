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Пятнадцать самых красивых актеров всех времен. Фото
О них мечтали миллионы женщин.
Красота, конечно, понятие субъективное. То, что вызывает восхищение у одних, другим порой не представляется чем-то удивительным. Однако история человечества знает много примеров, когда красивые люди становились эталонами для абсолютного большинства современников. Герои нашего рейтинга — безупречные красавцы, заслужившие харизмой и обаянием звание самых привлекательных мужчин своей эпохи. В этом обзоре — самые сексуальные мужчины всех времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Марлон Брандо
Один из лучших актеров XX столетия Марлон Брандо был обречен стать объектом поклонения женщин: он обладал и безусловной внешней красотой, и безграничным обаянием, и волевым характером. От него сходили с ума и девушки, и мужчины, а он в ответ щедро одаривал их вниманием, подогревая тем самым слухи о своей бисексуальности. В результате неимоверно бурной личной жизни актера на свет появилось 11 детей! Бекхэму или Питту такое и не снилось!
2. Кэри Грант
Главный джентльмен Голливуда Кэри Грант на экране был воплощением мужественности, элегантности, обаяния и неотразимой сексуальной привлекательности. Он создал образ плейбоя в картинах 30-х годов задолго до того, как само это слово вошло в обиход. Неудивительно, что именно Грант стал прообразом легендарного спецагента Джеймса Бонда.
3. Роберт Рэдфорд
До восхождения на голливудский небосклон Брэда Питта лавры главного светловолосого секс-символа фабрики грез принадлежали Роберту Рэдфорду. В 70-80-е актер купался в лучах славы и наслаждался массовым обожанием поклонниц, ходивших за ним по пятам. А после выхода в 90-е картины «Непристойное предложение» у миллионов женщин просто помутился рассудок, и на Рэдфорда обрушилось небывалое количество тех самых «предложений» от состоятельных леди. В случае отказа же пылкие дамы грозились погубить карьеру актера. Ох и тяжела жизнь плейбоя!
4. Пол Ньюман
Обладатель роковых голубых глаз Пол Ньюман всегда был невероятно фотогеничным. С самого начала своей публичной карьеры он имел все, чтобы стать суперзвездой и секс-идолом: красоту, мужское обаяние, талант, доброту (актер был известным филантропом). К его ногам были готовы пасть миллионы женщин, но он всю жизнь был верен одной-единственной — актрисе и супруге Джоанн Вудворд.
5. Ален Делон
Тут комментарии излишни: само имя этого французского актера стало синонимом мужской красоты. При одном упоминании о нем женщины приходили в священный трепет. Перед магнетическим обаянием актера не могли устоять и партнерши по съемкам, среди которых были первые мировые красавицы: Клаудия Кардинале, Роми Шнайдер, Орнелла Мути, Моника Беллуччи и многие другие. Драматичная история любви Алена Делона с Роми Шнайдер и вовсе стала для актрисы роковой — разрыв с красавцем Роми переживала очень болезненно, если не сказать больше: до конца своих дней Шнайдер так и не смогла оправиться от этих страданий.
6. Тимоти Далтон
Ряды мировых секс-символов актер Бирмингемского театра Тимоти Далтон пополнил в 80-е — после выхода на BBC сериала «Джейн Эйр», где статный английский красавец, разумеется, играл главную роль. Впоследствии он стал Джеймсом Бондом номер четыре, чем покорил еще большее число дамских сердец. Сама Ванесса Редгрейв не устояла перед обаянием жгучего брюнета: с ней у Далтона был серьезный роман, продлившийся 10 лет.
7. Мел Гибсон
Официально статус секс-символа Мел Гибсон получил в 1985 году, возглавив первый рейтинг мужской привлекательности в журнале People. Тогда голубоглазому канадцу было 20 лет, но он уже успел отсняться в десятке добротных блокбастеров и, соответственно, заслужить славу брутального красавца.
8. Ричард Гир
После выхода знаменитой «Красотки» Ричард Гир регулярно возглавлял списки самых сексуальных мужчин. В этот же период актер был женат на супермодели Синди Кроуфорд, и именно эту пару Голливуд официально признал самой красивой парой 90-х.
9. Джордж Клуни
«Клуни, как костюм от Chanel, никогда не выходит из моды», — очень точно подметила героиня известного сериала Кэрри Брэдшоу. Одно десятилетие сменяет другое, а Клуни по-прежнему числится в рейтингах сексуальности наравне с молодыми красавцами. Кажется, время не властно над этим мужчиной: с годами его магнетизм и обаяние только приумножаются. За один только характерный взгляд обольстительных карих очей дамы готовы продать душу лукавому. Романов в донжуанском списке секс-символа не счесть, однако остепениться Клуни заставила лишь одна Амаль Аламуддин. Вот уж действительно: седина в бороду, бес в ребро!
10. Брэд Питт
Заботливый отец и глава семейства — это сейчас о Брэде Питте принято говорить в таком ключе. А в былые времена актер считался главным покорителем женских сердец. Статус голливудского секс-символа закрепился за Питтом в 1995 году: он был в расцвете красоты, славы и буквально купался в зрительской любви. Тогда же журнал Empire включил актера в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино, и этот титул актер заслуженно носит почти 30 лет, продолжая подтверждать его из года в год. Счастливиц, бывших его дамами сердца до Анджелины Джоли, было немало: Джульетт Льюис, Гвинет Пэлтроу и экс-супруга Дженнифер Энистон, в паре с которой Питт сводил с ума миллионы поклонников, с интересом наблюдающих за идеальной жизнью идеальной пары.
11. Джуд Лоу
В детстве Джуд Лоу вдоволь натерпелся от одноклассников из-за смазливой внешности: ему даже пришлось сменить школу. Спустя годы «красавчик Алфи» превратился в самого желанного мужчину планеты, став британским Аленом Делоном.
12. Райан Гослинг
Титул секс-символа на протяжении последних лет числится за Райаном Гослингом. Он не канонический красавец, не брутал, однако, согласно опросам, именно этого долговязого блондина с ироничным прищуром большинство девушек хотели бы заполучить в любовники. Поклонение женщин Гослингу обеспечила не репутация Дон Жуана и не стальные бицепсы, а, скорее, чувство юмора, особая мужская энергия и, несомненно, образ мужчины мечты, созданный в «Дневнике памяти».
13. Леонардо Ди Каприо
Неисправимый дамский угодник, знаток и ценитель женской красоты Леонардо Ди Каприо с юности слыл красавцем. Поначалу смазливая внешность даже мешала актеру получать серьезные драматические роли, однако с выходом эпохального «Титаника» все изменилось. Ди Каприо стал самым узнаваемым лицом на планете и объектом обожания женской половины ее населения.
14. Джонни Депп
Самый известный кинопират в мире Джонни Депп с такими внешними данными мог бы запросто всю жизнь играть героев-любовников. Однако Депп предпочел образ эксцентрика и на экране, и в жизни. Но как бы душка Джонни ни старался скрыть внешность обаятельного красавца за винтажными шляпами, потертыми штанами, амулетами и прочей хиппи-атрибутикой, девушки продолжают мечтательно вздыхать, глядя на его фотографии.
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15. Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон растопил женские сердца проверенным способом — сыграв в фэнтези про вампирскую любовь. Так бледнокожий долговязый британец с копной спутанных волос в одночасье стал не просто любимцем женщин, но и новым эталоном мужской красоты.
Красота, конечно, понятие субъективное. То, что вызывает восхищение у одних, другим порой не представляется чем-то удивительным. Однако история человечества знает много примеров, когда красивые люди становились эталонами для абсолютного большинства современников. Герои нашего рейтинга — безупречные красавцы, заслужившие харизмой и обаянием звание самых привлекательных мужчин своей эпохи. В этом обзоре — самые сексуальные мужчины всех времен, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Марлон Брандо
Один из лучших актеров XX столетия Марлон Брандо был обречен стать объектом поклонения женщин: он обладал и безусловной внешней красотой, и безграничным обаянием, и волевым характером. От него сходили с ума и девушки, и мужчины, а он в ответ щедро одаривал их вниманием, подогревая тем самым слухи о своей бисексуальности. В результате неимоверно бурной личной жизни актера на свет появилось 11 детей! Бекхэму или Питту такое и не снилось!
2. Кэри Грант
Главный джентльмен Голливуда Кэри Грант на экране был воплощением мужественности, элегантности, обаяния и неотразимой сексуальной привлекательности. Он создал образ плейбоя в картинах 30-х годов задолго до того, как само это слово вошло в обиход. Неудивительно, что именно Грант стал прообразом легендарного спецагента Джеймса Бонда.
3. Роберт Рэдфорд
До восхождения на голливудский небосклон Брэда Питта лавры главного светловолосого секс-символа фабрики грез принадлежали Роберту Рэдфорду. В 70-80-е актер купался в лучах славы и наслаждался массовым обожанием поклонниц, ходивших за ним по пятам. А после выхода в 90-е картины «Непристойное предложение» у миллионов женщин просто помутился рассудок, и на Рэдфорда обрушилось небывалое количество тех самых «предложений» от состоятельных леди. В случае отказа же пылкие дамы грозились погубить карьеру актера. Ох и тяжела жизнь плейбоя!
4. Пол Ньюман
Обладатель роковых голубых глаз Пол Ньюман всегда был невероятно фотогеничным. С самого начала своей публичной карьеры он имел все, чтобы стать суперзвездой и секс-идолом: красоту, мужское обаяние, талант, доброту (актер был известным филантропом). К его ногам были готовы пасть миллионы женщин, но он всю жизнь был верен одной-единственной — актрисе и супруге Джоанн Вудворд.
5. Ален Делон
Тут комментарии излишни: само имя этого французского актера стало синонимом мужской красоты. При одном упоминании о нем женщины приходили в священный трепет. Перед магнетическим обаянием актера не могли устоять и партнерши по съемкам, среди которых были первые мировые красавицы: Клаудия Кардинале, Роми Шнайдер, Орнелла Мути, Моника Беллуччи и многие другие. Драматичная история любви Алена Делона с Роми Шнайдер и вовсе стала для актрисы роковой — разрыв с красавцем Роми переживала очень болезненно, если не сказать больше: до конца своих дней Шнайдер так и не смогла оправиться от этих страданий.
6. Тимоти Далтон
Ряды мировых секс-символов актер Бирмингемского театра Тимоти Далтон пополнил в 80-е — после выхода на BBC сериала «Джейн Эйр», где статный английский красавец, разумеется, играл главную роль. Впоследствии он стал Джеймсом Бондом номер четыре, чем покорил еще большее число дамских сердец. Сама Ванесса Редгрейв не устояла перед обаянием жгучего брюнета: с ней у Далтона был серьезный роман, продлившийся 10 лет.
7. Мел Гибсон
Официально статус секс-символа Мел Гибсон получил в 1985 году, возглавив первый рейтинг мужской привлекательности в журнале People. Тогда голубоглазому канадцу было 20 лет, но он уже успел отсняться в десятке добротных блокбастеров и, соответственно, заслужить славу брутального красавца.
8. Ричард Гир
После выхода знаменитой «Красотки» Ричард Гир регулярно возглавлял списки самых сексуальных мужчин. В этот же период актер был женат на супермодели Синди Кроуфорд, и именно эту пару Голливуд официально признал самой красивой парой 90-х.
9. Джордж Клуни
«Клуни, как костюм от Chanel, никогда не выходит из моды», — очень точно подметила героиня известного сериала Кэрри Брэдшоу. Одно десятилетие сменяет другое, а Клуни по-прежнему числится в рейтингах сексуальности наравне с молодыми красавцами. Кажется, время не властно над этим мужчиной: с годами его магнетизм и обаяние только приумножаются. За один только характерный взгляд обольстительных карих очей дамы готовы продать душу лукавому. Романов в донжуанском списке секс-символа не счесть, однако остепениться Клуни заставила лишь одна Амаль Аламуддин. Вот уж действительно: седина в бороду, бес в ребро!
10. Брэд Питт
Заботливый отец и глава семейства — это сейчас о Брэде Питте принято говорить в таком ключе. А в былые времена актер считался главным покорителем женских сердец. Статус голливудского секс-символа закрепился за Питтом в 1995 году: он был в расцвете красоты, славы и буквально купался в зрительской любви. Тогда же журнал Empire включил актера в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино, и этот титул актер заслуженно носит почти 30 лет, продолжая подтверждать его из года в год. Счастливиц, бывших его дамами сердца до Анджелины Джоли, было немало: Джульетт Льюис, Гвинет Пэлтроу и экс-супруга Дженнифер Энистон, в паре с которой Питт сводил с ума миллионы поклонников, с интересом наблюдающих за идеальной жизнью идеальной пары.
11. Джуд Лоу
В детстве Джуд Лоу вдоволь натерпелся от одноклассников из-за смазливой внешности: ему даже пришлось сменить школу. Спустя годы «красавчик Алфи» превратился в самого желанного мужчину планеты, став британским Аленом Делоном.
12. Райан Гослинг
Титул секс-символа на протяжении последних лет числится за Райаном Гослингом. Он не канонический красавец, не брутал, однако, согласно опросам, именно этого долговязого блондина с ироничным прищуром большинство девушек хотели бы заполучить в любовники. Поклонение женщин Гослингу обеспечила не репутация Дон Жуана и не стальные бицепсы, а, скорее, чувство юмора, особая мужская энергия и, несомненно, образ мужчины мечты, созданный в «Дневнике памяти».
13. Леонардо Ди Каприо
Неисправимый дамский угодник, знаток и ценитель женской красоты Леонардо Ди Каприо с юности слыл красавцем. Поначалу смазливая внешность даже мешала актеру получать серьезные драматические роли, однако с выходом эпохального «Титаника» все изменилось. Ди Каприо стал самым узнаваемым лицом на планете и объектом обожания женской половины ее населения.
14. Джонни Депп
Самый известный кинопират в мире Джонни Депп с такими внешними данными мог бы запросто всю жизнь играть героев-любовников. Однако Депп предпочел образ эксцентрика и на экране, и в жизни. Но как бы душка Джонни ни старался скрыть внешность обаятельного красавца за винтажными шляпами, потертыми штанами, амулетами и прочей хиппи-атрибутикой, девушки продолжают мечтательно вздыхать, глядя на его фотографии.
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15. Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон растопил женские сердца проверенным способом — сыграв в фэнтези про вампирскую любовь. Так бледнокожий долговязый британец с копной спутанных волос в одночасье стал не просто любимцем женщин, но и новым эталоном мужской красоты.
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