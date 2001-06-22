» » Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото

Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото Известно, что в шестилетнем возрасте Кортни попробовала ЛСД.

Кортни Лав — скандально известная актриса, певица и художник, вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Девушка-бунтарь, девушка-буря, Кортни всегда была неординарной и неоднозначной личностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Многие поклонники группы Nirvana обвиняют ее в смерти своего кумира, а кто-то говорит, что без Курта скандальная блондинка ничего из себя не представляла бы. Но если познакомиться поближе с ее биографией, особенно ранней, большая любовь Кобейна поражает масштабом своей личности.

Давайте посмотрим, как бунтарка Кортни выглядела в дни своей юности, когда превращалась из гадкого утенка в лебедя.

Кортни Мишель Харрисон родилась в 1964 году в семье психотерапевта Линды Кэролл и издателя Хэнка Харрисона. Она росла в хипповской коммуне и впервые попробовала ЛСД в нежном возрасте шести лет (наркотик дал ей отец, которого за это арестовали).

В 7-летнем возрасте Кортни Лав вместе с мамой переехала в другой город. К тому времени у нее появился второй по счету отчим, которому мать родила еще двух дочек. Маленькая Кортни чувствовала себя брошенной и никому не нужной. Возможно, именно в раннем детстве у нее возникло сильное желание привлекать к себе внимание во всех сферах жизни.

Кортни отличалась от сверстников взбалмошным и агрессивным поведением. В школе ее считали талантливым ребенком, но при этом диагностировали у девочки аутизм в легкой форме и расстройство психики. Подростком Кортни осталась совсем одна: родители с младшими сестрами уехали в Новую Зеландию разводить овец.

Девочка попала в интернат, а потом несколько лет скиталась по приемным семьям. Именно тогда из-за кражи футболки с рок-символикой она загремела в колонию для несовершеннолетних. В ту пору Кортни Лав старалась зарабатывать на жизнь сама, не гнушаясь даже подрабатывать стриптизершей и позировать топлес.

В 16 лет Кортни Лав получила наследство от приемных бабушки с дедушкой, переехала в Ирландию и стала изучать богословие в Тринити-колледже. Потом она вернулась в Штаты, поступила в университет в Сан-Франциско, но позже бросила учебу и уехала путешествовать. Даже во время своих скитаний по миру блондинка продолжала экспериментировать с профессиями — в Японии она работала танцовщицей.

В 1984 году Кортни окончательно вернулась в США, чтобы заняться развитием актерской и музыкальной карьеры. Юная Кортни Лав комплексовала из-за своего широкого носа. Она избавилась от него с помощью пластической операции в 20 лет. Впоследствии с годами у нее возникла зависимость от пластической хирургии.

Читайте также: Названы 15 лучших в мире ресторанов. Фото

В 1985 году Кортни пробовалась на роль Нэнси, подружки басиста Sex Pistols Сида Вишеса, но провалила кастинг и довольствовалась второстепенной партией подружки Нэнси. Позже она все же смогла получить главную роль в картине 1987 года «Прямо в ад» (Straight to Hell). Но надолго актерство блондинку не увлекло, и очень скоро она променяла кино на музыкальную сцену.

Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кортни Лав, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     319
     0

Похожие новости по теме

Малоизвестные картины Курта Кобейна. Фото Малоизвестные картины Курта Кобейна. Фото

Лидер коллектива "Nirvana" мог похвастаться не только музыкальным талантом.

Самые востребованные модели зрелого возраста. Фото Самые востребованные модели зрелого возраста. Фото

Порой фурор может произвести лишь кто-то неожиданный

Снимки из последней фотосессии Курта Кобейна. Фото Снимки из последней фотосессии Курта Кобейна. Фото

Она была сделана за 5 месяцев до смерти «голоса поколения».

Звезды, испортившие себя пластическими операциями. Фото Звезды, испортившие себя пластическими операциями. Фото

Им не стоило обращаться к хирургам.

Голливудские знаменитости, которые в прошлом были стриптизерами. Фото Голливудские знаменитости, которые в прошлом были стриптизерами. Фото

Предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые покинули стриптиз ради большого кино и музыки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх