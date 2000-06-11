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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото

Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. ФотоЛюбители игры играют в грязи, песке и даже снегу.

Футбол — самый популярный и любимый в мире спорт, и в него играют практически во всех уголках мира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

В преддверии чемпионата мира 2018 года агентство Reuters отправило фотографов по всему миру, чтобы задокументировать разнообразие способов, которыми люди могут играть в футбол.

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Любители футбола играют в грязи, песке и даже снегу, а самые узкие улицы города не помешают весело погонять мяч.

Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото
Фотографии со всего мира показывают, почему футбол самая популярная игра в мире. Фото

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 Теги: Фото, футбол

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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