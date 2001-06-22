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Уникальное розовое озеро на Херсонщине в ярких снимках. Фото
Это озеро обладает лечебными свойствами.
В селе Григорьевка Херсонской области в одной из бухт залива Сиваш находится уникальное розовое Лемурийское озеро, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Оно не только очень красивое, но и целебное, в нем невозможно утонуть из-за огромного содержание соли - до 300 граммов на литр.
Вода обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния.
Именно эта розовая вода, взаимодействуя с грязями Сиваша, значительно усиливает их качества. Туристы утверждают, что купание в озере лечит кожу и суставы.
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"Основное использование такой воды в неврологической практике – вегето-сосудистая дистония, в кожной практике - псориаз. А вот самое интересное, на мой взгляд, использование этой розовой воды - это то, что касается высокого содержания так называемых фоликулоноподобных веществ. Это то, что очень хорошо для женщин, страдающих от воспалительных заболеваний половой системы, которые сопровождаются бесплодием", - рассказал доктор медицинских наук Юрий Ромаскевич.
В селе Григорьевка Херсонской области в одной из бухт залива Сиваш находится уникальное розовое Лемурийское озеро, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Оно не только очень красивое, но и целебное, в нем невозможно утонуть из-за огромного содержание соли - до 300 граммов на литр.
Вода обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния.
Именно эта розовая вода, взаимодействуя с грязями Сиваша, значительно усиливает их качества. Туристы утверждают, что купание в озере лечит кожу и суставы.
Читайте также: Венеция во время отлива в ярких снимках. Фото
"Основное использование такой воды в неврологической практике – вегето-сосудистая дистония, в кожной практике - псориаз. А вот самое интересное, на мой взгляд, использование этой розовой воды - это то, что касается высокого содержания так называемых фоликулоноподобных веществ. Это то, что очень хорошо для женщин, страдающих от воспалительных заболеваний половой системы, которые сопровождаются бесплодием", - рассказал доктор медицинских наук Юрий Ромаскевич.
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