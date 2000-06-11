Раздел: Фоторепортажи
Самые быстрые советские автомобили. Фото
О них знают не все.
С автомобильной промышленностью в Советском Союзе все было совсем неплохо. То и дело на отечественный рынок выходили интересные, действительно достойные образцы. Умели в стране делать и очень быстрые, мощные автомобили. Многие из них были серийными, пускай иногда и «мелко», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. ЗИЛ-117
В категории легковых автомобилей по скоростным характеристикам абсолютным лидером советской эпохи был ЗИЛ-117. Автомобиль этот был мелкосерийным. Одной из важнейших деталей седана являлся просто огромный для его класса мотор, который творил чудеса. Мощность 6.98-литрового V8 двигателя достигала 300 лошадиных сил. Как следствие, автомобиль мог разогнаться до 200 км/ч, в то время, как большинство аналогов не могло перепрыгнуть и за 190 км/ч.
2. ГАЗ-3102
Одним из самых быстрых и действительно массовых автомобилей можно считать эту «Волгу». По паспорту автомобиль разгонялся до скорости в 152 км/ч, что было совсем неплохим результатом для года его выпуска.
3. ГАЗ-3105
А вот еще один ведомственный автомобиль, который был выпущен в СССР мелкой серией. Машина была достаточно мощной. Работала «Волга» на 3.4-литровом V8 двигателе и имела мощность в 170 лошадиных сил. Максимальная скорость «членовоза» достигала 200 км/ч, что является очень хорошим результатом.
4. ЛАЗ-699
Почему только легковые автомобили? Как насчет автобуса? Самым быстрым серийным автобусом СССР по праву можно считать ЛАЗ-699, который выпускался в стране в нескольких версиях. Все они неизменно работали на мощном V8 с 180 «лошадками». Если верить документам, максимальная скорость автобуса была ограничена 96 км/ч.
5. НАМИ-053
Автобус НАМИ-053 был еще быстрее. Он мог достигать скорости в 160 км/ч. Модель оснастили газовой турбиной. Вот только есть одно «но», в серию машина так и не пошла, оставшись экспериментальной моделью. Тем не менее, лавры самого быстрого не серийного автобуса принадлежат именно 053-му.
6. ГАЗ-ТР
Думаете в СССР не создавались экспериментальные болиды? Как бы не так! Абсолютным рекордсменом можно считать ГАЗ-ТР, который был создан в 1954 году. Автомобиль работал на двигателе от истребителя МИГ-17. Теоретически машина должна была превысить показатель скорости в 500 км/ч, однако на первых же испытаниях ГАЗ-ТР на скорости в 300 км/ч попал в аварию и разбился. Какая жалость.
7. МАЗ-2000
Самым быстрым советским тягачом можно считать МАЗ-2000 Perestroika. Разработан он был в 1988 году. Футуристического вида автопоезд колесил на двигателе MAN и разгонялся до скорости в 120 км/ч.
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Бонус: ЗИЛ-118
Этот автомобиль можно считать самым быстрым советским микроавтобусом. Двигатель мощностью 170 «лошадок» разгонял этого малыша до 120 км/ч по паспорту. Справедливости ради следует отметить, что почти такую же скорость выдавал и двигатель РАФ-2203.
С автомобильной промышленностью в Советском Союзе все было совсем неплохо. То и дело на отечественный рынок выходили интересные, действительно достойные образцы. Умели в стране делать и очень быстрые, мощные автомобили. Многие из них были серийными, пускай иногда и «мелко», передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. ЗИЛ-117
В категории легковых автомобилей по скоростным характеристикам абсолютным лидером советской эпохи был ЗИЛ-117. Автомобиль этот был мелкосерийным. Одной из важнейших деталей седана являлся просто огромный для его класса мотор, который творил чудеса. Мощность 6.98-литрового V8 двигателя достигала 300 лошадиных сил. Как следствие, автомобиль мог разогнаться до 200 км/ч, в то время, как большинство аналогов не могло перепрыгнуть и за 190 км/ч.
2. ГАЗ-3102
Одним из самых быстрых и действительно массовых автомобилей можно считать эту «Волгу». По паспорту автомобиль разгонялся до скорости в 152 км/ч, что было совсем неплохим результатом для года его выпуска.
3. ГАЗ-3105
А вот еще один ведомственный автомобиль, который был выпущен в СССР мелкой серией. Машина была достаточно мощной. Работала «Волга» на 3.4-литровом V8 двигателе и имела мощность в 170 лошадиных сил. Максимальная скорость «членовоза» достигала 200 км/ч, что является очень хорошим результатом.
4. ЛАЗ-699
Почему только легковые автомобили? Как насчет автобуса? Самым быстрым серийным автобусом СССР по праву можно считать ЛАЗ-699, который выпускался в стране в нескольких версиях. Все они неизменно работали на мощном V8 с 180 «лошадками». Если верить документам, максимальная скорость автобуса была ограничена 96 км/ч.
5. НАМИ-053
Автобус НАМИ-053 был еще быстрее. Он мог достигать скорости в 160 км/ч. Модель оснастили газовой турбиной. Вот только есть одно «но», в серию машина так и не пошла, оставшись экспериментальной моделью. Тем не менее, лавры самого быстрого не серийного автобуса принадлежат именно 053-му.
6. ГАЗ-ТР
Думаете в СССР не создавались экспериментальные болиды? Как бы не так! Абсолютным рекордсменом можно считать ГАЗ-ТР, который был создан в 1954 году. Автомобиль работал на двигателе от истребителя МИГ-17. Теоретически машина должна была превысить показатель скорости в 500 км/ч, однако на первых же испытаниях ГАЗ-ТР на скорости в 300 км/ч попал в аварию и разбился. Какая жалость.
7. МАЗ-2000
Самым быстрым советским тягачом можно считать МАЗ-2000 Perestroika. Разработан он был в 1988 году. Футуристического вида автопоезд колесил на двигателе MAN и разгонялся до скорости в 120 км/ч.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Бонус: ЗИЛ-118
Этот автомобиль можно считать самым быстрым советским микроавтобусом. Двигатель мощностью 170 «лошадок» разгонял этого малыша до 120 км/ч по паспорту. Справедливости ради следует отметить, что почти такую же скорость выдавал и двигатель РАФ-2203.
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