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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото

Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. ФотоМы хотим, чтобы вы вдохновлялись людьми, которые преодолели свои пределы.

Фотографии и истории в этом списке являются доказательством что человеческий дух сильнее, чем мы думаем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Английский гребец Алекс Грегори, двукратный олимпийский чемпион, опубликовал эту фотографию в своем твиттере. Это его руки после длительного пребывания в гребных перчатках. Успех приходит дорогой ценой.

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Вим Хоф — голландский экстремальный спортсмен. Он владеет более чем 20 мировыми рекордами, один из которых является самым долгим пребыванием в ледяной воде. Он является создателем ряда методов борьбы с чрезвычайно холодными температурами, включая метод дыхания Вима Хофа.

Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
Фотографии, которые показывают силу человеческого духа. Фото
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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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