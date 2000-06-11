Раздел: Фоторепортажи
Эти люди поражают своим внешним видом. Фото
Люди с невероятной внешностью
Все люди, живущие на Земле разные и каждый из них уникален по-своему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Да, некоторые из этих людей не выглядят как большинство из нас, но это не повод считать их некрасивыми, а напротив, мы можем расширить границы своего сознания и увидеть их изюминку.
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Все люди, живущие на Земле разные и каждый из них уникален по-своему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Да, некоторые из этих людей не выглядят как большинство из нас, но это не повод считать их некрасивыми, а напротив, мы можем расширить границы своего сознания и увидеть их изюминку.
Читайте также: Эти дети поражают своим внешним видом. Фото
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