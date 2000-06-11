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Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото

Дикая природа в пейзажах французского фотографа. ФотоРаботы Антонина Чарбалиота.

Французский фотограф и путешественник Антонин Чарбалиот показал в сети впечатляющие фото дикой природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На снимках, которые он опубликовал в Instagram, запечатлены пейзажи Аляски, Канады, Норвегии и других живописных мест.

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Антонин Чарбалиот изучает отношения между людьми и естественной средой в полярных странах. Он самостоятельно устраивает конференции, посвященные его странствиям по миру. А его фотографии часто публикуются в онлайн-журналах.

Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
Дикая природа в пейзажах французского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, природа

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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