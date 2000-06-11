Раздел: Фоторепортажи
Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы. Фото
Его эксперимент с подобными кадрами, продолжается с 2012 года.
Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.
Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее.
«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными», — рассказал фотограф.
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Чем еще нас удивит Питер? По слухам, он планирует фотографировать отражения в мыльных пузырях, и если это окажется правдой — будьте уверены, мы обязательно об этом расскажем.
Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.
Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее.
«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными», — рассказал фотограф.
Читайте также: Фотограф нашел способ показать «человеческие» качества домашних питомцев. Фото
Чем еще нас удивит Питер? По слухам, он планирует фотографировать отражения в мыльных пузырях, и если это окажется правдой — будьте уверены, мы обязательно об этом расскажем.
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