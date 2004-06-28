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Так отмечают День Независимости США. Фото
Сегодня в США отмечают День независимости.
Этот праздник отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов. Интересно, что сам документ был составлен двумя днями ранее - 2 июля, а в этот день представители 13-ти штатов на Втором Континентальном Конгрессе приняли Декларацию о независимости, в которой впервые колонии именовались «Соединенными Штатами Америки» и провозглашались самостоятельным государством, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сама же Декларация стала первым в истории документом, провозгласившим принцип суверенитета как основы государственного устройства. В то же время, в ней отмечалось, что «все люди созданы равными, что Создатель наделил их неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Главным составителем документа стал выдающийся деятель Американской революции, дипломат и философ эпохи Просвещения (в будущем 3-й президент США в 1801-1809 годах) Томас Джефферсон. Вместе с ним над документом работал еще один будущий президент США Джон Адамс, а также Бенджамин Франклин, Роджер Шерман, Роберт Ливингстон. В целом под документом стоит подпись 56 человек.
В американской историографии авторы и подписанты Декларации именуются Отцами-основателями, и даже сейчас имеют такой авторитет, что при возникновении спорных моментов в трактовке Конституции США или законов, юристы принимают во внимание их взгляды, зафиксированные в рукописях, книгах и даже в личной переписке.
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Сейчас оригинал Декларации независимости США, что до декабря 1952 года хранился в Библиотеке конгресса, находится в здании Национального архива США в Вашингтоне рядом с оригиналами Конституции США и Билля о правах и представлен для обозрения в выставочном зале. Как правило, в этот день в Соединенных Штатах проходят торжественные церемонии, яркие парады, зрелищные концерты и фейерверки.
Этот праздник отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов. Интересно, что сам документ был составлен двумя днями ранее - 2 июля, а в этот день представители 13-ти штатов на Втором Континентальном Конгрессе приняли Декларацию о независимости, в которой впервые колонии именовались «Соединенными Штатами Америки» и провозглашались самостоятельным государством, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сама же Декларация стала первым в истории документом, провозгласившим принцип суверенитета как основы государственного устройства. В то же время, в ней отмечалось, что «все люди созданы равными, что Создатель наделил их неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Главным составителем документа стал выдающийся деятель Американской революции, дипломат и философ эпохи Просвещения (в будущем 3-й президент США в 1801-1809 годах) Томас Джефферсон. Вместе с ним над документом работал еще один будущий президент США Джон Адамс, а также Бенджамин Франклин, Роджер Шерман, Роберт Ливингстон. В целом под документом стоит подпись 56 человек.
В американской историографии авторы и подписанты Декларации именуются Отцами-основателями, и даже сейчас имеют такой авторитет, что при возникновении спорных моментов в трактовке Конституции США или законов, юристы принимают во внимание их взгляды, зафиксированные в рукописях, книгах и даже в личной переписке.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Сейчас оригинал Декларации независимости США, что до декабря 1952 года хранился в Библиотеке конгресса, находится в здании Национального архива США в Вашингтоне рядом с оригиналами Конституции США и Билля о правах и представлен для обозрения в выставочном зале. Как правило, в этот день в Соединенных Штатах проходят торжественные церемонии, яркие парады, зрелищные концерты и фейерверки.
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