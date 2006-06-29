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Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото

Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. ФотоСтильно и красиво.

Этот современный дом-сарай представляет собой модный взгляд на классическую форму, полностью обновленную для современной жизни. Большое пространство в центре дома напоминает объем амбара, но с минималистскими формами и с изысканными и тонкими деталями, которые соответствуют всему спектру деятельности от повседневной жизни семьи до самых разных развлечений. Сам особняк был построен в 1980-х годах в эклектичной стилистике. Новый владелец дома, коллекционер предметов искусства, полностью перестроил его под свои потребности и вкусы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Название: Новый сарай (New Barn)
Расположение: Санта-Моника, Калифорния, США
Архитектура: Rios Clementi Hale Studios

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Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
Этот «сарай» скрывает стильный и комфортный дом. Фото
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 Теги: сарай, дом

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Сегодня, 10:43 » Автор: Анна Мартынова
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