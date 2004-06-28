Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самый стильный пенсионер в Instagram. Фото
72-летний дедушка публикует фотографии в брендовой одежде.
Этому простому хабаровскому пенсионеру могут позавидовать многие стиляги. Его гардероб пестрит именитыми брендами: Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi, Moschino. Благодаря любви к стильной одежде пенсионер прославился в интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Такой стильный дедушка не остается без внимания на улице, а теперь он еще и звезда интернета. 72-летний пенсионер из Хабаровска даст фору любому стиляге: он одевается только в брендовые вещи, да еще и ведет аккаунт в инстаграме, где выкладывает свои модные луки.
«Многие спрашивают у меня, где я одеваюсь. Предпочитаю только брендовые марки. Мне нравится не только их отличие от повседневной одежды, но и качество», — рассказал Борис
Конечно, многих больше интересует, на какие деньги Борис покупает одежду. Ведь каждая вещь в его гардеробе стоит как месячный бюджет среднестатистической семьи. При этом пенсионер утверждает, что живет на одну пенсию, а весь секрет в грамотном распределении финансов. На вопросы, откуда у него деньги на такие дорогие вещи, Борис не отвечает и предпочитает отшучиваться. Говорит, что деньги берет «из комода».
«Скажу только, что сам покупаю все вещи. Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая — всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом. Но все мои вещи хорошего качества. До конца жизни, я надеюсь, хватит».
Не только одежда у пенсионера брендовая. Его шкаф буквально ломится от обувных коробок. Есть даже пара из кожи питона. Но самая большая страсть хабаровчанина — аксессуары.
«Вообще, моя слабость — это аксессуары: очки, украшения, головные уборы. Они делают образ полноценным».
«Мода не вечна, а стиль вечен. Я покупаю вещи в основном из классики. Они всегда актуальны», — говорит о своем образе пенсионер.
Борис предпочитает, чтобы не только он сам выглядел стильно, но и его квартира. Собственноручно он превратил свою двухкомнатную квартиру в хрущевке в маленький дворец: повсюду лепнина, антикварная мебель и его портреты.
«Вы знаете, после того, как я пережил онкологическое заболевание, решил многое поменять в своей жизни. За два года я полностью изменил стиль в своей квартире. Отдал предпочтение барокко. Вы только посмотрите на стулья. Они раритетные. Их реставрацией я тоже сам занимался. Старался, чтобы все оставалось в прежнем виде», — рассказал Борис.
Читайте также: Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
В сентябре 2016 года пенсионер завел аккаунт в инстаграме. У него уже больше двух тысяч подписчиков, которые восхищаются его стилем.
Этому простому хабаровскому пенсионеру могут позавидовать многие стиляги. Его гардероб пестрит именитыми брендами: Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi, Moschino. Благодаря любви к стильной одежде пенсионер прославился в интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Такой стильный дедушка не остается без внимания на улице, а теперь он еще и звезда интернета. 72-летний пенсионер из Хабаровска даст фору любому стиляге: он одевается только в брендовые вещи, да еще и ведет аккаунт в инстаграме, где выкладывает свои модные луки.
«Многие спрашивают у меня, где я одеваюсь. Предпочитаю только брендовые марки. Мне нравится не только их отличие от повседневной одежды, но и качество», — рассказал Борис
Конечно, многих больше интересует, на какие деньги Борис покупает одежду. Ведь каждая вещь в его гардеробе стоит как месячный бюджет среднестатистической семьи. При этом пенсионер утверждает, что живет на одну пенсию, а весь секрет в грамотном распределении финансов. На вопросы, откуда у него деньги на такие дорогие вещи, Борис не отвечает и предпочитает отшучиваться. Говорит, что деньги берет «из комода».
«Скажу только, что сам покупаю все вещи. Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая — всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом. Но все мои вещи хорошего качества. До конца жизни, я надеюсь, хватит».
Не только одежда у пенсионера брендовая. Его шкаф буквально ломится от обувных коробок. Есть даже пара из кожи питона. Но самая большая страсть хабаровчанина — аксессуары.
«Вообще, моя слабость — это аксессуары: очки, украшения, головные уборы. Они делают образ полноценным».
«Мода не вечна, а стиль вечен. Я покупаю вещи в основном из классики. Они всегда актуальны», — говорит о своем образе пенсионер.
Борис предпочитает, чтобы не только он сам выглядел стильно, но и его квартира. Собственноручно он превратил свою двухкомнатную квартиру в хрущевке в маленький дворец: повсюду лепнина, антикварная мебель и его портреты.
«Вы знаете, после того, как я пережил онкологическое заболевание, решил многое поменять в своей жизни. За два года я полностью изменил стиль в своей квартире. Отдал предпочтение барокко. Вы только посмотрите на стулья. Они раритетные. Их реставрацией я тоже сам занимался. Старался, чтобы все оставалось в прежнем виде», — рассказал Борис.
Читайте также: Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
В сентябре 2016 года пенсионер завел аккаунт в инстаграме. У него уже больше двух тысяч подписчиков, которые восхищаются его стилем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1516
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Оставьте свой комментарий