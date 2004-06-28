Раздел: Фоторепортажи
Памятники котам, полюбившиеся туристам. Фото
Они этого достойны.
Памятники котам уже давно не редкость. Всем известна композиция котёнку с улицы Лизюкова в Воронеже или скульптура героям романа Булгакова «Мастер и Маргарита» - Коровьеву и коту Бегемоту в Москве. Наибольший интерес представляют памятники обычным домашним любимцам, расположенные иногда в довольно неожиданных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Елисей Котович Питерский
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на втором этаже Торгового товарищества «Братья Елисеевы» расположилась небольшая скульптура очаровательного кота. Петербуржцы величают его по имени-отчеству и с его появлением связывают две легенды.
По одной из них скульптура создана в честь кота графа Шувалова, ведь именно на этом месте в середине XVIII века располагался его дворец. Согласно второй, кот появился в насмешку над просчётами архитектора Дмитрия Кокоринова, обнаружившего свои ошибки уже после постройки здания.
Кот Равальский
Этот кот появился в Барселоне в 1987 году благодаря скульптору Фернандо Ботеро. Кот Равальский привлекает внимание жителей и туристов своими размерами: изваяние из бронзы весит около 2 тонн, высота - 2,5 метра, а в длину кот растянулся на 7 метров.
Кот обаятелен и округл со всех сторон, а ещё знаменит тем, что исполняет желание тех, кто погладит его по носу.
Йошкин кот
Йошкин кот вальяжно расположился на лавочке в Йошкар-Оле. Он был изготовлен на средства меценатов и подарен жителям города столичными предпринимателями.
Прототипом для скульптуры послужил соседский кот одного из авторов. После установки название памятника запатентовали, теперь Йошкин кот является не только символом города, а ещё и городским туристическим брендом.
Кошки, охотящиеся на голубей
Фасад учебного театра в Нижнем Новгороде украсили коты, ведущие охоту на голубей. В своё время мэру города очень понравилась идея украшения центра города, подсмотренная в Челябинске.
Теперь композиция, изготовленная челябинскими мастерами, является необычной и любимой достопримечательностью Нижнего Новгорода.
Кот Семён
Этот кот стал символом верности пушистых созданий своим хозяевам. Эта история произошла более 20 лет назад, когда семья Синишиных вместе с любимцем сиамской породы возвращались из отпуска. Во время короткой остановки в Москве кот вдруг пропал.
Вряд ли Синишины надеялись когда-нибудь найти своего Семёна, но он появился прямо на пороге их дома через 6 лет после исчезновения. Каким образом кот нашёл дорогу домой и преодолел расстояние в 2000 километров, остаётся загадкой.
Кот Клайпедис
В Клайпеде кот просто вышагивает во дворе дома по улице Калвию. Имя ему придумывали все жители, но в результате его назвали в честь Клайпеды. Бронзовый хвост кота неоднократно подвергался нападениям, но неизменно возвращался к своему владельцу. Туловище Клайпедиса сделано из мрамора, а лапы, хвост и мордочка с изящными усами отлиты из бронзы.
Местные жители верят: городской кот исполнит любое желание, если потереть его хвост.
Коты на крыше
Эта композиция появилась в Бресте для того, чтобы замаскировать большую вентиляционную трубу, портившую внешний вид перекрёстка Советской и Пушкинской улиц. Теперь эта скульптура, воплощённая в силумине, стала одной из любимых достопримечательностей. Даже молодожёны приезжают сфотографироваться с милыми созданиями.
Говорящий кот с сосисками
У ворот Кузбасского Анжеро-Судженского мясокомбината расположился толстый кот с сосисками во рту. Есть он уже не в состоянии, но и сосисками делиться ни с кем не намерен. А если дотронуться до одной из охраняемых колбасок, то кот вполне может выдать фразу о том, что лучшая рыба – это колбаса.
Томбили из Стамбула
Этого кота, любившего сидеть почти в человеческой позе в районе Зивебей в Стамбуле, знали не только местные жители, но и туристы из разных стран. Кот был знаменит, а его фотографии непременно увозили с собой очарованные ним туристы. После того, как Томбили не стало в 2016 году, многочисленные поклонники животного создали петицию с требованием установить ему памятник. Севал Шахин бесплатно изготовил и установил скульптуру в том месте, где обычно сидел кот.
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Сквер котов в Тюмени
Этот сквер создан в память о сибирских кошках, отправленных в Ленинград после снятия блокады. В городе, который долгое время находился в кольце врагов, пушистые питомцы практически полностью исчезли, а уникальным экспонатам Эрмитажа грозила опасность от расплодившихся грызунов.
Первые кошки отправились в Ленинград из Ярославля, а в начале 1944 года 238 тюменских дымчатых кошек уехали охранять культурные ценности. Чуть позже жители близлежащих городов собрали для Северной столицы ещё 5000 кошек.
Именно в честь этих животных и изваяли несколько скульптурных композиций из чугуна, разместив их на гранитных постаментах.
Памятники котам уже давно не редкость. Всем известна композиция котёнку с улицы Лизюкова в Воронеже или скульптура героям романа Булгакова «Мастер и Маргарита» - Коровьеву и коту Бегемоту в Москве. Наибольший интерес представляют памятники обычным домашним любимцам, расположенные иногда в довольно неожиданных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Елисей Котович Питерский
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на втором этаже Торгового товарищества «Братья Елисеевы» расположилась небольшая скульптура очаровательного кота. Петербуржцы величают его по имени-отчеству и с его появлением связывают две легенды.
По одной из них скульптура создана в честь кота графа Шувалова, ведь именно на этом месте в середине XVIII века располагался его дворец. Согласно второй, кот появился в насмешку над просчётами архитектора Дмитрия Кокоринова, обнаружившего свои ошибки уже после постройки здания.
Кот Равальский
Этот кот появился в Барселоне в 1987 году благодаря скульптору Фернандо Ботеро. Кот Равальский привлекает внимание жителей и туристов своими размерами: изваяние из бронзы весит около 2 тонн, высота - 2,5 метра, а в длину кот растянулся на 7 метров.
Кот обаятелен и округл со всех сторон, а ещё знаменит тем, что исполняет желание тех, кто погладит его по носу.
Йошкин кот
Йошкин кот вальяжно расположился на лавочке в Йошкар-Оле. Он был изготовлен на средства меценатов и подарен жителям города столичными предпринимателями.
Прототипом для скульптуры послужил соседский кот одного из авторов. После установки название памятника запатентовали, теперь Йошкин кот является не только символом города, а ещё и городским туристическим брендом.
Кошки, охотящиеся на голубей
Фасад учебного театра в Нижнем Новгороде украсили коты, ведущие охоту на голубей. В своё время мэру города очень понравилась идея украшения центра города, подсмотренная в Челябинске.
Теперь композиция, изготовленная челябинскими мастерами, является необычной и любимой достопримечательностью Нижнего Новгорода.
Кот Семён
Этот кот стал символом верности пушистых созданий своим хозяевам. Эта история произошла более 20 лет назад, когда семья Синишиных вместе с любимцем сиамской породы возвращались из отпуска. Во время короткой остановки в Москве кот вдруг пропал.
Вряд ли Синишины надеялись когда-нибудь найти своего Семёна, но он появился прямо на пороге их дома через 6 лет после исчезновения. Каким образом кот нашёл дорогу домой и преодолел расстояние в 2000 километров, остаётся загадкой.
Кот Клайпедис
В Клайпеде кот просто вышагивает во дворе дома по улице Калвию. Имя ему придумывали все жители, но в результате его назвали в честь Клайпеды. Бронзовый хвост кота неоднократно подвергался нападениям, но неизменно возвращался к своему владельцу. Туловище Клайпедиса сделано из мрамора, а лапы, хвост и мордочка с изящными усами отлиты из бронзы.
Местные жители верят: городской кот исполнит любое желание, если потереть его хвост.
Коты на крыше
Эта композиция появилась в Бресте для того, чтобы замаскировать большую вентиляционную трубу, портившую внешний вид перекрёстка Советской и Пушкинской улиц. Теперь эта скульптура, воплощённая в силумине, стала одной из любимых достопримечательностей. Даже молодожёны приезжают сфотографироваться с милыми созданиями.
Говорящий кот с сосисками
У ворот Кузбасского Анжеро-Судженского мясокомбината расположился толстый кот с сосисками во рту. Есть он уже не в состоянии, но и сосисками делиться ни с кем не намерен. А если дотронуться до одной из охраняемых колбасок, то кот вполне может выдать фразу о том, что лучшая рыба – это колбаса.
Томбили из Стамбула
Этого кота, любившего сидеть почти в человеческой позе в районе Зивебей в Стамбуле, знали не только местные жители, но и туристы из разных стран. Кот был знаменит, а его фотографии непременно увозили с собой очарованные ним туристы. После того, как Томбили не стало в 2016 году, многочисленные поклонники животного создали петицию с требованием установить ему памятник. Севал Шахин бесплатно изготовил и установил скульптуру в том месте, где обычно сидел кот.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Сквер котов в Тюмени
Этот сквер создан в память о сибирских кошках, отправленных в Ленинград после снятия блокады. В городе, который долгое время находился в кольце врагов, пушистые питомцы практически полностью исчезли, а уникальным экспонатам Эрмитажа грозила опасность от расплодившихся грызунов.
Первые кошки отправились в Ленинград из Ярославля, а в начале 1944 года 238 тюменских дымчатых кошек уехали охранять культурные ценности. Чуть позже жители близлежащих городов собрали для Северной столицы ещё 5000 кошек.
Именно в честь этих животных и изваяли несколько скульптурных композиций из чугуна, разместив их на гранитных постаментах.
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