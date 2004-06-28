» » Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото

Памятники котам, полюбившиеся туристам. ФотоОни этого достойны.

Памятники котам уже давно не редкость. Всем известна композиция котёнку с улицы Лизюкова в Воронеже или скульптура героям романа Булгакова «Мастер и Маргарита» - Коровьеву и коту Бегемоту в Москве. Наибольший интерес представляют памятники обычным домашним любимцам, расположенные иногда в довольно неожиданных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Елисей Котович Питерский

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


На Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на втором этаже Торгового товарищества «Братья Елисеевы» расположилась небольшая скульптура очаровательного кота. Петербуржцы величают его по имени-отчеству и с его появлением связывают две легенды.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


По одной из них скульптура создана в честь кота графа Шувалова, ведь именно на этом месте в середине XVIII века располагался его дворец. Согласно второй, кот появился в насмешку над просчётами архитектора Дмитрия Кокоринова, обнаружившего свои ошибки уже после постройки здания.

Кот Равальский

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Этот кот появился в Барселоне в 1987 году благодаря скульптору Фернандо Ботеро. Кот Равальский привлекает внимание жителей и туристов своими размерами: изваяние из бронзы весит около 2 тонн, высота - 2,5 метра, а в длину кот растянулся на 7 метров.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Кот обаятелен и округл со всех сторон, а ещё знаменит тем, что исполняет желание тех, кто погладит его по носу.

Йошкин кот

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Йошкин кот вальяжно расположился на лавочке в Йошкар-Оле. Он был изготовлен на средства меценатов и подарен жителям города столичными предпринимателями.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Прототипом для скульптуры послужил соседский кот одного из авторов. После установки название памятника запатентовали, теперь Йошкин кот является не только символом города, а ещё и городским туристическим брендом.

Кошки, охотящиеся на голубей

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Фасад учебного театра в Нижнем Новгороде украсили коты, ведущие охоту на голубей. В своё время мэру города очень понравилась идея украшения центра города, подсмотренная в Челябинске.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Теперь композиция, изготовленная челябинскими мастерами, является необычной и любимой достопримечательностью Нижнего Новгорода.

Кот Семён

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Этот кот стал символом верности пушистых созданий своим хозяевам. Эта история произошла более 20 лет назад, когда семья Синишиных вместе с любимцем сиамской породы возвращались из отпуска. Во время короткой остановки в Москве кот вдруг пропал.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Вряд ли Синишины надеялись когда-нибудь найти своего Семёна, но он появился прямо на пороге их дома через 6 лет после исчезновения. Каким образом кот нашёл дорогу домой и преодолел расстояние в 2000 километров, остаётся загадкой.

Кот Клайпедис

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


В Клайпеде кот просто вышагивает во дворе дома по улице Калвию. Имя ему придумывали все жители, но в результате его назвали в честь Клайпеды. Бронзовый хвост кота неоднократно подвергался нападениям, но неизменно возвращался к своему владельцу. Туловище Клайпедиса сделано из мрамора, а лапы, хвост и мордочка с изящными усами отлиты из бронзы.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Местные жители верят: городской кот исполнит любое желание, если потереть его хвост.

Коты на крыше

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Эта композиция появилась в Бресте для того, чтобы замаскировать большую вентиляционную трубу, портившую внешний вид перекрёстка Советской и Пушкинской улиц. Теперь эта скульптура, воплощённая в силумине, стала одной из любимых достопримечательностей. Даже молодожёны приезжают сфотографироваться с милыми созданиями.

Говорящий кот с сосисками

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


У ворот Кузбасского Анжеро-Судженского мясокомбината расположился толстый кот с сосисками во рту. Есть он уже не в состоянии, но и сосисками делиться ни с кем не намерен. А если дотронуться до одной из охраняемых колбасок, то кот вполне может выдать фразу о том, что лучшая рыба – это колбаса.

Томбили из Стамбула

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Этого кота, любившего сидеть почти в человеческой позе в районе Зивебей в Стамбуле, знали не только местные жители, но и туристы из разных стран. Кот был знаменит, а его фотографии непременно увозили с собой очарованные ним туристы. После того, как Томбили не стало в 2016 году, многочисленные поклонники животного создали петицию с требованием установить ему памятник. Севал Шахин бесплатно изготовил и установил скульптуру в том месте, где обычно сидел кот.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Сквер котов в Тюмени

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Этот сквер создан в память о сибирских кошках, отправленных в Ленинград после снятия блокады. В городе, который долгое время находился в кольце врагов, пушистые питомцы практически полностью исчезли, а уникальным экспонатам Эрмитажа грозила опасность от расплодившихся грызунов.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Первые кошки отправились в Ленинград из Ярославля, а в начале 1944 года 238 тюменских дымчатых кошек уехали охранять культурные ценности. Чуть позже жители близлежащих городов собрали для Северной столицы ещё 5000 кошек.

Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото


Именно в честь этих животных и изваяли несколько скульптурных композиций из чугуна, разместив их на гранитных постаментах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: коты, памятники

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
     803
     0

Похожие новости по теме

Вот как выглядят самые маленькие памятники в мире. Фото Вот как выглядят самые маленькие памятники в мире. Фото

Лягушка-путешественница и Чижик-Пыжик - самые маленькие памятники в мире.

Самые романтичные памятники в Украине. Фото Самые романтичные памятники в Украине. Фото

Среди классических статуй и монументов Украины встречаются довольно необычные экземпляры.

Памятники, посвященные Виктору Цою. Фото Памятники, посвященные Виктору Цою. Фото

Сегодня легендарный музыкант отметил бы 54-летие.

Самые интересные памятники в столице Украины. Фото Самые интересные памятники в столице Украины. Фото

Виртуальное путешествие по Киеву.

Лучшие памятники бессмертному сыщику Шерлоку Холмсу. Фото Лучшие памятники бессмертному сыщику Шерлоку Холмсу. Фото

Этого литературного персонажа любят во всем мире.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх