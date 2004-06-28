Раздел: Фоторепортажи
Подводный мир в необычном черно-белом фотопроекте. Фото
Работы мексиканского фотографа.
Мексиканский фотограф и антрополог Ануар Патьяне снимает подводную жизнь в чёрно-белых тонах и надеется, что его фотографии помогут показать зрителям красоту земных океанов и их обитателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Патьяне пишет, что всегда ощущал особое родство с фотографией, хотя и не может объяснить его происхождения. Он старается избегать стереотипов в творчестве, и немало снимает под водой.
«Все фотографии уникальны, неповторимы и беспредельны; таковыми должны быть и их интерпретации. Я всегда ищу образы, наделённые глубокими смыслами и эмоциями, и делаю всё возможное, чтобы создавать визуальные истории, сюжеты, наделённые силой эмпатии… истории, которые фокусируют внимание на местах и моментах, обычно остающихся незамеченными. Я не могу снимать постановочные, выстроенные фотографии. Мне нужно, чтобы реальность текла. Это моя стихия, и это то, что мне нравится фотографировать».
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Ануар Патьяне снимает не только под водой, но и на суше.
Мексиканский фотограф и антрополог Ануар Патьяне снимает подводную жизнь в чёрно-белых тонах и надеется, что его фотографии помогут показать зрителям красоту земных океанов и их обитателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Патьяне пишет, что всегда ощущал особое родство с фотографией, хотя и не может объяснить его происхождения. Он старается избегать стереотипов в творчестве, и немало снимает под водой.
«Все фотографии уникальны, неповторимы и беспредельны; таковыми должны быть и их интерпретации. Я всегда ищу образы, наделённые глубокими смыслами и эмоциями, и делаю всё возможное, чтобы создавать визуальные истории, сюжеты, наделённые силой эмпатии… истории, которые фокусируют внимание на местах и моментах, обычно остающихся незамеченными. Я не могу снимать постановочные, выстроенные фотографии. Мне нужно, чтобы реальность текла. Это моя стихия, и это то, что мне нравится фотографировать».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Ануар Патьяне снимает не только под водой, но и на суше.
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