Раздел: Фоторепортажи
Черноморское побережье в объективе американского фотографа. Фото
Снимки, сделанные в разных странах Восточной Европы.
Британский фотограф Ванесса Уиншип работает над долгосрочными проектами в жанрах портретной, пейзажной, репортажной и документальной фотографии. Большинство своих работ создала в Восточной Европе. Фотосъёмка для Уиншип – инструмент для взаимодействия с миром, хронику которого она ведёт, составляя проницательные снимки сквозь призму собственного поэтического видения, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Будучи путешественником по натуре, Ванесса Уиншип массу своих работ создала, странствуя по Албании, Сербии, Косово, Кавказу, Греции; в 2012 году побывала в Штатах. Её отмеченные наградами проекты посвящены таким понятиям, как границы, земли, стремления, идентичность, принадлежность, память и история, способам рассказывания историй и выражения индивидуальности.
Ванесса Уиншип родилась в 1960 году, выросла в городке Бартон-апон-Хамбер, в Северном Линкольншире. В 1987 году получила диплом бакалавра (с отличием) в области фотографии и кино в Политехническом институте центрального Лондона (ныне Вестминстерский университет). Там она встретила своего будущего мужа, фотографа Джорджа Джорджиу, вместе с которым путешествует и работает.
Обладательница многих наград, в том числе престижной премии имени Анри Картье-Брессона (2011), Уиншип снимает интимные фотографии, часто избегая конкретного контекста или политического смысла. С 1999 года она десять лет работала на Балканах, в Турции и на Кавказе. Пробыла в Белграде, затем некоторое время в Афинах и пять лет в Стамбуле.
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Уиншип уделяет особое внимание местам, в которых человеческое присутствие и ландшафт, похоже, бросают вызов геополитическим границам и историческим событиям. Документальное содержание её фотографий перетекает к таким более личным понятиям, как уязвимость и жизнеописание. Представляем два проекта Ванессы Уиншип – «Воображаемые состояния и стремления: Балканское путешествие» и «Чёрное море: между хроникой и вымыслом», – над которыми она работала с 1990-х годов.
Британский фотограф Ванесса Уиншип работает над долгосрочными проектами в жанрах портретной, пейзажной, репортажной и документальной фотографии. Большинство своих работ создала в Восточной Европе. Фотосъёмка для Уиншип – инструмент для взаимодействия с миром, хронику которого она ведёт, составляя проницательные снимки сквозь призму собственного поэтического видения, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Будучи путешественником по натуре, Ванесса Уиншип массу своих работ создала, странствуя по Албании, Сербии, Косово, Кавказу, Греции; в 2012 году побывала в Штатах. Её отмеченные наградами проекты посвящены таким понятиям, как границы, земли, стремления, идентичность, принадлежность, память и история, способам рассказывания историй и выражения индивидуальности.
Ванесса Уиншип родилась в 1960 году, выросла в городке Бартон-апон-Хамбер, в Северном Линкольншире. В 1987 году получила диплом бакалавра (с отличием) в области фотографии и кино в Политехническом институте центрального Лондона (ныне Вестминстерский университет). Там она встретила своего будущего мужа, фотографа Джорджа Джорджиу, вместе с которым путешествует и работает.
Обладательница многих наград, в том числе престижной премии имени Анри Картье-Брессона (2011), Уиншип снимает интимные фотографии, часто избегая конкретного контекста или политического смысла. С 1999 года она десять лет работала на Балканах, в Турции и на Кавказе. Пробыла в Белграде, затем некоторое время в Афинах и пять лет в Стамбуле.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Уиншип уделяет особое внимание местам, в которых человеческое присутствие и ландшафт, похоже, бросают вызов геополитическим границам и историческим событиям. Документальное содержание её фотографий перетекает к таким более личным понятиям, как уязвимость и жизнеописание. Представляем два проекта Ванессы Уиншип – «Воображаемые состояния и стремления: Балканское путешествие» и «Чёрное море: между хроникой и вымыслом», – над которыми она работала с 1990-х годов.
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