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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото

Фотограф нашел способ показать красоту природы США. ФотоСнимки, сделанные с помощью длинной выдержки.

Фотограф Даниэль Меркаданте (Daniel Mercadante) любит экспериментировать с фотосъемкой. Недавно он сфотографировал на длинной выдержке радужную дорогу, которая идет по лесам, полям, горам. По мнению Даниэля, радуга согреет холодные дни зимнего Коннектикута, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

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Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
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 Теги: фотограф, США

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Сегодня, 15:31 » Автор: Анна Мартынова
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