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Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото

Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото Аисты живут на крыше пенсионера уже 15 лет.

Каждый август аист по имени Клепатан вынужден оставлять свою подругу Малену, чтобы мигрировать в Южную Африку. К сожалению, Малена не может улететь вместе с ним — 22 года назад ее ранил охотник, и с тех пор она остается одна и терпеливо ждет своего суженого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

И вот уже на протяжении 15 лет верный Клепатан, преодолевая расстояние 13 тысяч километров, возвращается к своей любимой в марте.

Пока аист в Африке, за Маленой ухаживает бывший школьный уборщик. Аисты построили свое любовное гнездышко прямо на крыше его дома, который находится в маленькой деревеньке Бродски-Варош, Хорватия. Именно благодаря ему стало известно об этой истории настоящей любви.

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И каждый год у пары рождаются прелестные птенчики, которых Клепатан помогает воспитывать.

Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
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 Теги: аист, миграция

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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