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Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. ФотоОни очень далеки от истины.

Все любят сенсации. А вот проверять подлинность фактов любят немногие. Особенно если есть фотография. Вот же снимок, что тут проверять! Так в истории накапливается ворох фотографий, которые простофили считают сенсационными, а на поверку они оказываются пшиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. «Сирийский» мальчик

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


Многие мировые СМИ растиражировали фотографию, на которой якобы сирийский мальчик спит между могилами своих родителей. Вот же, наверное, удивился арабский фотограф Абдул Азиз аль-Отаиби (Abdul Aziz al-Otaibi). Он-то делал фотопроект о силе любви детей к своим родителям, который ничего общего с происходящим в Сирии не имеет.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


2. Чем провинился ребенок?

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


Знаменитый снимок, сделанный в США ориентировочно в 1928 году. Бедная девочка стоит в урне, а рядом табличка: «Складывайте уродливых детей сюда». Естественно, это старый добрый фотошоп. В архиве Getty Images можно отыскать оригинал, и там на табличке написано: «По траве не ходить». Хотя что девочка делает в урне — все равно непонятно.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


3. Скрипач с руками мясника

Когда-то русскую статью «Википедии» о Никколо Паганини украшал этот дагеротип. А вот в итальянской версии его никогда не было, потому что итальянцы сразу же заподозрили подделку, когда это изображение было выставлено в Риме в 1915 году. Знатоки обратили внимание на то, что у человека на дагеротипе руки мясника, тогда как у Паганини руки были длинными и худыми. Кроме того, костюм относится к 1870-м годам, когда музыкант уже давно умер, да и ордена не те, которыми был награжден Паганини. Однако европейская пресса еще долго восхищалась находкой, обнаруженной, по легенде, в Турине.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


4. Постановочные шорты

Этот кадр, сделанный в Торонто в 1937 году, можно встретить во многих исторических подборках. Его позиционируют как первую фотографию женщин, решивших прогуляться по городу в шортах. В действительности в Городском архиве Торонто хранится немало изображений женщин в шортах, сделанных в более ранние годы. А это всего лишь постановочный кадр. На машине же даже вмятины нет.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


5. Любовная инсценировка

В свое время в США ходили слухи о романе президента Кеннеди и Мэрилин Монро. И продолжали ходить даже после их смерти. Очевидно, поэтому интригующие совместные фотографии политика и артистки многие приняли за чистую монету. На самом деле их сделала художница Элисон Джексон, известная своими подставами с использованием двойников.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


6. Хичкок расслабляется

Возможно, Альфред Хичкок когда-то и купался в Темзе, но точно не в тот день, когда была сделана эта фотография. Вместо него купалась кукла, изготовленная для съемок трейлера к фильму «Безумие». На снимке ниже Хичкок держит собственную резиновую голову.

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото
Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


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7. Голая правда

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото


Обнаженная девушка, голосующая на дороге, стала по прошествии лет одним из символов «Вудстока». Эта фотография регулярно появляется в материалах, посвященных этому легендарному фестивалю. Однако сделана она была отнюдь не на фестивале, а для рекламной кампании фирмы Landlubber, которая производила одежду. «Нет одежды лучше, чем Landlubber», — гласил слоган. Другие кадры этого проекта:

Фейковые снимки, в которые пора перестать верить. Фото
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 Теги: фейк, фото

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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