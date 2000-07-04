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Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Здесь женщины готовятся к возвращению к обычной жизни.
В городе Перт, Австралия, находится уникальная женская тюрьма, где заключенные живут в пятикомнатных домах с двумя ванными комнатами, могут ходить по магазинам и ресторанам и даже жить со своими детьми. Женщины работают на кухне и в саду, или за пределами территории тюрьмы. Таким образом тюремный центр готовит заключенных к нормальной жизни после освобождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Так выглядит самая комфортная тюрьма в мире. Фото
В городе Перт, Австралия, находится уникальная женская тюрьма, где заключенные живут в пятикомнатных домах с двумя ванными комнатами, могут ходить по магазинам и ресторанам и даже жить со своими детьми. Женщины работают на кухне и в саду, или за пределами территории тюрьмы. Таким образом тюремный центр готовит заключенных к нормальной жизни после освобождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Так выглядит самая комфортная тюрьма в мире. Фото
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