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Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. ФотоОни не могут не удивлять.

С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам 12 самых странных из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


1. BMW Isetta 300

Годы выпуска: 1956-1962;
Количество произведенных автомобилей: 161 728;
Двигатели: 0,3 литра (13 лошадиных сил);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 85 км/ч);
Страна-производитель: Германия;
Цена: 1000 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


2. Трехколесная Isetta в свое время спасла компанию BMW от банкротства: пока конкуренты продавали более дорогие машины, баварцы успели реализовать 160 000 Isetta и серьезно поправить свое финансовое положение, подорванное Второй мировой войной.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


3. Isetta, имеющая итальянские корни, в первую очередь отличалась скромными размерами и тем, что единственная дверь была расположена там, где у современных автомобилей находится капот: руль модели двигался вместе с дверью.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


4.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


5.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


6. Mohs Ostentatienne Opera Sedan

Годы выпуска: 1967-1979;
Количество произведенных автомобилей: 6-7;
Двигатели: 5,0 литра (193 лошадиных силы);
Вместимость: 5 человек;
Разгон до 100 км/ч: неизвестно;
Страна-производитель: Америка;
Цена: 19 600 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


7. Владелец компании Mohs Брюс Мохс создал модель Ostentatienne Opera Sedan как образец того, каким должен быть люксовый седан.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


8. Дальше концепта дело не пошло, но за два года, что бизнесмен горел этой идеей, он успел выпустить 6 или 7 подобных автомобилей.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


9. Основная особенность машины — отсутствие дверей: внутрь можно было попасть через багажник. Он открывался, выбрасывая вниз ступеньку и встречая пассажира или водителя красной ковровой дорожкой.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


10.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


11. Axiam-Mega MultiTruck

Годы выпуска: 2010 — настоящее время;
Количество произведенных автомобилей: еще производятся;
Двигатели: дизельный (15 л. с.), электрический (12 кВт);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: неизвестно;
Страна-производитель: Франция;
Цена: от 14 000 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


12. Axiam-Mega — французская компания, изначально специализировавшаяся на производстве субкомпактных автомобилей и квадроциклов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


13. Однако в 2010 году концерн выпустил легкий грузовик MultiTruck, который рассчитан на людей, использующих коммерческую технику для перевозок на короткие расстояния и желающих в связи с этим сократить расходы на содержание транспорта.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


14. Что с дизельным, что с электрическим мотором модель отличается крайне низкими эксплуатационными затратами.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


15. Выглядит, правда, очень странно.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


16. Messerschmitt KR175

Годы выпуска: 1953-1955;
Количество произведенных автомобилей: 15 000 — 20 000;
Двигатели: 0,17 (9 лошадиных сил);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 80 километров в час);
Страна-производитель: Германия;
Цена: 500 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


17. После Второй мировой войны Германии надолго запретили делать самолеты: компании Messerschmitt пришлось переключаться на что-то другое. В 1953 году свет увидел первый автомобиль концерна — KR175, который сами немцы называли скутером с кабиной.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


18. Трехколесная машина имела руль, больше похожий на аналогичный от велосипеда или мотоцикла, и два посадочных места: одно за другим.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


19. В 1955 году на смену модели KR175 пришла новинка — KR200.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


20.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


21. Mazda R360

Годы выпуска: 1960-1966;
Количество произведенных автомобилей: 65 000;
Двигатели: 0,35 (16 лошадиных сил);
Вместимость: 4 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 80 километров в час);
Страна-производитель: Япония;
Цена: от 833 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


22. R360 — первый серийный легковой автомобиль, выпущенный компанией Mazda.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


23. Машина, на выбор поставлявшаяся либо с механической трансмиссией, либо с АКП, весила всего 380 килограммов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


24. Пользовавшаяся популярностью модель позволила Mazda укрепить свое финансовое положение и благодаря тому, что когда послевоенные ограничения на экспорт японских продуктов были сняты, успешно продавалась не только на родине, но и в других странах.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото
Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


25.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


26. Russo-Baltique Impression

Годы выпуска: 2006;
Количество произведенных автомобилей: 1;
Двигатели: 6,0 литра (555 л.с.);
Вместимость: 4 человека;
Разгон до 100 км/ч: неизвестно;
Страна-производитель: совместное производство России и Германии;
Цена: 1,8 млн долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


27. В 2002 году ателье A:Level решило возродить известную российскую марку «Руссо-Балт» и создало дизайн машины в стиле 40-х годов предыдущего столетия.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


28. Владелец торговой марки «Руссо-Балт» Виктор Такнов даже вложил в проект 2 млн долларов, а ателье было переименовано в Russo-Baltique. Единственная машина — Russo-Baltiqe Impression — была выпущена в 2006 году в сотрудничестве с мастерами из немецкой компании German GErg GmbH и представлена на автосалоне в Женеве.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


29. Тогда была даже озвучена цена будущих мелкосерийных моделей — 1,8 млн долларов США. Однако производство модели так и не было запущено.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


30.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


31. Daihatsu Midget II

Годы выпуска: 1996-2002;
Количество произведенных автомобилей: неизвестно;
Двигатели: 0,65 (30,5 лошадиных сил);
Вместимость: 1-2 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 50 километров в час);
Страна-производитель: Япония;
Цена: 6800 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


32. Второе — более похожее на автомобиль в современном понимании слова — поколение Daihatsu Midget было не таким успешным, как трехколесный предшественник, в первый год производства которого было реализовано более 80 000 экземпляров модели.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


33. Машина, из-за располагающегося на капоте запасного колеса похожая на носорога, была представлена в 1993 году на Токийском автосалоне, но в серию попала только в 1996-м.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


34. В зависимости от компоновки модель могла быть двухместной или рассчитанной только на водителя.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


35.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


36. Peel P50

Годы выпуска: 1962-1965;
Количество произведенных автомобилей: 50;
Двигатели: 0,05 (4,2 лошадиных силы);
Вместимость: 1 человек;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 61 километр в час);
Страна-производитель: Великобритания;
Цена: 560 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


37. Peel P50, оснащенный одной дверью и вмещавший одного человека, весил всего 59 килограммов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


38. Расход топлива модели — всего 2,8 литра на 100 км пути.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


39. В 2010 году компания Peel выпустила ограниченную версию P50 с электрическим мотором.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


40. Автомобиль был снабжен рукояткой сзади, благодаря которой машину можно было вручную развернуть или затащить в дом или гараж.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


41. ЗАЗ–965А

Годы выпуска: 1960-1969;
Количество произведенных автомобилей: 322 166;
Двигатели: 0,75 л (23 л. с.), 0,9 литра (27 лошадиных сил);
Вместимость: 4 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 90 километров в час);
Страна-производитель: СССР;
Цена: от 15 000 рублей.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


42. ЗАЗ-965А, прозванный в народе «горбатым запорожцем», по легенде, был создан по лекалам Fiat 600.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


43. Автомобиль имел привод на задние колеса и «жабры», ставшие на долгие годы «фишкой» этой модели. На самом деле этот элемент дизайна имел важнейшее значение — он охлаждал мотор и защищал его от перегрева.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


44. Еще один интересный факт — ЗАЗ-965А стал последним советским автомобилем с дверями, открывающимися против хода движения.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


45.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


46. Renault Twizy

Годы выпуска: 2012 — настоящее время;
Количество произведенных автомобилей: еще производится;
Двигатели: электромотор (6,1 киловатта);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 75 километров в час);
Страна производитель: Франция;
Цена: от 10 900 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


47. Twizy формально не автомобиль, а тяжелый квадроцикл.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


48. Длина модели всего 2300 мм, а ширина — 1130 мм, при этом машина вмещает в себя двух пассажиров: пассажирское сиденье расположено за водительским и даже может регулироваться по высоте.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


49. Запас хода электрического мотора в идеальных условиях — около 100 километров. Полная зарядка от обычной розетки занимает примерно 3,5 часа.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


50.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


51. Bong Bug 700E

Годы выпуска: 1970-1974;
Количество произведенных автомобилей: 2270;
Двигатели: 0,7 л (29 лошадиных сил);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: 23,2 секунды;
Страна производитель: Великобритания;
Цена: 1500 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


52. Двухместная трехколесная модель имела одну верхнеподвесную дверь.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


53. По сути, чтобы попасть внутрь машины, надо было поднять верхнюю часть кузова.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


54. Несмотря на скромные габариты, каждый экземпляр автомобиля комплектовался запасным колесом.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


55. Несколько Bong Bug 700E было выпущено специально для рекламы табачной компании Rothmans.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


56. Twike

Годы выпуска: 1992 — настоящее время;
Количество произведенных автомобилей: еще производится;
Двигатели: электромотор (7,4 киловатта);
Вместимость: 2 человека;
Разгон до 100 км/ч: нет (максимальная скорость — 85 километров в час);
Страна-производитель: совместное производство Германии и Швейцарии;
Цена: от 22 300 долларов.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


57. Twike (составное от «twin» — двойной и «bike» — велосипед) — гибридный автомобиль, который может двигаться либо благодаря электромотору, либо — человеку.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


58. В салоне установлены педали, крутя которые можно заставить 246-килограммовую машину ехать.

Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


59. По заявлению производителя, физические упражнения так разогревают человека, что машине, например, не нужна печка.

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Необычные автомобили, о которых мечтают коллекционеры. Фото


60. Запас хода электромотора — от 50 до 300 км в зависимости от типа установленных батарей.
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 Теги: авто, коллекция

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Сегодня, 16:07 » Автор: Анна Мартынова
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