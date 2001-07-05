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Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. ФотоКурорт Римини - любимое место тусовщиков.

Каждое лето 1980-х, 1990-х и начала 2000-х туристический курорт Римини был самым что ни на есть итальянским местом в мире. Тогда еще не было ни банковского кризиса, ни даже евро. Сильвио Берлускони и его разряженные в бикини телеведущие царствовали на его коммерческих телеканалах. Клубные тусовщики наводняли легендарный клуб Cocoricò. А похороны режиссера Федерико Феллини были делом государственной важности, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

В 1983 году в городе открылось кафе первой итальянской сети фастфуда Italy&Italy. Оно стало символом культурных изменений, которые страна пережила за относительно короткий срок. Успех заведения не остался незамеченным: несколько лет спустя McDonald’s выкупил Italy&Italy и переделал все филиалы в свои рестораны.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


150-летие открытия первого пляжного курорта в Римини.

Фотожурналист из Римини Паскуале Бове многие годы документировал безумные летние сезоны на этом курорте. Фотограф Лука Сантезе перебрал архив Бове, состоящий из более чем 200 тысяч кадров, и выбрал несколько, которые вошли в книгу Italy&Italy, вышедшую в 2016 году. Это коллекция пронизанных атмосферой эйфории снимков городских ярмарок, веселящихся телевизионных старлеток, которые потом уйдут в политику, и частично обнаженных людей, которые пытаются выжать из своего лета максимум.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Девушка позирует перед полицейским фургоном.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Посетители в Italy&Italy — первой национальной сети фастфуда в Италии.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Результаты полицейского обыска.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Конкурс лучших ягодиц в одном из клубов.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Футбольные фанаты.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Актриса Мария Грация Кучинотта наслаждается порцией итальянского мороженого джелато.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Похороны режиссера Федерико Феллини в 1993 году.

Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Клубный тусовщик в Римини.

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Италия конца прошлого века в провокационных снимках. Фото


Городская ярмарка.
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 Теги: Италия, фотопроект

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Сегодня, 15:08 » Автор: Анна Мартынова
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Каждое лето 1980-х, 1990-х и начала 2000-х туристический курорт Римини был самым что ни на есть итальянским местом в мире.

У стюардесс этих авиакомпаний очень красивая форма. Фото У стюардесс этих авиакомпаний очень красивая форма. Фото

Они элегантны и красивы.

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