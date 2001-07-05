Неожиданные факты, позволяющие назвать Эстонию «страной будущего». Фото

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Расположенная в Северной Европе Эстония часто незаслуженно игнорируется путешественниками.

Мы расскажем, что обязательно стоит увидеть во время путешествия в эту прибалтийскую страну.