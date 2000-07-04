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Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото

Отцы и дети в трогательном фотопроекте. ФотоБыть отцом - большое счастье.

Фотограф Габриэль Дабасинскайте (Gabriele Dabasinskaite) никогда не знала своего отца. Именно из-за этой травмы детства девушка решила фотографировать связь между папами и их малышами. Получилось очень сильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
Отцы и дети в трогательном фотопроекте. Фото
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 Теги: фотопроект, дети

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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