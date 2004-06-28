Раздел: Фоторепортажи
Десять самых высоких в мире телебашен. Фото
Их размеры впечатляют.
Первая в мире телебашня была построена в Берлине в 1926 году. По современным меркам ее размеры были очень скромными: высота 150 метров, а вес «всего» 600 тонн, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Конечно же, эти параметры не идут ни в какое сравнение с размерами современных телевизионных вышек. В сегодняшнем репортаже познакомимся самыми высокими телебашнями в мире.
10. Ташкентская телебашня
Высота: 375 метров
Расположение: Узбекистан, Ташкент
Год постройки: 1985
Является самой высокой телебашней в Центральной Азии. Она строилась в течение 6 лет и была запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года.
9. Киевская телебашня
Высота: 385 метров
Расположение: Украина, Киев
Год постройки: 1973
Киевская башня считается самым высоким в мире сооружением из строений, имеющих решётчатую конструкцию. Башня целиком состоит из стальных труб различного диаметра и весит 2 700 тонн.
В центральной части расположена вертикальная труба диаметром 4 метра. Она служит шахтой лифта и плавно переходит в антенную часть.
Киевская телебашня является самой высокой конструкцией Украины. Башня на 60 метров выше Эйфелевой башни, но весит в 3 раза меньше.
8. Центральная телебашня Пекина
Высота: 405 метров
Расположение: Китай, Пекин
Год постройки: 1995
Сверху в башне расположен вращающийся ресторан.
7. Менара Куала-Лумпур
Высота: 421 метр
Расположение: Малайзия, Куала-Лумпур
Год постройки: 1995
Строительство этого сооружения высотой 421 метр продолжалось около 5 лет.
За оригинальную подсветку башня Менара получила неофициальное имя «Сад света».
6. Бордже Милад
Высота: 435 метров
Расположение: Иран, Тегеран
Год постройки: 2006
В башне движутся 6 панорамных лифтов, а на высоте 276 метров находится панорамный вращающийся ресторан. Гондола башни насчитывает 12 этажей общей площадью 12 000 кв.м, что является самой большой площадью помещений телебашни в мире.
Это самое высокое здание в Иране:
5. Восточная жемчужина
Высота: 468 метров
Расположение: Китай, Шанхай
Год постройки: 1995
«Восточная жемчужина» — вторая по высоте телебашня в Азии. Сфера наверху башни имеет диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над землей.
На высоте 267 метров находится вращающийся ресторан, на высоте 271 метр — бар и 20 комнат с караоке.
На высоте 350 метров — пентхаус с обзорной площадкой.
4. Останкинская башня
Высота: 540 метров
Расположение: Россия, Москва
Год постройки: 1967
Проект башни был придуман главным конструктором Никитиным за одну ночь, образом башни стала перевёрнутая лилия. (Фото Yuri Degtyarev):
Масса башни вместе с фундаментом — 51 400 тонн. Останкинская телебашня в День Победы 2010 года. (Фото Dmitry Smirnov):
27 августа 2000 года в останкинской башне произошел сильный пожар на высоте 460 м. Полностью выгорели 3 этажа. Долгие ремонтно-строительные работы и благоустройство территории закончились к 14 февраля 2008 года. Инфракрасная фотография Останкинской телебашни:
3. Си-Эн Тауэр
Высота: 553 метра
Расположение: Канада, Торонто
Год постройки: 1976
Си-Эн Тауэр почти в два раза выше Эйфелевой башни и на 13 метров выше Останкинской.
Она способна выдержать ветер скоростью 420 км/час и в год ее бьет более 80 молний.
С 1976 по 2007 год это было самое высокое сооружение в мире.
2. Телебашня Гуанчжоу
Высота: 610 метров
Расположение: Китай, Гуанчжоу
Год постройки: 2009
Сетчатая оболочка башни выполнена из стальных труб большого диаметра. Башню венчает стальной шпиль высотой 160 метров.
Конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу соответствует патенту 1899 года русского инженера Шухова.
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1. Небесное дерево Токио
Высота: 634 метра
Расположение: Япония, Токио
Год постройки: 29 февраля 2012 года
Строительство телебашни завершилось совсем недавно, и 22 мая 2012 состоялось ее открытие. В башне находятся более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.
В процессе строительства, 10 октября 2010 года:
Это высочайшее сооружение в Японии и самая высокая телебашня в мире.
Первая в мире телебашня была построена в Берлине в 1926 году. По современным меркам ее размеры были очень скромными: высота 150 метров, а вес «всего» 600 тонн, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Конечно же, эти параметры не идут ни в какое сравнение с размерами современных телевизионных вышек. В сегодняшнем репортаже познакомимся самыми высокими телебашнями в мире.
10. Ташкентская телебашня
Высота: 375 метров
Расположение: Узбекистан, Ташкент
Год постройки: 1985
Является самой высокой телебашней в Центральной Азии. Она строилась в течение 6 лет и была запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года.
9. Киевская телебашня
Высота: 385 метров
Расположение: Украина, Киев
Год постройки: 1973
Киевская башня считается самым высоким в мире сооружением из строений, имеющих решётчатую конструкцию. Башня целиком состоит из стальных труб различного диаметра и весит 2 700 тонн.
В центральной части расположена вертикальная труба диаметром 4 метра. Она служит шахтой лифта и плавно переходит в антенную часть.
Киевская телебашня является самой высокой конструкцией Украины. Башня на 60 метров выше Эйфелевой башни, но весит в 3 раза меньше.
8. Центральная телебашня Пекина
Высота: 405 метров
Расположение: Китай, Пекин
Год постройки: 1995
Сверху в башне расположен вращающийся ресторан.
7. Менара Куала-Лумпур
Высота: 421 метр
Расположение: Малайзия, Куала-Лумпур
Год постройки: 1995
Строительство этого сооружения высотой 421 метр продолжалось около 5 лет.
За оригинальную подсветку башня Менара получила неофициальное имя «Сад света».
6. Бордже Милад
Высота: 435 метров
Расположение: Иран, Тегеран
Год постройки: 2006
В башне движутся 6 панорамных лифтов, а на высоте 276 метров находится панорамный вращающийся ресторан. Гондола башни насчитывает 12 этажей общей площадью 12 000 кв.м, что является самой большой площадью помещений телебашни в мире.
Это самое высокое здание в Иране:
5. Восточная жемчужина
Высота: 468 метров
Расположение: Китай, Шанхай
Год постройки: 1995
«Восточная жемчужина» — вторая по высоте телебашня в Азии. Сфера наверху башни имеет диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над землей.
На высоте 267 метров находится вращающийся ресторан, на высоте 271 метр — бар и 20 комнат с караоке.
На высоте 350 метров — пентхаус с обзорной площадкой.
4. Останкинская башня
Высота: 540 метров
Расположение: Россия, Москва
Год постройки: 1967
Проект башни был придуман главным конструктором Никитиным за одну ночь, образом башни стала перевёрнутая лилия. (Фото Yuri Degtyarev):
Масса башни вместе с фундаментом — 51 400 тонн. Останкинская телебашня в День Победы 2010 года. (Фото Dmitry Smirnov):
27 августа 2000 года в останкинской башне произошел сильный пожар на высоте 460 м. Полностью выгорели 3 этажа. Долгие ремонтно-строительные работы и благоустройство территории закончились к 14 февраля 2008 года. Инфракрасная фотография Останкинской телебашни:
3. Си-Эн Тауэр
Высота: 553 метра
Расположение: Канада, Торонто
Год постройки: 1976
Си-Эн Тауэр почти в два раза выше Эйфелевой башни и на 13 метров выше Останкинской.
Она способна выдержать ветер скоростью 420 км/час и в год ее бьет более 80 молний.
С 1976 по 2007 год это было самое высокое сооружение в мире.
2. Телебашня Гуанчжоу
Высота: 610 метров
Расположение: Китай, Гуанчжоу
Год постройки: 2009
Сетчатая оболочка башни выполнена из стальных труб большого диаметра. Башню венчает стальной шпиль высотой 160 метров.
Конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу соответствует патенту 1899 года русского инженера Шухова.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
1. Небесное дерево Токио
Высота: 634 метра
Расположение: Япония, Токио
Год постройки: 29 февраля 2012 года
Строительство телебашни завершилось совсем недавно, и 22 мая 2012 состоялось ее открытие. В башне находятся более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.
В процессе строительства, 10 октября 2010 года:
Это высочайшее сооружение в Японии и самая высокая телебашня в мире.
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