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Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. ФотоЧто продают в китайских супермаркетах.

Сколько раз, будучи в путешествиях, вы с любопытством смотрели на неведомую еду, но не решались попробовать из соображений безопасности или экономии? В сегодняшнем кулинарном путешествии по Северному Китаю мы дегустируем неизвестное, делимся полюбившимся и проверяем себя на прочность, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Журналисты прошлись по китайским супермаркетам, улицам и заведениям, чтобы с головой нырнуть в непредсказуемую китайскую гастрономию.

Чипсы

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Пожалуй, первое, что привлекает внимание в любом китайском магазине, — это разнообразие ни на что не похожих закусок и вкусовых сочетаний. Например, в ряд с обычными чипсами с беконом или паприкой выстроились чипсы с огурцом, лаймом, карамелью, медом и молоком.

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Вот так, вполне обычно, выглядят чипсы с морской капустой. Кстати, на вкус едва ли отличимы от крабовых. Чипсы здесь можно сметать с полки не задумываясь: огуречные по вкусу напоминают зелень, лайм приятно кислит, чипсы с попкорном или клубникой просто сладковаты. Если говорить об экзотичности, упаковка интригует больше, чем содержание.

Горошек с различными вкусами

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Помимо чесночного, часто встречается с перечным и говяжим вкусом. На самом деле это очень похоже на знакомые российские сухарики: горошек высушенный, хрустящий и очень, очень пряный. Настолько, что просто так за раз я осилила всего штук 6. Но с пивом сочетается неплохо.

Куриные лапки

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Популярная закуска, которую можно найти в копченом виде в пакетиках, заказать в качестве шашлычка или купить в замороженном виде на развес, — куриные лапки. Те, что я купила в магазине, очень сильно напоминают холодец, правда, желеобразная оболочка у них намного плотнее. Аппетитно пахнут копченостями, да и на вкус откровенно приятнее, чем на вид.

Как бы ужасно ни звучало, в Китае действительно принято есть все подряд, причем в еду сгодится каждая составляющая: кишки, уши, гребешки, лапки птиц и проч. Подобная кухня сложилась исторически: страшные вспышки голода сопровождали китайский народ веками. Мой друг из местных даже шутит, что первое, о чем думает любой китаец, если что-то движется рядом с ним: «Это можно съесть?»

Сушеная бамия

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Сушеная бамия (она же окра или гомбо) — овощ, чем-то напоминающий смесь сладкого перца и кабачка. Сама бамия не обладает ярко выраженным вкусом, видимо, поэтому китайцы так щедро компенсируют это приправой. Сушеные стручки ужасно крошатся, а во рту буквально растворяются: сначала вкуса как будто и вовсе нет, а потом становится очень солоно и сладко одновременно. Вообще, сладость и соль — два вкуса, которые китайцы обожают совмещать. Резкий, травянистый, очень терпкий и приторный запах безжалостно перехватывает вам дыхание, стоит только открыть банку. Но, кажется, в этом больше виновата приправа, а не сам овощ.

Совсем не поняла, с чем это есть и зачем придавать ему такой мощный отпугивающий аромат.

Сосиски и колбасы

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Если вам удастся найти вкусную колбасу или сосиски где-то на просторах Поднебесной, считайте, что выиграли в лотерею. Потому что в большинстве своем, вне зависимости от формы, размера и производителя, местные сосиски обязательно будут иметь сильный вкус сои, безбожно сластить, а иногда даже иметь вязкую консистенцию. Самая маленькая колбаска на фото вообще оказалась с ощутимым привкусом кукурузы.

Даже искренняя поклонница китайской кухни призналась мне, что китайские сосиски напоминают ей собачий корм. В общем, в местных магазинах старайтесь брать колбасу по рекомендации.

Столетнее яйцо

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


На первый взгляд столетние (тысячелетние) яйца не внушают доверия. Да и на второй тоже. Вариантов приготовления существует несколько, однако все сводится к тому, что свежее яйцо, как правило, утиное, длительное время (не 100 лет) выдерживается в высокощелочной среде без доступа воздуха. В итоге яйцо консервируется и становится «тысячелетним», то есть непортящимся. Белок становится темным, плотным и желеобразным, желток приобретает зелено-коричневый цвет и кремообразную консистенцию.

Это солоноватый, весьма специфический на вкус и запах продукт, который рекомендуется есть со стрелками зеленого лука, тофу и сбрызгивать уксусом. Без закуски даже сами китайцы находят это блюдо гораздо менее привлекательным.

Пельмени

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Китайские пельмешки (цзяоцзы) — это любовь. Мы нередко заказываем их на дом, и, если честно, мне они нравятся гораздо больше русских пельменей. По форме они больше напоминают вареники, тесто гораздо тоньше, а разнообразие начинок приятно удивляет: на фото, например, креветки с огурцом и зеленью, также можно найти практически с любым мясом, овощами, грибами и даже бамбуком. Подаются, разумеется, с соевым соусом.

Овощной салат

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Когда я впервые заказывала классический овощной салат, то была уверена, что дачное трио помидоры-огурцы-зелень испортить невозможно. Зато теперь вы знаете, что можно подать к столу на случай, если нагрянули нежеланные гости: к помидорам и огурцам добавьте морковь, кукурузу, капусту, свежий репчатый лук, не забудьте украсить бананами, снизу налить кетчуп, сверху — майонез.

Путешественнику на заметку: в китайских меню (бумажных и приложениях) состав блюда может быть сокращен до 2–3 ингредиентов или вообще отсутствовать. Именно так я и получила этот салат с сюрпризом.

«Три земных свежести»

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Дисаньсянь (дисаньсень) — блюдо, пользующееся популярностью не только у местных, но и многих иностранцев. Название 地三鲜 можно перевести как «три земных свежести». Рис в дисаньсяне подается с жареным баклажаном, картофелем и перцем. Я лично не очень верила, что рис совместим с жареной картошкой, но в сочетании с медово-соевым соусом «три земные свежести» становятся must-try любого гостя Поднебесной.

Свиные мозги

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Свиные мозги, еще и в красном соусе, выглядят попросту жутко, а вовсе не аппетитно. Блюдо довольно острое, сами же мозги по вкусу напоминают печень или сердце. В общем, самое сложное при заказе подобного блюда — преодолеть психологический барьер.

Голубь

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


То, что на фото выше похоже на тарантула, на самом деле — жареный голубь. Этот изыск, по отзывам, напоминает пережаренную на гриле курицу: мясо твердое, очень соленое и его крайне мало, так что не стоит рассчитывать насытиться одной такой птицей.

Перечный бульон

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Чтобы попробовать вот этот особенный супчик, придется забраться вглубь страны, на юго-восток. 辣汤, «перечный бульон», по консистенции и первому впечатлению, откровенно говоря, похож на сопли. Внутри — яйцо, морская капуста, лапша из тофу. Однако за счет того, что в нем практически нет специфических китайских приправ, его вкус не шокирует, а напоминает перченый, густоватый, но вполне привычный супчик.

Многоножки

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Перекусывать на ходу бутербродом — это для слабаков, то ли дело попросить поджарить многоножку! Хотя, если честно, она меня порядком разочаровала: внутри оказалась пустой, вкуса не было никакого, в итоге несколько секунд похрустела ломким панцирем на куске дерева. Либо это какой-то развод для иностранцев, либо автор еще не постигла тонкостей дегустации многоножек.

Кальмар в специях

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Кальмар-барбекю на шпажках. Абсолютно постный кальмар, щедро обвалянный в ядреной приправе. Кроме выжженного дотла рта, ничего больше и не ощущается. В местной кухне приправы далеко не всегда оттеняют вкус еды, а полноценно его заменяют. У меня сложилось впечатление, что это делается для того, чтобы некоторую еду (типа куриных лапок или голубей) вообще можно было есть.

Отчасти с такой же логикой подходила к этому моя знакомая иммигрантка: когда она хотела приготовить блюдо на китайский манер, то добавляла в него побольше острого перца. Однако ее китайский муж тут же подметил «халтуру» и посоветовал приправы на замену. Очевидно, сами жители гораздо тоньше чувствуют оттенки местных специй.

Скорпион

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Еще один деликатес — жареный скорпион. Не уверена, что ела его правильно, но я следовала инструкции продавцов: «Просто бери и ешь». Как и в случае с многоножкой, практически ничего, кроме хруста, правда, у скорпиона внутри есть немного кремообразной черной массы, по вкусу отдаленно напоминающей землю.

Традиционное эскимо

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Так выглядит традиционное китайское эскимо. На вкус очень приятное, смахивает на помадку, правда, жирноватое: то, что справа, даже напоминает кусок замороженного сливочного масла. Но у левого, с зеленым чаем, весьма освежающий вкус.

Бонус: китайская «европейская» кухня

Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Если во время путешествия по Китаю вы соскучитесь по знакомой еде, не спешите скупать все, что видите, в европейско-подобных кофейнях и магазинчиках. Может быть, вам повезет в ориентированных на иностранцев городах типа Шанхая или Гонконга, в основном же местные очень любят придавать заведению западный вид, но у них свое видение европейской кухни. Скажем, в этой пекарне готовят вкуснейшее ореховое печенье и черничное суфле, а вот пицца у них, как вы уже могли угадать, сладкая.

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Необычные блюда, которые любят есть китайцы. Фото


Это, в представлении одной харбинской пиццерии, классическая «Пепперони». Точнее, «Пепперонька», потому что одна на всю пиццу. Зато эта по крайней мере не сластит. В общем, если очень захочется чего-нибудь знакомого, постарайтесь найти заведения франшизы типа Subway, Pizza Hut и т. п.

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 Теги: Китай, блюда

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Сегодня, 10:08 » Автор: Анна Мартынова
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