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Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото

Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. ФотоДома, расположенные в больших городах Китая.

Крис Провуст — архитектор и фотограф из Бельгии, живёт и работает в Китае (Шанхай). Помимо фотографии, Крис семь лет занимался изучением архитектуры Поднебесной, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

В основе крупномасштабных художественных проектов «Beautified China I» и «Beautified China II» — детали, линии и элементы знаковых конструкций, расположенных в больших городах Китая, от Шэньчжэня до Шанхая и Пекина.

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Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
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 Теги: Китай, архитектура

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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