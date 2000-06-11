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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото

Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. ФотоЕго эксперимент с подобными кадрами, продолжается с 2012 года.

Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.

Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее.

«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными», — рассказал фотограф.

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Чем еще нас удивит Питер? По слухам, он планирует фотографировать отражения в мыльных пузырях, и если это окажется правдой — будьте уверены, мы обязательно об этом расскажем.

Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото

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 Теги: Фотограф, свадьба

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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