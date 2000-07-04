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Самые «дорогие» сборные на ЧМ-2018. Фото
Их ноги - "золотые".
На каждом чемпионате мира тренеры сборных стараются собрать в одну команду самых сильных и титулованных футболистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Поэтому неудивительно, что некоторые сборные созданы из игроков мирового уровня, играющих в самых известных клубах мира, и стоящих десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Давайте взглянем на национальные сборные, состоящие из самых дорогих в мире игроков, и узнаем, какая же команда является самой дорогой на чемпионате мира по футболу 2018 в России.
10–е место
Хорватия
Общая стоимость команды: 430 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Иван Ракитич (клуб: Барселона) – 60 000 000 долларов
Может Хорватия и не являлась явным претендентом на победу в Чемпионате мира по футболу 2018 года, но потенциал у этой команды, безусловно, есть.
И несмотря на то, что лидером команды считается Лука Модрич из Мадридского Реала, самым дорогим игроком сборной Хорватии является именно 30-летний Иван Ракитич. Он уже успел сыграть 90 матчей за сборную и забил 14 голов.
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9-е место
Уругвай
Общая стоимость команды: 444 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Луис Суарес (клуб: Барселона) – 85 000 000 долларов
Двукратные чемпионы мира хорошо себя показали на этом турнире.
Лидером команды по праву считается нападающий Луис Суарес, который создал отличный тандем с другим нападающим Эдисоном Кавани (клуб: ПСЖ).
Суарес уже успел сыграть за Барселону 33 матча и забить 25 мячей. Кроме него и Кавани, в сборной также есть такие звезды мирового уровня, как Диего Годин и Хосе Хименес из клуба "Атлетико Мадрид".
8-е место
Португалия
Общая стоимость команды: 554 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Криштиану Роналду (клуб: Реал) – 119 000 000 долларов
Португалия всех удивила на Чемпионате Европы, когда она в финале обыграла Францию 1-0. Однако на этом чемпионате мира их поход остановила сборная Уругвая.
И всё же эта команда очень сильна, ведь в ней несколько звёзд футбола, среди которых Криштиану Роналду, который уже успел побить очередной рекорд, став самым возрастным футболистом, забившим 3 мяча в одном матче.
7-е место
Аргентина
Общая стоимость команды: 826 500 000 долларов
Самый дорогой игрок: Лионель Месси (клуб: Барселона) – 214 500 000 долларов
Конечно же, у Аргентины были огромные надеждны на свою звезду, но они не оправдались, и Аргентина отправилась домой после 1/8 финала, проиграв Франции 3-4.
Кроме Месси, в команде играют такие звезды, как Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.
6-е место
Бельгия
Общая стоимость команды: 899 500 000 долларов
Самый дорогой игрок: Кевин Де Брюйне (клуб: Манчестер Сити) – 178 000 000 долларов
Красные Дьяволы (как ещё именуют сборную Бельгии) очень сильная сборная, которая доказала это, пройдя далеко по турнирной таблице. И хотя у этой команды пока нет громких побед, она очень сильна, и в ней собраны невероятно талантливые и дорогие футболисты.
Одним из них является Кевин Де Брёйне, который не только умудряется забивать, но и отдавать множество голевых пасов на своих партнёров. Кроме него в команде также есть такие звезды как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Маруан Фелаини.
5-е место
Англия
Общая стоимость команды: 1 040 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Гарри Кейн (клуб: Тоттенхэм Хотспур) – 178 500 000 долларов
На Чемпионате мира по футболу 2018 сборная Англии показала не самый свой лучший футбол, но при этом добралась довольно далеко.
Звездой команды является 24-летний Гарри Кейн. Кроме него в команде также играют такие известные футболисты как Деле Алли и Рахим Стерлинг.
4-е место
Германия
Общая стоимость команды: 1 052 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Тони Кроос (клуб: Реал) – 95 000 000 долларов
Победители прошлого чемпионата мира с треском провалились в 2018 году, не выйдя даже из группы, проиграв Мексике 0-1 и Южной Корее 0-2. И всё это несмотря на звёздный состав, во вглаве с Тони Кроосом, и такими звездами, как Месут Озиль, Мануэль Нойер и Томас Мюллер.
3-е место
Бразилия
Общая стоимость команды: 1 169 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Неймар (клуб: ПСЖ) – 215 000 000 долларов
Одна из самых успешных футбольных сборных за всю историю чемпионата мира по футболу хорошо себя проявила в 2018 году на чемпионате мира в России.
В сборную входят такие звезды как Марсело, Тьяго Силва, Маркинхос, Каземиро, Фернандинью, Коутиньо, Виллиан, Паулиньо, Дуглас Коста, Фирмино, Габриэль Иисус и конечно же Неймар.
26-летний нападающий является самым дорогим игроком сборной. Его рыночная стоимость превышает 200 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих игроков в мире.
2-е место
Испания
Общая стоимость команды: 1 230 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Серхио Бускетс (клуб: Барселона) – 95 000 000 долларов
Сборная Испании - одна из немногих команд, в которых нет явного лидера. Здесь собрано несколько дорогих футболистов, включая Андреаса Иньеста, Серхио Рамоса, Педро, Фабрегас, Хуан Мата.
Победители чемпионата мира по футболу 2010 года не смогли показать свою лучшую игру, и были остановлены российской сборной.
1-е место
Франция
Общая стоимость команды: 1 286 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе (клуб: ПСЖ) – 142 800 000 долларов
После невероятного перехода 20-летнего гения Мбаппе во французский клуб ПСЖ за сумасшедшие деньги, футболист продолжил играть на высоком уровне, тем самым подтвердив, что он не зря является одним из самых дорогих игроков мирового футбола. Вместе с ним в сборной франции играют и другие дорогие футболисты, такие как Поль Погба и Антуан Гризман.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
По началу сборная Франции не выглядела, как один из фаворитов на победу в турнире, однако последние ее матчи на Чемпионате мира доказали обратное.
На каждом чемпионате мира тренеры сборных стараются собрать в одну команду самых сильных и титулованных футболистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Поэтому неудивительно, что некоторые сборные созданы из игроков мирового уровня, играющих в самых известных клубах мира, и стоящих десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Давайте взглянем на национальные сборные, состоящие из самых дорогих в мире игроков, и узнаем, какая же команда является самой дорогой на чемпионате мира по футболу 2018 в России.
10–е место
Хорватия
Общая стоимость команды: 430 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Иван Ракитич (клуб: Барселона) – 60 000 000 долларов
Может Хорватия и не являлась явным претендентом на победу в Чемпионате мира по футболу 2018 года, но потенциал у этой команды, безусловно, есть.
И несмотря на то, что лидером команды считается Лука Модрич из Мадридского Реала, самым дорогим игроком сборной Хорватии является именно 30-летний Иван Ракитич. Он уже успел сыграть 90 матчей за сборную и забил 14 голов.
Читайте также: 10 самых безумных рекордов, установленных на Чемпионате мира по футболу 2018
9-е место
Уругвай
Общая стоимость команды: 444 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Луис Суарес (клуб: Барселона) – 85 000 000 долларов
Двукратные чемпионы мира хорошо себя показали на этом турнире.
Лидером команды по праву считается нападающий Луис Суарес, который создал отличный тандем с другим нападающим Эдисоном Кавани (клуб: ПСЖ).
Суарес уже успел сыграть за Барселону 33 матча и забить 25 мячей. Кроме него и Кавани, в сборной также есть такие звезды мирового уровня, как Диего Годин и Хосе Хименес из клуба "Атлетико Мадрид".
8-е место
Португалия
Общая стоимость команды: 554 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Криштиану Роналду (клуб: Реал) – 119 000 000 долларов
Португалия всех удивила на Чемпионате Европы, когда она в финале обыграла Францию 1-0. Однако на этом чемпионате мира их поход остановила сборная Уругвая.
И всё же эта команда очень сильна, ведь в ней несколько звёзд футбола, среди которых Криштиану Роналду, который уже успел побить очередной рекорд, став самым возрастным футболистом, забившим 3 мяча в одном матче.
7-е место
Аргентина
Общая стоимость команды: 826 500 000 долларов
Самый дорогой игрок: Лионель Месси (клуб: Барселона) – 214 500 000 долларов
Конечно же, у Аргентины были огромные надеждны на свою звезду, но они не оправдались, и Аргентина отправилась домой после 1/8 финала, проиграв Франции 3-4.
Кроме Месси, в команде играют такие звезды, как Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.
6-е место
Бельгия
Общая стоимость команды: 899 500 000 долларов
Самый дорогой игрок: Кевин Де Брюйне (клуб: Манчестер Сити) – 178 000 000 долларов
Красные Дьяволы (как ещё именуют сборную Бельгии) очень сильная сборная, которая доказала это, пройдя далеко по турнирной таблице. И хотя у этой команды пока нет громких побед, она очень сильна, и в ней собраны невероятно талантливые и дорогие футболисты.
Одним из них является Кевин Де Брёйне, который не только умудряется забивать, но и отдавать множество голевых пасов на своих партнёров. Кроме него в команде также есть такие звезды как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Маруан Фелаини.
5-е место
Англия
Общая стоимость команды: 1 040 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Гарри Кейн (клуб: Тоттенхэм Хотспур) – 178 500 000 долларов
На Чемпионате мира по футболу 2018 сборная Англии показала не самый свой лучший футбол, но при этом добралась довольно далеко.
Звездой команды является 24-летний Гарри Кейн. Кроме него в команде также играют такие известные футболисты как Деле Алли и Рахим Стерлинг.
4-е место
Германия
Общая стоимость команды: 1 052 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Тони Кроос (клуб: Реал) – 95 000 000 долларов
Победители прошлого чемпионата мира с треском провалились в 2018 году, не выйдя даже из группы, проиграв Мексике 0-1 и Южной Корее 0-2. И всё это несмотря на звёздный состав, во вглаве с Тони Кроосом, и такими звездами, как Месут Озиль, Мануэль Нойер и Томас Мюллер.
3-е место
Бразилия
Общая стоимость команды: 1 169 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Неймар (клуб: ПСЖ) – 215 000 000 долларов
Одна из самых успешных футбольных сборных за всю историю чемпионата мира по футболу хорошо себя проявила в 2018 году на чемпионате мира в России.
В сборную входят такие звезды как Марсело, Тьяго Силва, Маркинхос, Каземиро, Фернандинью, Коутиньо, Виллиан, Паулиньо, Дуглас Коста, Фирмино, Габриэль Иисус и конечно же Неймар.
26-летний нападающий является самым дорогим игроком сборной. Его рыночная стоимость превышает 200 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих игроков в мире.
2-е место
Испания
Общая стоимость команды: 1 230 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Серхио Бускетс (клуб: Барселона) – 95 000 000 долларов
Сборная Испании - одна из немногих команд, в которых нет явного лидера. Здесь собрано несколько дорогих футболистов, включая Андреаса Иньеста, Серхио Рамоса, Педро, Фабрегас, Хуан Мата.
Победители чемпионата мира по футболу 2010 года не смогли показать свою лучшую игру, и были остановлены российской сборной.
1-е место
Франция
Общая стоимость команды: 1 286 000 000 долларов
Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе (клуб: ПСЖ) – 142 800 000 долларов
После невероятного перехода 20-летнего гения Мбаппе во французский клуб ПСЖ за сумасшедшие деньги, футболист продолжил играть на высоком уровне, тем самым подтвердив, что он не зря является одним из самых дорогих игроков мирового футбола. Вместе с ним в сборной франции играют и другие дорогие футболисты, такие как Поль Погба и Антуан Гризман.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
По началу сборная Франции не выглядела, как один из фаворитов на победу в турнире, однако последние ее матчи на Чемпионате мира доказали обратное.
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