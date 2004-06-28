Раздел: Фоторепортажи
Архитектура Китая в оригинальном фотопроекте. Фото
Дома, расположенные в больших городах Китая.
Крис Провуст — архитектор и фотограф из Бельгии, живёт и работает в Китае (Шанхай). Помимо фотографии, Крис семь лет занимался изучением архитектуры Поднебесной, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
В основе крупномасштабных художественных проектов «Beautified China I» и «Beautified China II» — детали, линии и элементы знаковых конструкций, расположенных в больших городах Китая, от Шэньчжэня до Шанхая и Пекина.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Крис Провуст — архитектор и фотограф из Бельгии, живёт и работает в Китае (Шанхай). Помимо фотографии, Крис семь лет занимался изучением архитектуры Поднебесной, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
В основе крупномасштабных художественных проектов «Beautified China I» и «Beautified China II» — детали, линии и элементы знаковых конструкций, расположенных в больших городах Китая, от Шэньчжэня до Шанхая и Пекина.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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