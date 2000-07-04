Раздел: Фоторепортажи
Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото
Они не устояли перед футболистами.
Мы уже делали несколько подборок с фотографиями самых красивых болельщиц на стадионах, которые буквально заряжают свои команды на победу. Но кто ждет звезд футбола дома? Каких женщин выбирают себе в жены выдающиеся спортсмены? Спойлер: возлюбленные у футболистов ну просто обалденные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эрика Чоперена
Жена нападающего сборной Франции Антуана Гризманна
Кларисса Алвес
Жена защитника сборной Бразилии Марсело
Пилар Рубио
Жена защитника сборной Испании Серхио Рамоса
Шакира
Возлюбленная защитника сборной Испании Жерара Пике
Руби Мэй
Возлюбленная полузащитника сборной Англии Деле Алли
Нина Вайсс
Жена вратаря сборной Германии Мануэля Нойера
Катерина Герун
Жена вратаря сборной России Игоря Акинфеева
София Бальби
Жена нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса
Джорджина Родригес
Возлюбленная полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду
Мария Салауэс
Возлюбленная полузащитника сборной Франции Поля Погба
Антонелла Рокуццо
Жена полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси
Бруна Маркезини
Возлюбленная нападающего сборной Бразилии Неймара
Кейт Гудленд
Возлюбленная нападающего сборной Англии Гарри Кейна
Анна Левандовска
Жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски
Эдурне
Возлюбленная вратаря сборной Испании Давида де Хеа
Лиза Мюллер
Жена полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера
Кристина Кобе
Возлюбленная полузащитника сборной России Дениса Черышева
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Мишель де Брюйне
Жена полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне
Мы уже делали несколько подборок с фотографиями самых красивых болельщиц на стадионах, которые буквально заряжают свои команды на победу. Но кто ждет звезд футбола дома? Каких женщин выбирают себе в жены выдающиеся спортсмены? Спойлер: возлюбленные у футболистов ну просто обалденные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эрика Чоперена
Жена нападающего сборной Франции Антуана Гризманна
Кларисса Алвес
Жена защитника сборной Бразилии Марсело
Пилар Рубио
Жена защитника сборной Испании Серхио Рамоса
Шакира
Возлюбленная защитника сборной Испании Жерара Пике
Руби Мэй
Возлюбленная полузащитника сборной Англии Деле Алли
Нина Вайсс
Жена вратаря сборной Германии Мануэля Нойера
Катерина Герун
Жена вратаря сборной России Игоря Акинфеева
София Бальби
Жена нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса
Джорджина Родригес
Возлюбленная полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду
Мария Салауэс
Возлюбленная полузащитника сборной Франции Поля Погба
Антонелла Рокуццо
Жена полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси
Бруна Маркезини
Возлюбленная нападающего сборной Бразилии Неймара
Кейт Гудленд
Возлюбленная нападающего сборной Англии Гарри Кейна
Анна Левандовска
Жена нападающего сборной Польши Роберта Левандовски
Эдурне
Возлюбленная вратаря сборной Испании Давида де Хеа
Лиза Мюллер
Жена полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера
Кристина Кобе
Возлюбленная полузащитника сборной России Дениса Черышева
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Мишель де Брюйне
Жена полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2024
0
Также советуем посмотреть
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
Оставьте свой комментарий