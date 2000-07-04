Красавицы, покорившие сердца лучших футболистов в мире. Фото

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Завершился триумфом пятый день Универсиады сборной из РФ. Разыграно было сорок пять комплектов наград. Спортсмены России завоевать смогли двадцать три золотых, десять серебряных, пять бронзовых медалей. У ближайшего соперника лидера, сборной из Японии: тридцать одна медаль (семь золотых, одиннадцать серебряных). На третьем