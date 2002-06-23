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Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Звезды от нее в восторге.
Прическа half up стала популярным трендом среди западных звезд шоу-бизнеса, таких как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Белла Хадид и Рианна. Стиль дословно переводится как "половина волос, зачесанных наверх" и подходит для длинных, средних и коротких волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Прическу легко создать за несколько минут. Ее еще называют "мальвинка". Верхний слой волос разделяют на пробор, отделяют от него две секции и закрепляют их на затылке невидимками.
Можно заплести пряди на висках в косы и соединить их на затылке шпильками, предварительно начесав немного на макушку.
Узел на макушке - это удобный и стильный способ красиво открыть лицо, а не убирая волосы полностью. Прическа сделает более легкой копну жестких, тяжелых и непослушных волос.
Тугой хвост высоко на макушке, обернутый прядью собственных волос, визуально сделает скулы острее и брови выше.
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Пучок на макушке шикарно смотрится как на длинных прямых, так и на вьющихся коротких волосах. При этом совсем не обязательно иметь густую роскошную шевелюру. Секрет правильной "Мальвинки" кроется в легком начесе. Начеши волосы на макушке, сбрызни лаком и закрепить резинкой.
Прическа half up стала популярным трендом среди западных звезд шоу-бизнеса, таких как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Белла Хадид и Рианна. Стиль дословно переводится как "половина волос, зачесанных наверх" и подходит для длинных, средних и коротких волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Прическу легко создать за несколько минут. Ее еще называют "мальвинка". Верхний слой волос разделяют на пробор, отделяют от него две секции и закрепляют их на затылке невидимками.
Можно заплести пряди на висках в косы и соединить их на затылке шпильками, предварительно начесав немного на макушку.
Узел на макушке - это удобный и стильный способ красиво открыть лицо, а не убирая волосы полностью. Прическа сделает более легкой копну жестких, тяжелых и непослушных волос.
Тугой хвост высоко на макушке, обернутый прядью собственных волос, визуально сделает скулы острее и брови выше.
Читайте также: Самая модная в мире бабушка покорила Instagram. Фото
Пучок на макушке шикарно смотрится как на длинных прямых, так и на вьющихся коротких волосах. При этом совсем не обязательно иметь густую роскошную шевелюру. Секрет правильной "Мальвинки" кроется в легком начесе. Начеши волосы на макушке, сбрызни лаком и закрепить резинкой.
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