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Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото

Ночной Киев на впечатляющих снимках. ФотоНочные прогулки - самые завораживающие.

Ночной Киев – мечта любого фотографа, ведь именно в это время город оживает. И даже привычное место можно увидеть совершенно с другой стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Фотограф показал завораживающие фото бульвара Леси Украинки.

Прогуливаясь по этому бульвару сложно представить, что когда-то тут была совсем малолюдная местность. Застраивать улицу начали в 50-х годах прошлого века.

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Мало кто помнит, что раньше бульвар Леси Украинки был вымощен булыжником, и по нему ходил трамвай.

Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
Ночной Киев на впечатляющих снимках. Фото
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 Теги: Киев, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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