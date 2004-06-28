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Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. ФотоРаботы с конкурса от Society of International Nature and Wildlife Photographers.

Конкурс фотографий дикой природы от сообщества Society of International Nature and Wildlife Photographers, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Грязе-пылевые ванны в Ботсване.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


2. Схватка троих.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


3. Глаза на лоб. Краб Ocypode macrocera.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


4. Великий и ужасный. С добычей.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


5. Виргинский филин.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


6. Даже на выдержке 1/8000 сложно “заморозить” крылья у колибри. Смотрите так же “Колибри — птица, способная летать назад”.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


7. Кстати, отряд хищных птиц с названием совообразные насчитывает более 200 крупных и средней величины видов.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


8. Пятнистые гиены и их обед.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


9. Тигры очень любят воду, у них даже лапы немного напоминают ласты.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото


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10. Медведь-рыболов у вершины водопада Брукс, штат Аляска.

Дикая природа в лучших снимках престижного конкурса. Фото
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 Теги: природа, конкурс

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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