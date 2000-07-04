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Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото

Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. ФотоЗдесь женщины готовятся к возвращению к обычной жизни.

В городе Перт, Австралия, находится уникальная женская тюрьма, где заключенные живут в пятикомнатных домах с двумя ванными комнатами, могут ходить по магазинам и ресторанам и даже жить со своими детьми. Женщины работают на кухне и в саду, или за пределами территории тюрьмы. Таким образом тюремный центр готовит заключенных к нормальной жизни после освобождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Так выглядит самая комфортная тюрьма в мире. Фото

Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
Так выглядит самая комфортная в мире женская тюрьма. Фото
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 Теги: тюрьма, женщины

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Сегодня, 10:12 » Автор: Анна Мартынова
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