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Так отмечают День Независимости США. Фото

Так отмечают День Независимости США. ФотоСегодня в США отмечают День независимости.

Этот праздник отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов. Интересно, что сам документ был составлен двумя днями ранее - 2 июля, а в этот день представители 13-ти штатов на Втором Континентальном Конгрессе приняли Декларацию о независимости, в которой впервые колонии именовались «Соединенными Штатами Америки» и провозглашались самостоятельным государством, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сама же Декларация стала первым в истории документом, провозгласившим принцип суверенитета как основы государственного устройства. В то же время, в ней отмечалось, что «все люди созданы равными, что Создатель наделил их неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Главным составителем документа стал выдающийся деятель Американской революции, дипломат и философ эпохи Просвещения (в будущем 3-й президент США в 1801-1809 годах) Томас Джефферсон. Вместе с ним над документом работал еще один будущий президент США Джон Адамс, а также Бенджамин Франклин, Роджер Шерман, Роберт Ливингстон. В целом под документом стоит подпись 56 человек.

В американской историографии авторы и подписанты Декларации именуются Отцами-основателями, и даже сейчас имеют такой авторитет, что при возникновении спорных моментов в трактовке Конституции США или законов, юристы принимают во внимание их взгляды, зафиксированные в рукописях, книгах и даже в личной переписке.

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Сейчас оригинал Декларации независимости США, что до декабря 1952 года хранился в Библиотеке конгресса, находится в здании Национального архива США в Вашингтоне рядом с оригиналами Конституции США и Билля о правах и представлен для обозрения в выставочном зале. Как правило, в этот день в Соединенных Штатах проходят торжественные церемонии, яркие парады, зрелищные концерты и фейерверки.

Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
Так отмечают День Независимости США. Фото
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 Теги: США, День Независимости

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Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
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