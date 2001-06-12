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Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото

Последствия разрушительного землетрясения в Японии. ФотоВ стране также произошел транспортный коллапс.

В Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека, еще как минимум 217 человек получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Также сообщается, что движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено.

По информации NHK, одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.

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В свою очередь издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".

Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
Последствия разрушительного землетрясения в Японии. Фото
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 Теги: Япония, Землетрясение

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Сегодня, 10:07 » Автор: Анна Мартынова
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