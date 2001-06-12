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Пара аистов из Хорватии с необычной и трогательной историей. Фото
Аисты живут на крыше пенсионера уже 15 лет.
Каждый август аист по имени Клепатан вынужден оставлять свою подругу Малену, чтобы мигрировать в Южную Африку. К сожалению, Малена не может улететь вместе с ним — 22 года назад ее ранил охотник, и с тех пор она остается одна и терпеливо ждет своего суженого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И вот уже на протяжении 15 лет верный Клепатан, преодолевая расстояние 13 тысяч километров, возвращается к своей любимой в марте.
Пока аист в Африке, за Маленой ухаживает бывший школьный уборщик. Аисты построили свое любовное гнездышко прямо на крыше его дома, который находится в маленькой деревеньке Бродски-Варош, Хорватия. Именно благодаря ему стало известно об этой истории настоящей любви.
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И каждый год у пары рождаются прелестные птенчики, которых Клепатан помогает воспитывать.
Каждый август аист по имени Клепатан вынужден оставлять свою подругу Малену, чтобы мигрировать в Южную Африку. К сожалению, Малена не может улететь вместе с ним — 22 года назад ее ранил охотник, и с тех пор она остается одна и терпеливо ждет своего суженого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И вот уже на протяжении 15 лет верный Клепатан, преодолевая расстояние 13 тысяч километров, возвращается к своей любимой в марте.
Пока аист в Африке, за Маленой ухаживает бывший школьный уборщик. Аисты построили свое любовное гнездышко прямо на крыше его дома, который находится в маленькой деревеньке Бродски-Варош, Хорватия. Именно благодаря ему стало известно об этой истории настоящей любви.
Читайте также: Необычные вещи, которые есть в ванных комнатах японцев. Фото
И каждый год у пары рождаются прелестные птенчики, которых Клепатан помогает воспитывать.
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