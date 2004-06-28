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Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. ФотоИх стоит увидеть каждому.

В Украине есть уникальные места, созданные природой, они поражают масштабами и красотой. В подборке собраны топ-10, которые стоит посетить путешественникам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Олешковская пустыня

Пустыня находится в Цюрупинском районе в 30 километрах к востоку от Херсона и считается крупнейшим песчаным массивом Европы, состоящий из семи так называемых арен. Все они бугристые, с колебанием высот до 20 метров.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Здесь на глубине 300-400 метров находится пресное подземное озеро с очень вкусной водой, а посреди пустыни лежит один из уникальных творений природы - оазис.

С 2010 года эта территория является Национальным природным парком и ограждена со всех сторон искусственными лесами.

Днестровский каньон

Образован этот каньон в результате вымывания Днестром горной породы Подольской возвышенности и расположен на границе Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


На территории находится около 100 памятников живой и неживой природы мирового значения. Здесь сохранились и уникальные образцы отслоений горных пород.

Также на территории находится 26 населенных пунктов, где была исследована трипольская культура. 86 представителей флоры и фауны гранитно-степного края занесены в Красные книги Украины и Европы.

Оптимистическая пещера

Это самая длинная в мире гипсовая пещера, расположена возле села Королевка на Тернопольщине. Большим сокровищем пещеры считаются вторичные минеральные образования, которые в течение десятков тысяч лет росли здесь в подземных полостях. Это, прежде всего гипсовые кристаллы разнообразной формы и цвета.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Здесь в наиболее низких участках лабиринта пещеры можно встретить подземные озера, которые напоминают зеркала из воды.

Температура воздуха в Оптимистической пещере в течение года постоянна и колеблется от 9,5 - 10,5 градусов и не зависит от температуры воздуха на поверхности.

Урицкие скалы

Памятник природы и археологии национального значения, не имеющая аналогов в Европе, расположен вблизи села Урыч на Львовщине, на левом склоне долины потока Уричанка.

Скалы входят в историко-ландшафтный комплекс "Тустань" в составе природного национального парка "Святые Бескиды" и включают в себя семь групп скал: Камень, Острый Камень, Малая Скала, Желоб, Гулька, Крест и одна безымянная скала.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Поражает памятник своими солярными наскальными рисунками-знаками, среди которых изображение символа Солнца. Кроме того, одним из самых интересных таких рисунков-петроглифов является двухметровое изображение человеческого лица, выкованное на скале.

Каменные Могилы

Урочище "Каменные Могилы" - это горная страна в миниатюре, расположенная в поселке Назаровка Донецкой области.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Здесь можно увидеть целую кучу природных скульптур и произведений из камня, которые воспринимаются туристами как фантазии художников. Уникальные граниты урочища, возраст которых составляет около двух миллиардов лет, не имеют аналогов в мире.

Клевань. Тоннель любви

Это самое романтичное место Волыни, которое считается ботаническим феноменом и находится вдоль железнодорожного пути между поселками Клевань и Оржив в Ровенской области.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Образован был тоннель зарослями деревьев и кустов, которые плотно сплелись между собой в арочной форме. Местные жители рассказывают о том, что, если пара поцелуется во время прогулки тоннелем, то их любовь скрепиться на всю жизнь.

Водопад Шипот

Живописный водопад расположен в глубоком ущелье реки Пилипец на северных склонах горного массива полонины "Боржава" Карпатского региона.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Струи воды водопада срываются с 14-метровой высоты несколькими каскадами и рассеиваются облаком капель.

Гранитно-степное Побужье

Одна из древнейших участков суши Евразии, находится в пределах северо-западной части Николаевской области.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Здесь было обнаружено 86 представителей флоры и фауны, которых занесли в Красную книгу Украины и Европейский Красный список. Кроме того, гранитные скалы местами достигают 50 метров в высоту и прекрасно подходят для тренировок альпинистов.

Озеро Свитязь

Самое большое и глубокое озеро природного происхождения в Украине находится недалеко от поселка Шацк на Волыни. Оно считается самым большим озером в группе Шацких озер, питается подземными водами и артезианскими источниками.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Вода озера имеет целебные свойства, ведь в своем составе она имеет серебро, йод и глицерин.

Озеро Синевир

Озеро считается самым ценным природным сокровищем Национального природного парка "Синевир" и является одной из визитных карточек Карпат.

Природные чудеса Украины, которые не перестают удивлять. Фото


Уникальность озера в том, что вода в нем никогда не выходит из берегов, даже во время самых паводков, а все потому, что на его дне есть отверстие, которое служит своеобразным естественным регулятором уровня воды в нем.
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 Теги: природа, туризм

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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