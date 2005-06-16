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Раздел: Фоторепортажи  
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Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото

Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото Мексиканка делает удивительные работы из яичницы.

Сегодня еда попадает в объектив гораздо чаще, чем в прошлом: соцсети пестрят снимками блюд, большинство из которых не несут никакой ценности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но когда за дело берется мексиканка Мишель Бальдини, банальный завтрак в виде глазуньи превращается в настоящее произведение искусства. Ее инстаграм-аккаунт the_eggshibit действительно достоин внимания.

Для создания своих потрясающих картин на сковородке Мишель использует только яйца и лопатку.

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Ее работы очень разнообразны: тут есть все, от отсылок к поп-культуре и пейзажей до ремейков известных произведений искусства, таких как «Звездная ночь» Ван Гога.

Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
Обычную яичницу превратили в произведения искусства. Фото
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 Теги: яичница, картины

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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