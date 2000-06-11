Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото

Любители игры играют в грязи, песке и даже снегу.



Футбол — самый популярный и любимый в мире спорт, и в него играют практически во всех уголках мира.



Об этом пишет



В преддверии чемпионата мира 2018 года агентство Reuters отправило фотографов по всему миру, чтобы задокументировать разнообразие способов, которыми люди могут играть в футбол.



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Любители футбола играют в грязи, песке и даже снегу, а самые узкие улицы города не помешают весело погонять мяч.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Футбол — самый популярный и любимый в мире спорт, и в него играют практически во всех уголках мира.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru В преддверии чемпионата мира 2018 года агентство Reuters отправило фотографов по всему миру, чтобы задокументировать разнообразие способов, которыми люди могут играть в футбол.Любители футбола играют в грязи, песке и даже снегу, а самые узкие улицы города не помешают весело погонять мяч.



