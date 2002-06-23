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Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото

Так выглядит самая модная прическа этого лета. ФотоЗвезды от нее в восторге.

Прическа half up стала популярным трендом среди западных звезд шоу-бизнеса, таких как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Белла Хадид и Рианна. Стиль дословно переводится как "половина волос, зачесанных наверх" и подходит для длинных, средних и коротких волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Прическу легко создать за несколько минут. Ее еще называют "мальвинка". Верхний слой волос разделяют на пробор, отделяют от него две секции и закрепляют их на затылке невидимками.

Можно заплести пряди на висках в косы и соединить их на затылке шпильками, предварительно начесав немного на макушку.

Узел на макушке - это удобный и стильный способ красиво открыть лицо, а не убирая волосы полностью. Прическа сделает более легкой копну жестких, тяжелых и непослушных волос.

Тугой хвост высоко на макушке, обернутый прядью собственных волос, визуально сделает скулы острее и брови выше.

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Пучок на макушке шикарно смотрится как на длинных прямых, так и на вьющихся коротких волосах. При этом совсем не обязательно иметь густую роскошную шевелюру. Секрет правильной "Мальвинки" кроется в легком начесе. Начеши волосы на макушке, сбрызни лаком и закрепить резинкой.

Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
Так выглядит самая модная прическа этого лета. Фото
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 Теги: прическа, лето

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Сегодня, 15:59 » Автор: Анна Мартынова
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