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Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото

Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. ФотоЭто озеро обладает лечебными свойствами.

В селе Григорьевка Херсонской области в одной из бухт залива Сиваш находится уникальное розовое Лемурийское озеро, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Оно не только очень красивое, но и целебное, в нем невозможно утонуть из-за огромного содержание соли - до 300 граммов на литр.

Вода обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния.

Именно эта розовая вода, взаимодействуя с грязями Сиваша, значительно усиливает их качества. Туристы утверждают, что купание в озере лечит кожу и суставы.

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"Основное использование такой воды в неврологической практике – вегето-сосудистая дистония, в кожной практике - псориаз. А вот самое интересное, на мой взгляд, использование этой розовой воды - это то, что касается высокого содержания так называемых фоликулоноподобных веществ. Это то, что очень хорошо для женщин, страдающих от воспалительных заболеваний половой системы, которые сопровождаются бесплодием", - рассказал доктор медицинских наук Юрий Ромаскевич.

Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
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 Теги: Херсонщина, озеро

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Сегодня, 09:16 » Автор: Анна Мартынова
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