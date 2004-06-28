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Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото

Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото 72-летний дедушка публикует фотографии в брендовой одежде.

Этому простому хабаровскому пенсионеру могут позавидовать многие стиляги. Его гардероб пестрит именитыми брендами: Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi, Moschino. Благодаря любви к стильной одежде пенсионер прославился в интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Такой стильный дедушка не остается без внимания на улице, а теперь он еще и звезда интернета. 72-летний пенсионер из Хабаровска даст фору любому стиляге: он одевается только в брендовые вещи, да еще и ведет аккаунт в инстаграме, где выкладывает свои модные луки.

«Многие спрашивают у меня, где я одеваюсь. Предпочитаю только брендовые марки. Мне нравится не только их отличие от повседневной одежды, но и качество», — рассказал Борис

Конечно, многих больше интересует, на какие деньги Борис покупает одежду. Ведь каждая вещь в его гардеробе стоит как месячный бюджет среднестатистической семьи. При этом пенсионер утверждает, что живет на одну пенсию, а весь секрет в грамотном распределении финансов. На вопросы, откуда у него деньги на такие дорогие вещи, Борис не отвечает и предпочитает отшучиваться. Говорит, что деньги берет «из комода».

«Скажу только, что сам покупаю все вещи. Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая — всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом. Но все мои вещи хорошего качества. До конца жизни, я надеюсь, хватит».

Не только одежда у пенсионера брендовая. Его шкаф буквально ломится от обувных коробок. Есть даже пара из кожи питона. Но самая большая страсть хабаровчанина — аксессуары.

«Вообще, моя слабость — это аксессуары: очки, украшения, головные уборы. Они делают образ полноценным».

«Мода не вечна, а стиль вечен. Я покупаю вещи в основном из классики. Они всегда актуальны», — говорит о своем образе пенсионер.

Борис предпочитает, чтобы не только он сам выглядел стильно, но и его квартира. Собственноручно он превратил свою двухкомнатную квартиру в хрущевке в маленький дворец: повсюду лепнина, антикварная мебель и его портреты.

«Вы знаете, после того, как я пережил онкологическое заболевание, решил многое поменять в своей жизни. За два года я полностью изменил стиль в своей квартире. Отдал предпочтение барокко. Вы только посмотрите на стулья. Они раритетные. Их реставрацией я тоже сам занимался. Старался, чтобы все оставалось в прежнем виде», — рассказал Борис.

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В сентябре 2016 года пенсионер завел аккаунт в инстаграме. У него уже больше двух тысяч подписчиков, которые восхищаются его стилем.

Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
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 Теги: Instagram, пенсионер, стиль

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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