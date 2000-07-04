Раздел: Фоторепортажи
Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Снимки, сделанные с помощью длинной выдержки.
Фотограф Даниэль Меркаданте (Daniel Mercadante) любит экспериментировать с фотосъемкой. Недавно он сфотографировал на длинной выдержке радужную дорогу, которая идет по лесам, полям, горам. По мнению Даниэля, радуга согреет холодные дни зимнего Коннектикута, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
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Фотограф Даниэль Меркаданте (Daniel Mercadante) любит экспериментировать с фотосъемкой. Недавно он сфотографировал на длинной выдержке радужную дорогу, которая идет по лесам, полям, горам. По мнению Даниэля, радуга согреет холодные дни зимнего Коннектикута, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
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