Раздел: Фоторепортажи
Архивные снимки Кортни Лав - легендарной вдовы Курта Кобейна. Фото
Известно, что в шестилетнем возрасте Кортни попробовала ЛСД.
Кортни Лав — скандально известная актриса, певица и художник, вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Девушка-бунтарь, девушка-буря, Кортни всегда была неординарной и неоднозначной личностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Многие поклонники группы Nirvana обвиняют ее в смерти своего кумира, а кто-то говорит, что без Курта скандальная блондинка ничего из себя не представляла бы. Но если познакомиться поближе с ее биографией, особенно ранней, большая любовь Кобейна поражает масштабом своей личности.
Давайте посмотрим, как бунтарка Кортни выглядела в дни своей юности, когда превращалась из гадкого утенка в лебедя.
Кортни Мишель Харрисон родилась в 1964 году в семье психотерапевта Линды Кэролл и издателя Хэнка Харрисона. Она росла в хипповской коммуне и впервые попробовала ЛСД в нежном возрасте шести лет (наркотик дал ей отец, которого за это арестовали).
В 7-летнем возрасте Кортни Лав вместе с мамой переехала в другой город. К тому времени у нее появился второй по счету отчим, которому мать родила еще двух дочек. Маленькая Кортни чувствовала себя брошенной и никому не нужной. Возможно, именно в раннем детстве у нее возникло сильное желание привлекать к себе внимание во всех сферах жизни.
Кортни отличалась от сверстников взбалмошным и агрессивным поведением. В школе ее считали талантливым ребенком, но при этом диагностировали у девочки аутизм в легкой форме и расстройство психики. Подростком Кортни осталась совсем одна: родители с младшими сестрами уехали в Новую Зеландию разводить овец.
Девочка попала в интернат, а потом несколько лет скиталась по приемным семьям. Именно тогда из-за кражи футболки с рок-символикой она загремела в колонию для несовершеннолетних. В ту пору Кортни Лав старалась зарабатывать на жизнь сама, не гнушаясь даже подрабатывать стриптизершей и позировать топлес.
В 16 лет Кортни Лав получила наследство от приемных бабушки с дедушкой, переехала в Ирландию и стала изучать богословие в Тринити-колледже. Потом она вернулась в Штаты, поступила в университет в Сан-Франциско, но позже бросила учебу и уехала путешествовать. Даже во время своих скитаний по миру блондинка продолжала экспериментировать с профессиями — в Японии она работала танцовщицей.
В 1984 году Кортни окончательно вернулась в США, чтобы заняться развитием актерской и музыкальной карьеры. Юная Кортни Лав комплексовала из-за своего широкого носа. Она избавилась от него с помощью пластической операции в 20 лет. Впоследствии с годами у нее возникла зависимость от пластической хирургии.
Читайте также: Названы 15 лучших в мире ресторанов. Фото
В 1985 году Кортни пробовалась на роль Нэнси, подружки басиста Sex Pistols Сида Вишеса, но провалила кастинг и довольствовалась второстепенной партией подружки Нэнси. Позже она все же смогла получить главную роль в картине 1987 года «Прямо в ад» (Straight to Hell). Но надолго актерство блондинку не увлекло, и очень скоро она променяла кино на музыкальную сцену.
Кортни Лав — скандально известная актриса, певица и художник, вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Девушка-бунтарь, девушка-буря, Кортни всегда была неординарной и неоднозначной личностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Многие поклонники группы Nirvana обвиняют ее в смерти своего кумира, а кто-то говорит, что без Курта скандальная блондинка ничего из себя не представляла бы. Но если познакомиться поближе с ее биографией, особенно ранней, большая любовь Кобейна поражает масштабом своей личности.
Давайте посмотрим, как бунтарка Кортни выглядела в дни своей юности, когда превращалась из гадкого утенка в лебедя.
Кортни Мишель Харрисон родилась в 1964 году в семье психотерапевта Линды Кэролл и издателя Хэнка Харрисона. Она росла в хипповской коммуне и впервые попробовала ЛСД в нежном возрасте шести лет (наркотик дал ей отец, которого за это арестовали).
В 7-летнем возрасте Кортни Лав вместе с мамой переехала в другой город. К тому времени у нее появился второй по счету отчим, которому мать родила еще двух дочек. Маленькая Кортни чувствовала себя брошенной и никому не нужной. Возможно, именно в раннем детстве у нее возникло сильное желание привлекать к себе внимание во всех сферах жизни.
Кортни отличалась от сверстников взбалмошным и агрессивным поведением. В школе ее считали талантливым ребенком, но при этом диагностировали у девочки аутизм в легкой форме и расстройство психики. Подростком Кортни осталась совсем одна: родители с младшими сестрами уехали в Новую Зеландию разводить овец.
Девочка попала в интернат, а потом несколько лет скиталась по приемным семьям. Именно тогда из-за кражи футболки с рок-символикой она загремела в колонию для несовершеннолетних. В ту пору Кортни Лав старалась зарабатывать на жизнь сама, не гнушаясь даже подрабатывать стриптизершей и позировать топлес.
В 16 лет Кортни Лав получила наследство от приемных бабушки с дедушкой, переехала в Ирландию и стала изучать богословие в Тринити-колледже. Потом она вернулась в Штаты, поступила в университет в Сан-Франциско, но позже бросила учебу и уехала путешествовать. Даже во время своих скитаний по миру блондинка продолжала экспериментировать с профессиями — в Японии она работала танцовщицей.
В 1984 году Кортни окончательно вернулась в США, чтобы заняться развитием актерской и музыкальной карьеры. Юная Кортни Лав комплексовала из-за своего широкого носа. Она избавилась от него с помощью пластической операции в 20 лет. Впоследствии с годами у нее возникла зависимость от пластической хирургии.
Читайте также: Названы 15 лучших в мире ресторанов. Фото
В 1985 году Кортни пробовалась на роль Нэнси, подружки басиста Sex Pistols Сида Вишеса, но провалила кастинг и довольствовалась второстепенной партией подружки Нэнси. Позже она все же смогла получить главную роль в картине 1987 года «Прямо в ад» (Straight to Hell). Но надолго актерство блондинку не увлекло, и очень скоро она променяла кино на музыкальную сцену.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
319
0
Также советуем посмотреть
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
Оставьте свой комментарий