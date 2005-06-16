Раздел: Фоторепортажи
Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото
Что продают в китайских супермаркетах.
Сколько раз, будучи в путешествиях, вы с любопытством смотрели на неведомую еду, но не решались попробовать из соображений безопасности или экономии? В сегодняшнем кулинарном путешествии по Северному Китаю мы дегустируем неизвестное, делимся полюбившимся и проверяем себя на прочность, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Журналисты прошлись по китайским супермаркетам, улицам и заведениям, чтобы с головой нырнуть в непредсказуемую китайскую гастрономию.
Чипсы
Пожалуй, первое, что привлекает внимание в любом китайском магазине, — это разнообразие ни на что не похожих закусок и вкусовых сочетаний. Например, в ряд с обычными чипсами с беконом или паприкой выстроились чипсы с огурцом, лаймом, карамелью, медом и молоком.
Вот так, вполне обычно, выглядят чипсы с морской капустой. Кстати, на вкус едва ли отличимы от крабовых. Чипсы здесь можно сметать с полки не задумываясь: огуречные по вкусу напоминают зелень, лайм приятно кислит, чипсы с попкорном или клубникой просто сладковаты. Если говорить об экзотичности, упаковка интригует больше, чем содержание.
Горошек с различными вкусами
Помимо чесночного, часто встречается с перечным и говяжим вкусом. На самом деле это очень похоже на знакомые российские сухарики: горошек высушенный, хрустящий и очень, очень пряный. Настолько, что просто так за раз я осилила всего штук 6. Но с пивом сочетается неплохо.
Куриные лапки
Популярная закуска, которую можно найти в копченом виде в пакетиках, заказать в качестве шашлычка или купить в замороженном виде на развес, — куриные лапки. Те, что я купила в магазине, очень сильно напоминают холодец, правда, желеобразная оболочка у них намного плотнее. Аппетитно пахнут копченостями, да и на вкус откровенно приятнее, чем на вид.
Как бы ужасно ни звучало, в Китае действительно принято есть все подряд, причем в еду сгодится каждая составляющая: кишки, уши, гребешки, лапки птиц и проч. Подобная кухня сложилась исторически: страшные вспышки голода сопровождали китайский народ веками. Мой друг из местных даже шутит, что первое, о чем думает любой китаец, если что-то движется рядом с ним: «Это можно съесть?»
Сушеная бамия
Сушеная бамия (она же окра или гомбо) — овощ, чем-то напоминающий смесь сладкого перца и кабачка. Сама бамия не обладает ярко выраженным вкусом, видимо, поэтому китайцы так щедро компенсируют это приправой. Сушеные стручки ужасно крошатся, а во рту буквально растворяются: сначала вкуса как будто и вовсе нет, а потом становится очень солоно и сладко одновременно. Вообще, сладость и соль — два вкуса, которые китайцы обожают совмещать. Резкий, травянистый, очень терпкий и приторный запах безжалостно перехватывает вам дыхание, стоит только открыть банку. Но, кажется, в этом больше виновата приправа, а не сам овощ.
Совсем не поняла, с чем это есть и зачем придавать ему такой мощный отпугивающий аромат.
Сосиски и колбасы
Если вам удастся найти вкусную колбасу или сосиски где-то на просторах Поднебесной, считайте, что выиграли в лотерею. Потому что в большинстве своем, вне зависимости от формы, размера и производителя, местные сосиски обязательно будут иметь сильный вкус сои, безбожно сластить, а иногда даже иметь вязкую консистенцию. Самая маленькая колбаска на фото вообще оказалась с ощутимым привкусом кукурузы.
Даже искренняя поклонница китайской кухни призналась мне, что китайские сосиски напоминают ей собачий корм. В общем, в местных магазинах старайтесь брать колбасу по рекомендации.
Столетнее яйцо
На первый взгляд столетние (тысячелетние) яйца не внушают доверия. Да и на второй тоже. Вариантов приготовления существует несколько, однако все сводится к тому, что свежее яйцо, как правило, утиное, длительное время (не 100 лет) выдерживается в высокощелочной среде без доступа воздуха. В итоге яйцо консервируется и становится «тысячелетним», то есть непортящимся. Белок становится темным, плотным и желеобразным, желток приобретает зелено-коричневый цвет и кремообразную консистенцию.
Это солоноватый, весьма специфический на вкус и запах продукт, который рекомендуется есть со стрелками зеленого лука, тофу и сбрызгивать уксусом. Без закуски даже сами китайцы находят это блюдо гораздо менее привлекательным.
Пельмени
Китайские пельмешки (цзяоцзы) — это любовь. Мы нередко заказываем их на дом, и, если честно, мне они нравятся гораздо больше русских пельменей. По форме они больше напоминают вареники, тесто гораздо тоньше, а разнообразие начинок приятно удивляет: на фото, например, креветки с огурцом и зеленью, также можно найти практически с любым мясом, овощами, грибами и даже бамбуком. Подаются, разумеется, с соевым соусом.
Овощной салат
Когда я впервые заказывала классический овощной салат, то была уверена, что дачное трио помидоры-огурцы-зелень испортить невозможно. Зато теперь вы знаете, что можно подать к столу на случай, если нагрянули нежеланные гости: к помидорам и огурцам добавьте морковь, кукурузу, капусту, свежий репчатый лук, не забудьте украсить бананами, снизу налить кетчуп, сверху — майонез.
Путешественнику на заметку: в китайских меню (бумажных и приложениях) состав блюда может быть сокращен до 2–3 ингредиентов или вообще отсутствовать. Именно так я и получила этот салат с сюрпризом.
«Три земных свежести»
Дисаньсянь (дисаньсень) — блюдо, пользующееся популярностью не только у местных, но и многих иностранцев. Название 地三鲜 можно перевести как «три земных свежести». Рис в дисаньсяне подается с жареным баклажаном, картофелем и перцем. Я лично не очень верила, что рис совместим с жареной картошкой, но в сочетании с медово-соевым соусом «три земные свежести» становятся must-try любого гостя Поднебесной.
Свиные мозги
Свиные мозги, еще и в красном соусе, выглядят попросту жутко, а вовсе не аппетитно. Блюдо довольно острое, сами же мозги по вкусу напоминают печень или сердце. В общем, самое сложное при заказе подобного блюда — преодолеть психологический барьер.
Голубь
То, что на фото выше похоже на тарантула, на самом деле — жареный голубь. Этот изыск, по отзывам, напоминает пережаренную на гриле курицу: мясо твердое, очень соленое и его крайне мало, так что не стоит рассчитывать насытиться одной такой птицей.
Перечный бульон
Чтобы попробовать вот этот особенный супчик, придется забраться вглубь страны, на юго-восток. 辣汤, «перечный бульон», по консистенции и первому впечатлению, откровенно говоря, похож на сопли. Внутри — яйцо, морская капуста, лапша из тофу. Однако за счет того, что в нем практически нет специфических китайских приправ, его вкус не шокирует, а напоминает перченый, густоватый, но вполне привычный супчик.
Многоножки
Перекусывать на ходу бутербродом — это для слабаков, то ли дело попросить поджарить многоножку! Хотя, если честно, она меня порядком разочаровала: внутри оказалась пустой, вкуса не было никакого, в итоге несколько секунд похрустела ломким панцирем на куске дерева. Либо это какой-то развод для иностранцев, либо автор еще не постигла тонкостей дегустации многоножек.
Кальмар в специях
Кальмар-барбекю на шпажках. Абсолютно постный кальмар, щедро обвалянный в ядреной приправе. Кроме выжженного дотла рта, ничего больше и не ощущается. В местной кухне приправы далеко не всегда оттеняют вкус еды, а полноценно его заменяют. У меня сложилось впечатление, что это делается для того, чтобы некоторую еду (типа куриных лапок или голубей) вообще можно было есть.
Отчасти с такой же логикой подходила к этому моя знакомая иммигрантка: когда она хотела приготовить блюдо на китайский манер, то добавляла в него побольше острого перца. Однако ее китайский муж тут же подметил «халтуру» и посоветовал приправы на замену. Очевидно, сами жители гораздо тоньше чувствуют оттенки местных специй.
Скорпион
Еще один деликатес — жареный скорпион. Не уверена, что ела его правильно, но я следовала инструкции продавцов: «Просто бери и ешь». Как и в случае с многоножкой, практически ничего, кроме хруста, правда, у скорпиона внутри есть немного кремообразной черной массы, по вкусу отдаленно напоминающей землю.
Традиционное эскимо
Так выглядит традиционное китайское эскимо. На вкус очень приятное, смахивает на помадку, правда, жирноватое: то, что справа, даже напоминает кусок замороженного сливочного масла. Но у левого, с зеленым чаем, весьма освежающий вкус.
Бонус: китайская «европейская» кухня
Если во время путешествия по Китаю вы соскучитесь по знакомой еде, не спешите скупать все, что видите, в европейско-подобных кофейнях и магазинчиках. Может быть, вам повезет в ориентированных на иностранцев городах типа Шанхая или Гонконга, в основном же местные очень любят придавать заведению западный вид, но у них свое видение европейской кухни. Скажем, в этой пекарне готовят вкуснейшее ореховое печенье и черничное суфле, а вот пицца у них, как вы уже могли угадать, сладкая.
Читайте также: Специфические блюда, которые любят в разных странах мира. Фото
Это, в представлении одной харбинской пиццерии, классическая «Пепперони». Точнее, «Пепперонька», потому что одна на всю пиццу. Зато эта по крайней мере не сластит. В общем, если очень захочется чего-нибудь знакомого, постарайтесь найти заведения франшизы типа Subway, Pizza Hut и т. п.
Сколько раз, будучи в путешествиях, вы с любопытством смотрели на неведомую еду, но не решались попробовать из соображений безопасности или экономии? В сегодняшнем кулинарном путешествии по Северному Китаю мы дегустируем неизвестное, делимся полюбившимся и проверяем себя на прочность, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Журналисты прошлись по китайским супермаркетам, улицам и заведениям, чтобы с головой нырнуть в непредсказуемую китайскую гастрономию.
Чипсы
Пожалуй, первое, что привлекает внимание в любом китайском магазине, — это разнообразие ни на что не похожих закусок и вкусовых сочетаний. Например, в ряд с обычными чипсами с беконом или паприкой выстроились чипсы с огурцом, лаймом, карамелью, медом и молоком.
Вот так, вполне обычно, выглядят чипсы с морской капустой. Кстати, на вкус едва ли отличимы от крабовых. Чипсы здесь можно сметать с полки не задумываясь: огуречные по вкусу напоминают зелень, лайм приятно кислит, чипсы с попкорном или клубникой просто сладковаты. Если говорить об экзотичности, упаковка интригует больше, чем содержание.
Горошек с различными вкусами
Помимо чесночного, часто встречается с перечным и говяжим вкусом. На самом деле это очень похоже на знакомые российские сухарики: горошек высушенный, хрустящий и очень, очень пряный. Настолько, что просто так за раз я осилила всего штук 6. Но с пивом сочетается неплохо.
Куриные лапки
Популярная закуска, которую можно найти в копченом виде в пакетиках, заказать в качестве шашлычка или купить в замороженном виде на развес, — куриные лапки. Те, что я купила в магазине, очень сильно напоминают холодец, правда, желеобразная оболочка у них намного плотнее. Аппетитно пахнут копченостями, да и на вкус откровенно приятнее, чем на вид.
Как бы ужасно ни звучало, в Китае действительно принято есть все подряд, причем в еду сгодится каждая составляющая: кишки, уши, гребешки, лапки птиц и проч. Подобная кухня сложилась исторически: страшные вспышки голода сопровождали китайский народ веками. Мой друг из местных даже шутит, что первое, о чем думает любой китаец, если что-то движется рядом с ним: «Это можно съесть?»
Сушеная бамия
Сушеная бамия (она же окра или гомбо) — овощ, чем-то напоминающий смесь сладкого перца и кабачка. Сама бамия не обладает ярко выраженным вкусом, видимо, поэтому китайцы так щедро компенсируют это приправой. Сушеные стручки ужасно крошатся, а во рту буквально растворяются: сначала вкуса как будто и вовсе нет, а потом становится очень солоно и сладко одновременно. Вообще, сладость и соль — два вкуса, которые китайцы обожают совмещать. Резкий, травянистый, очень терпкий и приторный запах безжалостно перехватывает вам дыхание, стоит только открыть банку. Но, кажется, в этом больше виновата приправа, а не сам овощ.
Совсем не поняла, с чем это есть и зачем придавать ему такой мощный отпугивающий аромат.
Сосиски и колбасы
Если вам удастся найти вкусную колбасу или сосиски где-то на просторах Поднебесной, считайте, что выиграли в лотерею. Потому что в большинстве своем, вне зависимости от формы, размера и производителя, местные сосиски обязательно будут иметь сильный вкус сои, безбожно сластить, а иногда даже иметь вязкую консистенцию. Самая маленькая колбаска на фото вообще оказалась с ощутимым привкусом кукурузы.
Даже искренняя поклонница китайской кухни призналась мне, что китайские сосиски напоминают ей собачий корм. В общем, в местных магазинах старайтесь брать колбасу по рекомендации.
Столетнее яйцо
На первый взгляд столетние (тысячелетние) яйца не внушают доверия. Да и на второй тоже. Вариантов приготовления существует несколько, однако все сводится к тому, что свежее яйцо, как правило, утиное, длительное время (не 100 лет) выдерживается в высокощелочной среде без доступа воздуха. В итоге яйцо консервируется и становится «тысячелетним», то есть непортящимся. Белок становится темным, плотным и желеобразным, желток приобретает зелено-коричневый цвет и кремообразную консистенцию.
Это солоноватый, весьма специфический на вкус и запах продукт, который рекомендуется есть со стрелками зеленого лука, тофу и сбрызгивать уксусом. Без закуски даже сами китайцы находят это блюдо гораздо менее привлекательным.
Пельмени
Китайские пельмешки (цзяоцзы) — это любовь. Мы нередко заказываем их на дом, и, если честно, мне они нравятся гораздо больше русских пельменей. По форме они больше напоминают вареники, тесто гораздо тоньше, а разнообразие начинок приятно удивляет: на фото, например, креветки с огурцом и зеленью, также можно найти практически с любым мясом, овощами, грибами и даже бамбуком. Подаются, разумеется, с соевым соусом.
Овощной салат
Когда я впервые заказывала классический овощной салат, то была уверена, что дачное трио помидоры-огурцы-зелень испортить невозможно. Зато теперь вы знаете, что можно подать к столу на случай, если нагрянули нежеланные гости: к помидорам и огурцам добавьте морковь, кукурузу, капусту, свежий репчатый лук, не забудьте украсить бананами, снизу налить кетчуп, сверху — майонез.
Путешественнику на заметку: в китайских меню (бумажных и приложениях) состав блюда может быть сокращен до 2–3 ингредиентов или вообще отсутствовать. Именно так я и получила этот салат с сюрпризом.
«Три земных свежести»
Дисаньсянь (дисаньсень) — блюдо, пользующееся популярностью не только у местных, но и многих иностранцев. Название 地三鲜 можно перевести как «три земных свежести». Рис в дисаньсяне подается с жареным баклажаном, картофелем и перцем. Я лично не очень верила, что рис совместим с жареной картошкой, но в сочетании с медово-соевым соусом «три земные свежести» становятся must-try любого гостя Поднебесной.
Свиные мозги
Свиные мозги, еще и в красном соусе, выглядят попросту жутко, а вовсе не аппетитно. Блюдо довольно острое, сами же мозги по вкусу напоминают печень или сердце. В общем, самое сложное при заказе подобного блюда — преодолеть психологический барьер.
Голубь
То, что на фото выше похоже на тарантула, на самом деле — жареный голубь. Этот изыск, по отзывам, напоминает пережаренную на гриле курицу: мясо твердое, очень соленое и его крайне мало, так что не стоит рассчитывать насытиться одной такой птицей.
Перечный бульон
Чтобы попробовать вот этот особенный супчик, придется забраться вглубь страны, на юго-восток. 辣汤, «перечный бульон», по консистенции и первому впечатлению, откровенно говоря, похож на сопли. Внутри — яйцо, морская капуста, лапша из тофу. Однако за счет того, что в нем практически нет специфических китайских приправ, его вкус не шокирует, а напоминает перченый, густоватый, но вполне привычный супчик.
Многоножки
Перекусывать на ходу бутербродом — это для слабаков, то ли дело попросить поджарить многоножку! Хотя, если честно, она меня порядком разочаровала: внутри оказалась пустой, вкуса не было никакого, в итоге несколько секунд похрустела ломким панцирем на куске дерева. Либо это какой-то развод для иностранцев, либо автор еще не постигла тонкостей дегустации многоножек.
Кальмар в специях
Кальмар-барбекю на шпажках. Абсолютно постный кальмар, щедро обвалянный в ядреной приправе. Кроме выжженного дотла рта, ничего больше и не ощущается. В местной кухне приправы далеко не всегда оттеняют вкус еды, а полноценно его заменяют. У меня сложилось впечатление, что это делается для того, чтобы некоторую еду (типа куриных лапок или голубей) вообще можно было есть.
Отчасти с такой же логикой подходила к этому моя знакомая иммигрантка: когда она хотела приготовить блюдо на китайский манер, то добавляла в него побольше острого перца. Однако ее китайский муж тут же подметил «халтуру» и посоветовал приправы на замену. Очевидно, сами жители гораздо тоньше чувствуют оттенки местных специй.
Скорпион
Еще один деликатес — жареный скорпион. Не уверена, что ела его правильно, но я следовала инструкции продавцов: «Просто бери и ешь». Как и в случае с многоножкой, практически ничего, кроме хруста, правда, у скорпиона внутри есть немного кремообразной черной массы, по вкусу отдаленно напоминающей землю.
Традиционное эскимо
Так выглядит традиционное китайское эскимо. На вкус очень приятное, смахивает на помадку, правда, жирноватое: то, что справа, даже напоминает кусок замороженного сливочного масла. Но у левого, с зеленым чаем, весьма освежающий вкус.
Бонус: китайская «европейская» кухня
Если во время путешествия по Китаю вы соскучитесь по знакомой еде, не спешите скупать все, что видите, в европейско-подобных кофейнях и магазинчиках. Может быть, вам повезет в ориентированных на иностранцев городах типа Шанхая или Гонконга, в основном же местные очень любят придавать заведению западный вид, но у них свое видение европейской кухни. Скажем, в этой пекарне готовят вкуснейшее ореховое печенье и черничное суфле, а вот пицца у них, как вы уже могли угадать, сладкая.
Читайте также: Специфические блюда, которые любят в разных странах мира. Фото
Это, в представлении одной харбинской пиццерии, классическая «Пепперони». Точнее, «Пепперонька», потому что одна на всю пиццу. Зато эта по крайней мере не сластит. В общем, если очень захочется чего-нибудь знакомого, постарайтесь найти заведения франшизы типа Subway, Pizza Hut и т. п.
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