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Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. ФотоОни не устояли перед футболистами.

Мы уже делали несколько подборок с фотографиями самых красивых болельщиц на стадионах, которые буквально заряжают свои команды на победу. Но кто ждет звезд футбола дома? Каких женщин выбирают себе в жены выдающиеся спортсмены? Спойлер: возлюбленные у футболистов ну просто обалденные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Эрика Чоперена
Жена нападающего сборной Франции Антуана Гризманна

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Кларисса Алвес
Жена защитника сборной Бразилии Марсело

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Пилар Рубио
Жена защитника сборной Испании Серхио Рамоса

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Шакира
Возлюбленная защитника сборной Испании Жерара Пике

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Руби Мэй
Возлюбленная полузащитника сборной Англии Деле Алли

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Нина Вайсс
Жена вратаря сборной Германии Мануэля Нойера

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Катерина Герун
Жена вратаря сборной России Игоря Акинфеева

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


София Бальби
Жена нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Джорджина Родригес
Возлюбленная полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Мария Салауэс
Возлюбленная полузащитника сборной Франции Поля Погба

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Антонелла Рокуццо
Жена полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Бруна Маркезини
Возлюбленная нападающего сборной Бразилии Неймара

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Кейт Гудленд
Возлюбленная нападающего сборной Англии Гарри Кейна

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Анна Левандовска
Жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Эдурне
Возлюбленная вратаря сборной Испании Давида де Хеа

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Лиза Мюллер
Жена полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


Кристина Кобе
Возлюбленная полузащитника сборной России Дениса Черышева

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото


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Мишель де Брюйне
Жена полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне

Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото
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 Теги: красавицы, футболисты

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
     2024
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