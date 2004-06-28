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Десять самых высоких в мире телебашен. Фото

Десять самых высоких в мире телебашен. ФотоИх размеры впечатляют.

Первая в мире телебашня была построена в Берлине в 1926 году. По современным меркам ее размеры были очень скромными: высота 150 метров, а вес «всего» 600 тонн, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Конечно же, эти параметры не идут ни в какое сравнение с размерами современных телевизионных вышек. В сегодняшнем репортаже познакомимся самыми высокими телебашнями в мире.

10. Ташкентская телебашня

Высота: 375 метров
Расположение: Узбекистан, Ташкент
Год постройки: 1985

Является самой высокой телебашней в Центральной Азии. Она строилась в течение 6 лет и была запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


9. Киевская телебашня

Высота: 385 метров
Расположение: Украина, Киев
Год постройки: 1973

Киевская башня считается самым высоким в мире сооружением из строений, имеющих решётчатую конструкцию. Башня целиком состоит из стальных труб различного диаметра и весит 2 700 тонн.

В центральной части расположена вертикальная труба диаметром 4 метра. Она служит шахтой лифта и плавно переходит в антенную часть.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Киевская телебашня является самой высокой конструкцией Украины. Башня на 60 метров выше Эйфелевой башни, но весит в 3 раза меньше.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


8. Центральная телебашня Пекина

Высота: 405 метров
Расположение: Китай, Пекин
Год постройки: 1995

Сверху в башне расположен вращающийся ресторан.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


7. Менара Куала-Лумпур

Высота: 421 метр
Расположение: Малайзия, Куала-Лумпур
Год постройки: 1995

Строительство этого сооружения высотой 421 метр продолжалось около 5 лет.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


За оригинальную подсветку башня Менара получила неофициальное имя «Сад света».

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


6. Бордже Милад

Высота: 435 метров
Расположение: Иран, Тегеран
Год постройки: 2006

В башне движутся 6 панорамных лифтов, а на высоте 276 метров находится панорамный вращающийся ресторан. Гондола башни насчитывает 12 этажей общей площадью 12 000 кв.м, что является самой большой площадью помещений телебашни в мире.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Это самое высокое здание в Иране:

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


5. Восточная жемчужина

Высота: 468 метров
Расположение: Китай, Шанхай
Год постройки: 1995

«Восточная жемчужина» — вторая по высоте телебашня в Азии. Сфера наверху башни имеет диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над землей.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


На высоте 267 метров находится вращающийся ресторан, на высоте 271 метр — бар и 20 комнат с караоке.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


На высоте 350 метров — пентхаус с обзорной площадкой.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


4. Останкинская башня

Высота: 540 метров
Расположение: Россия, Москва
Год постройки: 1967

Проект башни был придуман главным конструктором Никитиным за одну ночь, образом башни стала перевёрнутая лилия. (Фото Yuri Degtyarev):

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Масса башни вместе с фундаментом — 51 400 тонн. Останкинская телебашня в День Победы 2010 года. (Фото Dmitry Smirnov):

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


27 августа 2000 года в останкинской башне произошел сильный пожар на высоте 460 м. Полностью выгорели 3 этажа. Долгие ремонтно-строительные работы и благоустройство территории закончились к 14 февраля 2008 года. Инфракрасная фотография Останкинской телебашни:

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


3. Си-Эн Тауэр

Высота: 553 метра
Расположение: Канада, Торонто
Год постройки: 1976

Си-Эн Тауэр почти в два раза выше Эйфелевой башни и на 13 метров выше Останкинской.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Она способна выдержать ветер скоростью 420 км/час и в год ее бьет более 80 молний.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


С 1976 по 2007 год это было самое высокое сооружение в мире.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


2. Телебашня Гуанчжоу

Высота: 610 метров
Расположение: Китай, Гуанчжоу
Год постройки: 2009

Сетчатая оболочка башни выполнена из стальных труб большого диаметра. Башню венчает стальной шпиль высотой 160 метров.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу соответствует патенту 1899 года русского инженера Шухова.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


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1. Небесное дерево Токио

Высота: 634 метра
Расположение: Япония, Токио
Год постройки: 29 февраля 2012 года

Строительство телебашни завершилось совсем недавно, и 22 мая 2012 состоялось ее открытие. В башне находятся более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


В процессе строительства, 10 октября 2010 года:

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото


Это высочайшее сооружение в Японии и самая высокая телебашня в мире.

Десять самых высоких в мире телебашен. Фото
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 Теги: башни, рекорд

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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