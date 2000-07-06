Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит уникальный дом-волна в Калифорнии. Фото
Тема волнообразных узоров использована также и в интерьерах
Органическую форму этого дома подчеркивают сотни оригинальный частей из алюминия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Подобно тому, как портной изготавливает одежду, алюминиевая кожа была оцифрована, развёрнута, разрезана на станке с ЧПУ и, наконец, прикреплена к сложной металлической подструктуре, оставляя пространство между белыми алюминиевыми панелями ровно один и три четверти дюйма.
На плоских фасадах выкрашенная в белый цвет алюминиевая кожа умело оркестрована, подражая природной красоте. В этой отделке более 300 уникальных и специально вырезанных деталей формируют одно массивное архитектурное движение.
Не имея возможности использовать традиционный архитектурный жаргон, такой как крыша, стена или карниз, Романо и его команда дизайнеров создали новые слова, чтобы описать то, что они создавали, часто воплощая формы, которые можно найти в природе — плавники, глазурь, речные линии и перья.
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Тема волнообразных узоров использована также и в интерьерах, но в другом виде и других материалах и технологиях.
Органическую форму этого дома подчеркивают сотни оригинальный частей из алюминия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Подобно тому, как портной изготавливает одежду, алюминиевая кожа была оцифрована, развёрнута, разрезана на станке с ЧПУ и, наконец, прикреплена к сложной металлической подструктуре, оставляя пространство между белыми алюминиевыми панелями ровно один и три четверти дюйма.
На плоских фасадах выкрашенная в белый цвет алюминиевая кожа умело оркестрована, подражая природной красоте. В этой отделке более 300 уникальных и специально вырезанных деталей формируют одно массивное архитектурное движение.
Не имея возможности использовать традиционный архитектурный жаргон, такой как крыша, стена или карниз, Романо и его команда дизайнеров создали новые слова, чтобы описать то, что они создавали, часто воплощая формы, которые можно найти в природе — плавники, глазурь, речные линии и перья.
Читайте также: Как выглядит уникальный ресторан-кинотеатр. Фото
Тема волнообразных узоров использована также и в интерьерах, но в другом виде и других материалах и технологиях.
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