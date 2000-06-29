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Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. ФотоНа это ушло 23 года.

Выполняя просьбу жены вырыть погреб для хранения овощей, Левон Аракелян, житель маленькой армянской деревушки Ариндж, будучи профессиональным строителем - ответственно принялся за дело. Но со временем настолько увлекся, что не остановился на достигнутом результате. Мастер сначала усовершенствовал домашний погреб, постепенно превращая его в винный, а затем в огромный храм площадью 280 квадратных метров. Этот уникальный подземный комплекс он создал с помощью только молотка и зубила, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Левон очень много трудился на протяжении 23 лет, проводя под землей по 18 часов в сутки, и отрывался от работы лишь на несколько часов, чтобы поесть и поспать. Первые 10 лет он продвигался всего лишь на 6-7 сантиметров за день, только после того как базальт (лат. basanites — «очень твердый камень») сменился на более мягкий туф (горная порода, образовавшаяся из пепла после извержения вулкана), создавать подземную галерею стало легче.

Год за годом Левон продолжал опускаться все глубже, добавляя небывалой сложности детали: величественные колонны украшенные резьбой, необычные своды потолков.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


Образы невероятных дверных проемов и скульптур, ступеней и колонн, по словам самого мастера, приходили ему во сне.

Некоторые из туннелей украшены великолепными каменными фигурами.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


Левон спроектировал и создал идеальные угловые лестницы, которые ведут в нижние залы, которые расположены на глубине 21 метра. Чтобы туда попасть, надо преодолеть восемьдесят ступеней!

Всего мастер вырубил и оформил самобытными орнаментами семь огромных комнат. В его планах было увеличить храм до 70 комнат!

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


Трудно представить, но за 23 года было извлечено на поверхность огромное количество породы, которую вывезла местная строительная организация. В общем, с участка Левона было вывезено 450 грузовиков породы.

Поскольку стены пещеры состоят из твердых и мягких вулканических пород, температура воздуха в ней постоянная - 10 градусов круглый год.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


Тяжелая многолетняя работа подорвала здоровье Левона, и в возрасте 67 лет он ушел из жизни. Его жена Тося, в память о своем муже, поддерживает дело его жизни.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


Она организовала зал памяти, в котором хранятся его инструменты, одежда и обувь.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото


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Тося проводит экскурсии туристам, приехавшим из разных стран мира посмотреть необычную рукотворную достопримечательность. Все стремятся добраться в самую нижнюю галерею, что бы посетить храм исполнения желаний, в котором горит огромное количество свечей. В нем любой желающий может уединиться, и загадав самое сокровенное желание, зажечь свою свечу.

Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото
Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото
Мужчина превратил пещеру в подземный храм. Фото
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 Теги: пещера, храм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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