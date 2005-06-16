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Необычные тюрьмы, построенные на островах. Фото
Люди полностью изолированны от окружающего мира.
Снимки островов, на которые точно не хотелось бы попасть! Норвежский рай для заключенных, место, где герой романа "Граф Монте-Кристо" отбывал наказание, заключенные-виноделы, пессимистическая тюрьма Алькатрас — все это и многое другое в подборке наиболее известных островов-тюрем в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Тюрьма на острове Роббен, ЮАР
В 12 км от Кейптауна находится остров, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кейптаун, Ложная бухта (вверху) и Столовая бухта с островом Роббен (справа), вид из космоса:
Текст: Наталия Майборода, National Geographic Россия
Однако никаких древних развалин или уникальных построек на Роббене нет, если не считать мрачного тюремного здания, в котором сейчас работает музей.
Бывшая тюрьма примечательна тем, что в годы апартеида за ее решетками томились многочисленные политзаключенные, среди которых отбывал свой 28-летний срок и первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела (с 1962 по 1990 годы).
Сегодня эта тюрьма превратилась в музейный комплекс, где постоянно проходят экскурсии.
2. Остров Горгона, Италия
Горгона — остров в Средиземном море, входит в состав Тосканского архипелага.
На самом маленьком и самом северном острове Тосканского архипелага отбывают срок заключенные, которые в качестве исправительных работ занимаются виноделием.
В колонии строгого режима выращивают сорт винограда Горгона для винодельни Marchesi de Frescobaldi с 700-летней историей. Необычное «сотрудничество» началось в прошлом году. С первого урожая удалось изготовить почти 3 000 бутылок.
Примечательно, что этот проект частично профинансировало Министерство юстиции, а после того, как «виноделы» отбудут срок заключения, компания пообещала взять их к себе на работу.
3. Принцевы острова, Турция
Принцевы острова — группа из девяти островов недалеко от берега Стамбула, Турция, в Мраморном море. На архипелаге, состоящем из 9 островов, сегодня запрещено автомобильное движение и принято отдыхать от шумного Стамбула. Это своего рода дачный поселок мегаполиса.
А во времена Византийской и позже Османской империи принцев и родственников султанов ссылали на эти острова, за что архипелаг и получил свое нынешнее название.
4. Остров Иф, Франция
Небольшой каменный остров у берегов Марселя стал популярным благодаря известному французскому писателю Александру Дюма.
Именно сюда стражники привозят главного героя романа «Граф Монте-Кристо» Эдмона Дантеса для отбывания многолетнего срока по ложному обвинению.
Камера Эдмона Дантеса в Замке Иф
Бывший форт трансформировали в тюрьму, в которой с конца 16 века прятали особо опасных преступников. С момента закрытия тюрьмы (1890 год) замок стал одним из главных мест для посещения гостями Марселя.
5. Остров Бастой, Норвегия
Эта страна славится своим гуманным отношением к заключенным и создает для них комфортные условия пребывания в заключении, но тюрьма на острове Бастой превзошла все ожидания.
Тюрьма на острове Бастой с воздуха:
Узники живут не в камерах, а в отдельных комнатах в уютных деревянных домах на шесть человек. Они могут свободно перемещаться по территории, ловить рыбу и даже купаться во фьорде.
Заключенным также можно играть в теннис и посещать сауну. Что же касается работы: трудовой день заключенных длится с 8:30 до 15:30.
6. Соловецкие острова, Россия
Даже сегодня добраться до Соловецких островов, крупнейшего архипелага Белого моря, тяжело, а раньше Соловки и вовсе считались краем света.
Еще в 15-м веке этот архипелаг облюбовали монахи, которые в 17-м веке первыми начали использовать монастырские помещения для заключения непослушных. Их традиции переняла советская власть, при которой в 20-е годы прошлого столетия на архипелаге заработал Соловецкий лагерь особого назначения. Его узники участвовали в строительстве Беломорско-Балтийского канала. Тюрьму, созданную в 1937 году, ликвидировали спустя 2 года. А сегодня Соловецкий архипелаг стал государственным музеем-заповедником.
7. Алькатрас, США
Одно из самых известных мест заключения преступников находится в заливе Сан-Франциско.
С испанского языка название острова означает «пеликан». Оно было дано острову первооткрывателем Хуаном Мануэлем де Айяла в 1775 году из-за обилия пеликанов в этом месте. За свою историю Алькатрас был фортом, крепостью и, наконец, тюрьмой, где отбывали наказание особо опасные преступники.
Покинуть остров живым не удалось ни одному пленнику: мешало сильное течение и бдительность охраны. После 29 лет существования тюрьмы она была закрыта по распоряжению Генерального прокурора США Роберта Кеннеди (брата президента Джона Кеннеди) 21 марта 1963 года.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Стены темницы сохранили не только следы суровых будней заключенных, но и красочные рисунки индейцев, которые поселились в бесхозных помещениях в 1969 году. О необычных жителях и легендарных пленниках острова, таких как Аль Капоне, можно узнать в музее, который открыт на Алькатрасе вот уже 40 лет. Читайте также статью «Алькатрас — самая известная тюрьма в мире».
Снимки островов, на которые точно не хотелось бы попасть! Норвежский рай для заключенных, место, где герой романа "Граф Монте-Кристо" отбывал наказание, заключенные-виноделы, пессимистическая тюрьма Алькатрас — все это и многое другое в подборке наиболее известных островов-тюрем в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Тюрьма на острове Роббен, ЮАР
В 12 км от Кейптауна находится остров, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кейптаун, Ложная бухта (вверху) и Столовая бухта с островом Роббен (справа), вид из космоса:
Текст: Наталия Майборода, National Geographic Россия
Однако никаких древних развалин или уникальных построек на Роббене нет, если не считать мрачного тюремного здания, в котором сейчас работает музей.
Бывшая тюрьма примечательна тем, что в годы апартеида за ее решетками томились многочисленные политзаключенные, среди которых отбывал свой 28-летний срок и первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела (с 1962 по 1990 годы).
Сегодня эта тюрьма превратилась в музейный комплекс, где постоянно проходят экскурсии.
2. Остров Горгона, Италия
Горгона — остров в Средиземном море, входит в состав Тосканского архипелага.
На самом маленьком и самом северном острове Тосканского архипелага отбывают срок заключенные, которые в качестве исправительных работ занимаются виноделием.
В колонии строгого режима выращивают сорт винограда Горгона для винодельни Marchesi de Frescobaldi с 700-летней историей. Необычное «сотрудничество» началось в прошлом году. С первого урожая удалось изготовить почти 3 000 бутылок.
Примечательно, что этот проект частично профинансировало Министерство юстиции, а после того, как «виноделы» отбудут срок заключения, компания пообещала взять их к себе на работу.
3. Принцевы острова, Турция
Принцевы острова — группа из девяти островов недалеко от берега Стамбула, Турция, в Мраморном море. На архипелаге, состоящем из 9 островов, сегодня запрещено автомобильное движение и принято отдыхать от шумного Стамбула. Это своего рода дачный поселок мегаполиса.
А во времена Византийской и позже Османской империи принцев и родственников султанов ссылали на эти острова, за что архипелаг и получил свое нынешнее название.
4. Остров Иф, Франция
Небольшой каменный остров у берегов Марселя стал популярным благодаря известному французскому писателю Александру Дюма.
Именно сюда стражники привозят главного героя романа «Граф Монте-Кристо» Эдмона Дантеса для отбывания многолетнего срока по ложному обвинению.
Камера Эдмона Дантеса в Замке Иф
Бывший форт трансформировали в тюрьму, в которой с конца 16 века прятали особо опасных преступников. С момента закрытия тюрьмы (1890 год) замок стал одним из главных мест для посещения гостями Марселя.
5. Остров Бастой, Норвегия
Эта страна славится своим гуманным отношением к заключенным и создает для них комфортные условия пребывания в заключении, но тюрьма на острове Бастой превзошла все ожидания.
Тюрьма на острове Бастой с воздуха:
Узники живут не в камерах, а в отдельных комнатах в уютных деревянных домах на шесть человек. Они могут свободно перемещаться по территории, ловить рыбу и даже купаться во фьорде.
Заключенным также можно играть в теннис и посещать сауну. Что же касается работы: трудовой день заключенных длится с 8:30 до 15:30.
6. Соловецкие острова, Россия
Даже сегодня добраться до Соловецких островов, крупнейшего архипелага Белого моря, тяжело, а раньше Соловки и вовсе считались краем света.
Еще в 15-м веке этот архипелаг облюбовали монахи, которые в 17-м веке первыми начали использовать монастырские помещения для заключения непослушных. Их традиции переняла советская власть, при которой в 20-е годы прошлого столетия на архипелаге заработал Соловецкий лагерь особого назначения. Его узники участвовали в строительстве Беломорско-Балтийского канала. Тюрьму, созданную в 1937 году, ликвидировали спустя 2 года. А сегодня Соловецкий архипелаг стал государственным музеем-заповедником.
7. Алькатрас, США
Одно из самых известных мест заключения преступников находится в заливе Сан-Франциско.
С испанского языка название острова означает «пеликан». Оно было дано острову первооткрывателем Хуаном Мануэлем де Айяла в 1775 году из-за обилия пеликанов в этом месте. За свою историю Алькатрас был фортом, крепостью и, наконец, тюрьмой, где отбывали наказание особо опасные преступники.
Покинуть остров живым не удалось ни одному пленнику: мешало сильное течение и бдительность охраны. После 29 лет существования тюрьмы она была закрыта по распоряжению Генерального прокурора США Роберта Кеннеди (брата президента Джона Кеннеди) 21 марта 1963 года.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Стены темницы сохранили не только следы суровых будней заключенных, но и красочные рисунки индейцев, которые поселились в бесхозных помещениях в 1969 году. О необычных жителях и легендарных пленниках острова, таких как Аль Капоне, можно узнать в музее, который открыт на Алькатрасе вот уже 40 лет. Читайте также статью «Алькатрас — самая известная тюрьма в мире».
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