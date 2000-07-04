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Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото

Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото Художник создает скетчи и фотографирует их на фоне известных объектов.

Итальянский художник Пьетро Катауделла создает необычные 3D-иллюзии, соединяя свои рисунки со снимками мировых достопримечательностей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Так, Катауделла делает зарисовки достопримечательностей, после чего соединяет детальный эскиз с фото, сделанными с такого же ракурса. При этом он комбинирует их так, что создается иллюзия объема.

Серию своих работ художник назвал City Live Sketch. Создавать их он начал в 2014 году. Первый набросок Катауделла сделал в небольшой приморской деревне Марцамеми на Сицилии.

Изначально он просто дополнял фотоснимки различными забавными персонажами и деталями, но впоследствии простые эскизы превратились в сложные рисунки, создающие эффект 3D-иллюзии.

На некоторые свои работы Катауделла тратит по несколько дней.

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"Цель CityLiveSketch – продемонстрировать прекрасный мир, окружающий нас – как культовые места, так и наиболее красочные пейзажи, используя не только простые фотографии, но и рисунки, сделанные в обычном альбоме", - отмечает художник.

Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
Европейские достопримечательности с необычными 3D-дополнениями. Фото
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 Теги: достопримечательности, скетчи

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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