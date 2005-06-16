Раздел: Фоторепортажи
Ученые обнаружили под водой ранее неизвестных науке животных. Фото
Нам еще предстоит много удивительных открытий.
Команда из 58 учёных отправилась в месячную экспедицию, чтобы изучить бездну недалеко от побережья Австралии. Проводя исследования на глубине 4000-6000 метров, учёные надеялись обнаружить множество новых видов, и им это удалось. Учёные нашли много интересных образцов, внешний вид которых варьировался от странных до пугающих. Своим необычным внешним видом они обязаны высокому давлению воды, вечной темноте и малому количеству пищи, которую можно найти на такой глубине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Стеклянные губки (Glass Sponge) Стеклянные губки имеют скелет состоящий из шестилучевых кремниевых игл, некоторые из которых могут достигать одного метра в длину. Они питаются путем "просеивания" через своё тело бактерий и других одноклеточных организмов из воды.
Красный игольчатый краб (Red Spiny Crab) Этот ярко-красный колючий краб обладает броней из шипов, которые защищают его тело от опасностей океанских глубин. На самом деле это не настоящие крабы, потому как они имеют большее родство с раками-отшельниками, даже несмотря на то, что у них есть шипастые панцири.
Рыба-гроб (Coffinfish) Эта загадочная маленькая глубоководная рыба-гроб с мутными голубыми глазами и красными плавниками относится к группе удильщикообразных. Это потенциально новый вид.
Арахисовый червь (Peanut Worm) Этот глубоководный червь относится к семейству червей под названием сипункулиды, и хоть внешне он похож на нечто другое, учёные разглядели в его форме схожесть с арахисом в скорлупе. К слову на арахис они становятся больше похожи, когда сжимают свою голову внутрь. Также они могут производить потомство как от особи противоположного пола, так самостоятельно.
Акула-вырезатель печенек (Cookiecutter Shark) или бразильская светящаяся акула Эта жуткая билюминесцентная акула обладает острым рядом треугольных зубов и обитает примерно на глубине 1000 метров. Она охотится на крупных рыб, акул, китов, дельфинов, выгрызая у них куски размером с печенье, отсюда и название.
Рыба-капля (Blob Fish) Эта рыба была выловлена с глубины 2,5 км недалеко от Нового Южного Уэльса, Австралия. Она имеет мягкую водянистую плоть и добывает себе пищу устраивая засады, лежа неподвижно на дне, ожидая, когда ничего не подозревающая добыча проплывёт мимо.
Рыба-ящерица (Lizard Fish) Быть доминирующим хищником на глубине 1000-2500 метров очень тяжело, потому как на такой глубине очень мало еды. Поэтому рыбы-ящерицы живут далеко друг от друга, чтобы максимизировать и без того скудные ресурсы.
"Безликая" рыба ("Faceless" Fish) Эта безглазая и "безликая" рыба была обнаружена на глубине 4000 метров. Впервые этот вид был обнаружен более 140 лет назад в северной части Кораллового моря во время первой океанографической экспедиции парусно-парового корвета «Челленджер». Спустя столетие вид был снова открыт в Австралии.
Гримпотевтис, известный также как осьминог Дамбо (Dumbo Octopus) Своё необычное название этот осьминог получил благодаря наличию плавников, очень напоминающих уши диснеевского персонажа Дамбо. Однако в отличии от мультипликационного слонёнка, этот осьминог использует свои плавники, чтобы плавно скользить по глубокой и темной бездне.
Кораллиморф (Corallimorph) Эти коралловые организмы принадлежат к той же группе, что и анемоны, медузы, твердые кораллы и другие щупальцевые морские существа.
Офиуры, или змеехвостки, или хрупкие звёзды (Brittle Star) Офиуры встречаются по всему миру, начиная от северных берегов Сибири и заканчивая южной частью Антарктиды, но несмотря на это о них пока всё ещё ничего неизвестно.
Оседакс или зомби-червь (Zombie Worm) Оседаксы можно найти в разлагающихся останках китов на дне океана. Они пробираются в кости и находят себе пропитание там. У данных червей нет ртов и кишечника, зато у них есть бактерии, которые переваривают пищу за них.
Гигантские морские пауки На самом деле это не совсем пауки, а одни из самых древних членистоногих планеты Земля. Строение их тела очень просто, так как оно немного более сложно, чем обычная трубочка, из которых они состоят. У многих морских пауков есть ноги, которые светятся в темноте.
Плотоядные ракообразные (Flesh-Eating Crustaceans) Эти бокоплавы, также известные как амфиподы, являются глубоководными мусорщиками, поглощая почти все питательные вещества, с которыми они сталкиваются, включая разлагающиеся останки мертвых китов, пришедших из мира над ними.
Голотурия скотопланес, известная также как Морская свинья (Sea Pig) Эти забавные существа были обнаружены в морском заповеднике Freycinet недалеко от Тасмании. Они являются своеобразными пылесосами океана, потому как во время перемещения по дну они всасывают микроорганизмы через свои трубчатые ноги.
Еж-блин (Pancake Urchin) На самом деле эти круглые обитатели моря в своей естественной среде вовсе не круглые.
Рыба тренога (Tripod Fish) В русском языке эти рыбы более известны как абиссальный батиптер. Как и все рыбы данного вида эта имеет очень жесткие плавники и маленькие глаза. В процессе добывания пищи они становятся против течения выставляя свои грудные плавники вперёд, пытаясь почуять добычу, которая будет проплывать мимо них.
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Слепой угорь Этот необычный угорь обладает желейной кожей, на которой совсем нет чешуи, и обитает на глубине 2000-6000 метров. В добавок у него совсем нет глаз, потому как на глубине, на которой он обитает, нет света.
Команда из 58 учёных отправилась в месячную экспедицию, чтобы изучить бездну недалеко от побережья Австралии. Проводя исследования на глубине 4000-6000 метров, учёные надеялись обнаружить множество новых видов, и им это удалось. Учёные нашли много интересных образцов, внешний вид которых варьировался от странных до пугающих. Своим необычным внешним видом они обязаны высокому давлению воды, вечной темноте и малому количеству пищи, которую можно найти на такой глубине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Стеклянные губки (Glass Sponge) Стеклянные губки имеют скелет состоящий из шестилучевых кремниевых игл, некоторые из которых могут достигать одного метра в длину. Они питаются путем "просеивания" через своё тело бактерий и других одноклеточных организмов из воды.
Красный игольчатый краб (Red Spiny Crab) Этот ярко-красный колючий краб обладает броней из шипов, которые защищают его тело от опасностей океанских глубин. На самом деле это не настоящие крабы, потому как они имеют большее родство с раками-отшельниками, даже несмотря на то, что у них есть шипастые панцири.
Рыба-гроб (Coffinfish) Эта загадочная маленькая глубоководная рыба-гроб с мутными голубыми глазами и красными плавниками относится к группе удильщикообразных. Это потенциально новый вид.
Арахисовый червь (Peanut Worm) Этот глубоководный червь относится к семейству червей под названием сипункулиды, и хоть внешне он похож на нечто другое, учёные разглядели в его форме схожесть с арахисом в скорлупе. К слову на арахис они становятся больше похожи, когда сжимают свою голову внутрь. Также они могут производить потомство как от особи противоположного пола, так самостоятельно.
Акула-вырезатель печенек (Cookiecutter Shark) или бразильская светящаяся акула Эта жуткая билюминесцентная акула обладает острым рядом треугольных зубов и обитает примерно на глубине 1000 метров. Она охотится на крупных рыб, акул, китов, дельфинов, выгрызая у них куски размером с печенье, отсюда и название.
Рыба-капля (Blob Fish) Эта рыба была выловлена с глубины 2,5 км недалеко от Нового Южного Уэльса, Австралия. Она имеет мягкую водянистую плоть и добывает себе пищу устраивая засады, лежа неподвижно на дне, ожидая, когда ничего не подозревающая добыча проплывёт мимо.
Рыба-ящерица (Lizard Fish) Быть доминирующим хищником на глубине 1000-2500 метров очень тяжело, потому как на такой глубине очень мало еды. Поэтому рыбы-ящерицы живут далеко друг от друга, чтобы максимизировать и без того скудные ресурсы.
"Безликая" рыба ("Faceless" Fish) Эта безглазая и "безликая" рыба была обнаружена на глубине 4000 метров. Впервые этот вид был обнаружен более 140 лет назад в северной части Кораллового моря во время первой океанографической экспедиции парусно-парового корвета «Челленджер». Спустя столетие вид был снова открыт в Австралии.
Гримпотевтис, известный также как осьминог Дамбо (Dumbo Octopus) Своё необычное название этот осьминог получил благодаря наличию плавников, очень напоминающих уши диснеевского персонажа Дамбо. Однако в отличии от мультипликационного слонёнка, этот осьминог использует свои плавники, чтобы плавно скользить по глубокой и темной бездне.
Кораллиморф (Corallimorph) Эти коралловые организмы принадлежат к той же группе, что и анемоны, медузы, твердые кораллы и другие щупальцевые морские существа.
Офиуры, или змеехвостки, или хрупкие звёзды (Brittle Star) Офиуры встречаются по всему миру, начиная от северных берегов Сибири и заканчивая южной частью Антарктиды, но несмотря на это о них пока всё ещё ничего неизвестно.
Оседакс или зомби-червь (Zombie Worm) Оседаксы можно найти в разлагающихся останках китов на дне океана. Они пробираются в кости и находят себе пропитание там. У данных червей нет ртов и кишечника, зато у них есть бактерии, которые переваривают пищу за них.
Гигантские морские пауки На самом деле это не совсем пауки, а одни из самых древних членистоногих планеты Земля. Строение их тела очень просто, так как оно немного более сложно, чем обычная трубочка, из которых они состоят. У многих морских пауков есть ноги, которые светятся в темноте.
Плотоядные ракообразные (Flesh-Eating Crustaceans) Эти бокоплавы, также известные как амфиподы, являются глубоководными мусорщиками, поглощая почти все питательные вещества, с которыми они сталкиваются, включая разлагающиеся останки мертвых китов, пришедших из мира над ними.
Голотурия скотопланес, известная также как Морская свинья (Sea Pig) Эти забавные существа были обнаружены в морском заповеднике Freycinet недалеко от Тасмании. Они являются своеобразными пылесосами океана, потому как во время перемещения по дну они всасывают микроорганизмы через свои трубчатые ноги.
Еж-блин (Pancake Urchin) На самом деле эти круглые обитатели моря в своей естественной среде вовсе не круглые.
Рыба тренога (Tripod Fish) В русском языке эти рыбы более известны как абиссальный батиптер. Как и все рыбы данного вида эта имеет очень жесткие плавники и маленькие глаза. В процессе добывания пищи они становятся против течения выставляя свои грудные плавники вперёд, пытаясь почуять добычу, которая будет проплывать мимо них.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Слепой угорь Этот необычный угорь обладает желейной кожей, на которой совсем нет чешуи, и обитает на глубине 2000-6000 метров. В добавок у него совсем нет глаз, потому как на глубине, на которой он обитает, нет света.
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