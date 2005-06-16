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Раздел: Фоторепортажи  
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Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. ФотоЭту страну можно изучать очень долго.

Многим кажется, что об Индии написано уже практически всё. Многочисленные очерки о религии, фестивалях, аскетах садху, священных коровах и истории этой страны дают повод в это поверить. А путешествие в Индию порой ассоциируется с толпами местных попрошаек и туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Но на самом деле в Индии и сегодня можно найти удивительно красивые места для уединения, если несколько отклониться от традиционных туристических маршрутов.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Священный бассейн пушкарани в Хампи

В Индии во многих древних храмах в штатах Раджастхан и Гуджарат можно найти пушкарани — священные бассейны-водохранилища. Возле деревни Хампи находятся руины Виджаянагара — бывшей столицы Виджаянагарской империи. Именно здесь было сделано фото, на котором запечатлен один из таких ступенчатых бассейнов при бывшем храме.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Аййянкере, Карнатака

Когда люди впервые видят фото этого окруженного пышной зеленью безмятежного озера с пешеходным мостиком над ним, то они зачастую не верят, что это Индия. А на самом деле это озеро находится в области Чикмагалур района Карнатака. На закате Аййянкере выглядит просто чем-то потусторонним.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Водопад Читракот, Чхаттисгарх

В Индии существует множество водопадов, которые в народе часто называют «индийской Ниагарой». Одним из самых красивых является водопад Читракот в штате Чхаттисгарх, ширина которого составляет 300 метров (всего на треть меньше Ниагары). Зрелище падающей с высоты более 30 метров воды невозможно забыть, однажды увидев.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Белый Ранн, Гуджарат

Один из крупнейших в мире солончаков можно найти в штате Гуджарат. Раскинулась эта солончаковая пустыня на целых 30 000 квадратных километров.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Магури Бил, Ассам

Магури Бил — заболоченные угодья, которые просто кишат птицами. Находится это болотистое озеро прямо за местным национальным парком. Попасть на Магури Бил непросто, нужно договариваться с проводниками на лодках. Также это озеро очень популярно среди орнитологов всего мира.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Чайная плантация Колуккумалай, Тамилнад

Обычно чайные плантации выглядят малопривлекательно, но именно это место является уникальным из-за своего расположения. Редко где можно встретить чайные кусты, растущие на склонах гор, над долинами, кажущимися крошечными с такой высоты. Плантация, расположенная на высоте в 2500 метров над уровнем моря, является самой высокогорной в мире. Чтобы отведать здешнего чая, который обладает особым вкусом и свежестью, нужно проехать на внедорожнике около 32 километров от Муннара.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Обезьяний заповедник Хуллонгапар, Ассам

В северо-восточном штате Ассам можно найти небольшой участок густого леса (около 20 кв. км), в котором живет один из самых редких видов обезьян в Индии. Этот лес является, пожалуй, единственным доступным местом, где можно понаблюдать за гиббонами хулок в их естественных условиях обитания. Сегодня этот вид находится под угрозой полного вымирания и был занесен в Красную книгу.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Дольмены Марайур, Керала

Дольмены — доисторические погребальные камеры, которые обычно выглядят как четыре стоячих камня с пятым камнем, уложенным сверху. Подобные структуры находят по всему миру. В Марайуре можно найти несколько десятков дольменов, которые были построены в 10 000 г. до н. э.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Пещера Сиджу, Мегхалая

Во время сезона дождей в одну из самых протяженных в Индии пещер попасть практически нереально, поскольку ее затапливает. Местные называют гигантскую пещеру Сиджу словом «Дабакхол» (что переводится как «пещера летучих мышей»). Гиды утверждают, что максимум можно заходить внутрь на километр, поскольку дальше пещера не изучена.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Дворец Тирумала Наяк, Тамилнад

В «Нью-Йорк Таймс» недавно была опубликована статья про 50 мест в мире, где нужно побывать в 2016 году. В этот перечень также вошел дворец XVII века в индийском штате Тамилнад. На самом деле 300 лет назад этот дворец был в четыре раза больше, нежели сегодня.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Заповедник Кугти, Химачал-Прадеш

Заповедник Кугти в районе Чамба выглядит практически нетронутым — в пышных джунглях практически нет туристических троп. Поэтому если суметь договориться с местными пастухами, то можно попасть в безлюдные, незатронутые человеческой деятельностью места.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Деревня у международной границы, Нагаленд

Прямо из горной деревни Лонгва открывается потрясающий вид на долины и горы вокруг индо-бирманской границы. Что любопытно, дом местного старосты находится прямо на границе между двумя странами. В Лонгва любят шутить, что староста обедает в Индии, а спит в Мьянме.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Кала-Паттар, Андаманские и Никобарские острова

Хотя на Андаманских островах побывали уже многие люди, почти никто не добирался до этого очень удаленного острова. Кала-Паттар, который часто называют андаманским маленьким сокровищем, выглядит точно так же, как и тысячи лет назад.

Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Художественная галерея под открытым небом Шекхавати, Раджастхан

Художественные традиции региона Шекхавати продолжают удивлять людей уже в течение 200 лет. Некогда это был процветающий регион, поскольку через него проходило множество торговых путей. Сейчас же Раджастхан — полупустынное место, на былое величие которого можно посмотреть разве что на картинах Шекхавати.

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Малоизвестные места Индии, которые стоит посетить. Фото


Восточные Гаты, Андхра-Прадеш

Горная цепь Восточные Гаты, которая тянется вдоль индийского побережья Бенгальского залива, почему-то не пользуется вниманием туристов. На самом деле это вполне понятно, поскольку эти горы в своем большинстве пустынны. Но в Гатах нужно спуститься в ущелья, через которые текут горные реки. Подобных мест в Индии не увидишь больше нигде.
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 Теги: Индия, туризм

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Сегодня, 09:35 » Автор: Анна Мартынова
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