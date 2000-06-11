» » Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото

Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». ФотоОна практически не изменилась.

В большинстве случаев, к моменту наступления среднего возраста внешность людей заметно меняется. Жизнь оставляет свои отпечатки в виде морщин, потухшего взгляда, болезней и прочего. Однако такие метаморфозы происходят не со всеми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Подтверждает этот факт 44-летняя ведущая из Китая. Впервые ведущая прогноза погоды Янг Дан появилась на экране в 1996 году. И за время своей работы она совершенно не изменилась!

Читайте также: Популярную украинскую ведущую заподозрили в пластической операции

Спустя 22 года женщина выглядит так же, как и в первый день эфира. Сейчас Янг прозвали «нестареющей богиней». Наверное, в Китае течет родник молодости.

Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Эту китайскую ведущую называют «нестареющей богиней». Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ведущая, молодость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
     1326
     0

Похожие новости по теме

Отказавшиеся от алкоголя показали, как изменилась их внешность. Фото Отказавшиеся от алкоголя показали, как изменилась их внешность. Фото

Решение, способное изменить всю жизнь.

Сеть покорила вечно молодая ведущая прогноза погоды. Фото Сеть покорила вечно молодая ведущая прогноза погоды. Фото

Она совершенно не изменилась.

Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото

Есть чему поучиться.

Как меняется внешность людей после похудения. Фото Как меняется внешность людей после похудения. Фото

Еще одна причина избавиться от лишнего веса.

Как с возрастом меняется внешность людей. Фото Как с возрастом меняется внешность людей. Фото

Необычный фотопроект Бобби Нила Адамса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх