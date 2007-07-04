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Раздел: Фоторепортажи  
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Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото

Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. ФотоСнимки из Феодосии и Симферополя.

В сети появились фото, сделанные в курортных городах оккупированного Россией украинского Крыма. На них видна разруха и пустота в населенных пунктах, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимки из Феодосии и Симферополя были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На фото можно заметить, насколько запущены города.

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При этом на снимки попали актуальные цены в кафе на полуострове. Так кебаб стоит около 200 рублей (83 грн), шашлык из свинины – 120 (50 грн), а форель 250 рублей (104 грн) за 100 грамм.

Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
Грязь и кучи мусора: свежие снимки из аннексированного Крыма. Фото
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 Теги: Крым, фото

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Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
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