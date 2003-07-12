Раздел: Фоторепортажи
Красивейшие объекты, занесенные в список ЮНЕСКО в этом году. Фото
Их стоит увидеть собственными глазами.
Список всемирного наследия ЮНЕСКО – это источник вдохновения, целей и планов новых маршрутов. Заседание комитета по всемирному наследию 2018 года прошло в Бахрейне. Список пополнился 19-ю изумительными археологическими находками, образцами индустриального городского ландшафта и поразительной красоты памятниками природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на mandria.ua.
Впервые список был опубликован в 1978 году и включал 12 культурных и природных памятников, среди которых были Галапагосские острова и город Кито (Эквадор) исторический центр Кракова и две соляные шахты (Польша), а также национальные парки Йеллоустоун и Меса-Верде (США). Сейчас таких объектов уже больше тысячи.
Ивреа, Пьемонт. Италия
Научно-исследовательский центр Оливетти, южный фасад
Удивительно, но в список ЮНЕСКО Ивреа включена как промышленный город ХХ-века. Здесь находился центральный офис и завод компании Olivetti, производителя пишущих машинок, механических калькуляторов и настольных компьютеров.
Про этот период истории города рассказывает Olivetti Study and Research Centre. Туристический маршрут около 2 км ведет между бывшими заводскими зданиями. Увидеть пишущие и счетные машинки, калькуляторы и компьютеры и познакомиться с технологиями производства и можно в музее-лаборатории Tecnologic@mente.
Ивреа привлекает туристов не только историей ХХ-века. Город процветал в разные периоды со времен Древнего Рима и сохранил культурные традиции и памятники архитектуры: римский амфитеат, замок 14 века, кафедральный собор и дворец епископа с тысячелетней историей.
В феврале здесь проходит карнавал, главное событие которого – «Битва апельсинов». Сотни тонн апельсинов бросают на участников 9-ти команд, иногда достается и зрителям.
Как добраться: Через Турин или Милан на автобусе, поезде или авто. До Милана – авиакомпании МАУ и Эрнест
Дворцовый город Мадина Аз-захра. Испания
Дом Яфара. Вход 2
Мадина Аз-захра – памятник исчезнувшей западной исламской цивилизации Аль-Андалуса. В начале XX века обнаружены руины города, который был разграблен во время гражданской войны 1009-1010 гг. Красивая легенда рассказывает, что халиф Абд аль-Рахман III решил построить город-дворец в честь своей возлюбленной, по имени Азахара. Исследования свидетельствуют о более прагматичной версии строительства Мадины – утвердить независимый западный халифат, как могущественное и влиятельное королевство в средневековой Европе.
Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть разрушенные, но прекрасные дворцы, украшенные растительными орнаментами, резьбой и лепкой; дороги; мосты и остатки оросительной системы.
Как добраться: Мадина Аз-захра находится в 8 км от Кордовы. Туристический автобус ходит ежедневно, кроме понедельника. В Кордову можно доехать из Севильи, Малаги или Мадрида на поезде или автобусе. В Мадрид из Украины летает авиакомпания МАУ.
Гёбекли-Тепе. Турция
Пять уровней огромных монолитных колонн из необработанного камня с высеченными контурами диких животных и мозаичные полы составляют храмовый комплекс. ЮНЕСКО считает, что сооружение дает представление об искусстве и верованиях народов, проживавших на территории Верхней Месопотамии около 11 500 лет назад.
Находится в регионе Юго-Восточная Анатолия в 60 км от границы с Сирией, и поэтому пока сложно достижимо для путешественников.
Шен-де-Пюи и разлом Лимань. Франция
Шен-де-Пюи ежегодно принимает до 500 тысяч туристов. На вулкан Пюи-де-Дом высотой 1465 м поднимается панорамная железная дорога. К вершине этого вулкана ведет один их этапов велогонки Тур де Франс. Всю цепь из 80 вулканов можно рассмотреть в хорошую погоду со смотровой площадки на вершине Пюи-де-Дом.
Как добраться: Из Парижа поездом или самолетом до Клермон-Феррана, дальше на авто. Или присоединиться к групповому туру.
Fanjingshan. Китай
Водопад из облаков
Национальный заповедник Fanjingshan ЮНЕСКО назвала островом метаморфической породы в карстовом море. Здесь сохранились редкие, и даже уникальные виды растений и животных. На горе Фанджинг сохранились золотые обезьяны, тибетские макаки, дымчатые леопарды и черные медведи.
Викторианская готика и арт-деко в Мумбае. Индия
Игра в крикет на фоне викторианской готики и арт-деко в Мумбае
Здания разместились вокруг площади с почти родным для нас именем Овал Мейдан. Здесь круглые сутки тренируются и играют в крикет профессиональные спортсмены и любители, как бы поддерживая викторианский антураж окружающих зданий.
Коктейль модного в Британии конца 19 века викторианского неоготического стиля и «арт-деко», захватившего Европу в начале XX-го с местным индийским колоритом, превратился в уникальный стиль, который назвали впоследствии «индо-деко». Мумбай называют величайшим архитектурным памятником колониальной эпохи на планете.
Как добраться: Ряд авиакомпаний предлагает рейсы в Мумбай из Киева с 1 стыковкой.
Пимачиовин Аки. Канада
Пимачиовин Аки – «Земля, дарующая жизнь» – национальный парк в Канаде. Здесь в мае сходит лед и начинается весна. Местность пересечена реками и покрыта озерами.
Здесь можно неделями путешествовать на байдарке среди островов, населенных птицами, и не встретить людей. Или встретить анишинабегов – местный коренной народ, живущий за счет рыбной ловли, охоты и собирательства.
Национальный парк Чирибикете. Колумбия
Обезьяна ревун перед древними наскальными рисунками в Чирибикете
Муралы, нарисованные около 20 тысяч лет до нашей эры, покрывают стены 60 скальных пещер и изображают сцены охоты, битв, танцев и церемоний. Чирибикете на протяжении многих веков был изолирован от цивилизации и не подвергся колонизации. Для амазонских индейцев это самое священное место.
Для туристов эта местность недоступна. Но это только один из 59 природных парков Колумбии, так что выбирать есть из чего.
Санса, буддийские монастыри. Корея
Храм Бопюса, Зал Восемь картин
Монастыри Санса изолированы от мира естественными преградами – горами, ручьями и оврагами. Возникшие с 7 по 9 века монастыри действуют и сейчас. Некоторые из них позволяют прикоснуться к буддистской традиции всем желающим – провести ночь в монашеской келье, а утро в молитве и медитации.
Семь храмов, включенных в список Всемирного наследия, расположены в южной части Корейского полуострова.
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Сасанидский ландшафт Фарс. Иран
Здешние археологические находки периода 3-7 столетий нашей эры – это остатки городов с огромными барельефами, дворцами, защитных сооружений государства Сасанидов. По мнению ЮНЕСКО, объекты иллюстрируют влияние ахеменидских и парфянских культурных традиций и римского искусства на архитектуру и художественные стили исламского периода.
Список всемирного наследия ЮНЕСКО – это источник вдохновения, целей и планов новых маршрутов. Заседание комитета по всемирному наследию 2018 года прошло в Бахрейне. Список пополнился 19-ю изумительными археологическими находками, образцами индустриального городского ландшафта и поразительной красоты памятниками природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на mandria.ua.
Впервые список был опубликован в 1978 году и включал 12 культурных и природных памятников, среди которых были Галапагосские острова и город Кито (Эквадор) исторический центр Кракова и две соляные шахты (Польша), а также национальные парки Йеллоустоун и Меса-Верде (США). Сейчас таких объектов уже больше тысячи.
Ивреа, Пьемонт. Италия
Научно-исследовательский центр Оливетти, южный фасад
Удивительно, но в список ЮНЕСКО Ивреа включена как промышленный город ХХ-века. Здесь находился центральный офис и завод компании Olivetti, производителя пишущих машинок, механических калькуляторов и настольных компьютеров.
Про этот период истории города рассказывает Olivetti Study and Research Centre. Туристический маршрут около 2 км ведет между бывшими заводскими зданиями. Увидеть пишущие и счетные машинки, калькуляторы и компьютеры и познакомиться с технологиями производства и можно в музее-лаборатории Tecnologic@mente.
Ивреа привлекает туристов не только историей ХХ-века. Город процветал в разные периоды со времен Древнего Рима и сохранил культурные традиции и памятники архитектуры: римский амфитеат, замок 14 века, кафедральный собор и дворец епископа с тысячелетней историей.
В феврале здесь проходит карнавал, главное событие которого – «Битва апельсинов». Сотни тонн апельсинов бросают на участников 9-ти команд, иногда достается и зрителям.
Как добраться: Через Турин или Милан на автобусе, поезде или авто. До Милана – авиакомпании МАУ и Эрнест
Дворцовый город Мадина Аз-захра. Испания
Дом Яфара. Вход 2
Мадина Аз-захра – памятник исчезнувшей западной исламской цивилизации Аль-Андалуса. В начале XX века обнаружены руины города, который был разграблен во время гражданской войны 1009-1010 гг. Красивая легенда рассказывает, что халиф Абд аль-Рахман III решил построить город-дворец в честь своей возлюбленной, по имени Азахара. Исследования свидетельствуют о более прагматичной версии строительства Мадины – утвердить независимый западный халифат, как могущественное и влиятельное королевство в средневековой Европе.
Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть разрушенные, но прекрасные дворцы, украшенные растительными орнаментами, резьбой и лепкой; дороги; мосты и остатки оросительной системы.
Как добраться: Мадина Аз-захра находится в 8 км от Кордовы. Туристический автобус ходит ежедневно, кроме понедельника. В Кордову можно доехать из Севильи, Малаги или Мадрида на поезде или автобусе. В Мадрид из Украины летает авиакомпания МАУ.
Гёбекли-Тепе. Турция
Пять уровней огромных монолитных колонн из необработанного камня с высеченными контурами диких животных и мозаичные полы составляют храмовый комплекс. ЮНЕСКО считает, что сооружение дает представление об искусстве и верованиях народов, проживавших на территории Верхней Месопотамии около 11 500 лет назад.
Находится в регионе Юго-Восточная Анатолия в 60 км от границы с Сирией, и поэтому пока сложно достижимо для путешественников.
Шен-де-Пюи и разлом Лимань. Франция
Шен-де-Пюи ежегодно принимает до 500 тысяч туристов. На вулкан Пюи-де-Дом высотой 1465 м поднимается панорамная железная дорога. К вершине этого вулкана ведет один их этапов велогонки Тур де Франс. Всю цепь из 80 вулканов можно рассмотреть в хорошую погоду со смотровой площадки на вершине Пюи-де-Дом.
Как добраться: Из Парижа поездом или самолетом до Клермон-Феррана, дальше на авто. Или присоединиться к групповому туру.
Fanjingshan. Китай
Водопад из облаков
Национальный заповедник Fanjingshan ЮНЕСКО назвала островом метаморфической породы в карстовом море. Здесь сохранились редкие, и даже уникальные виды растений и животных. На горе Фанджинг сохранились золотые обезьяны, тибетские макаки, дымчатые леопарды и черные медведи.
Викторианская готика и арт-деко в Мумбае. Индия
Игра в крикет на фоне викторианской готики и арт-деко в Мумбае
Здания разместились вокруг площади с почти родным для нас именем Овал Мейдан. Здесь круглые сутки тренируются и играют в крикет профессиональные спортсмены и любители, как бы поддерживая викторианский антураж окружающих зданий.
Коктейль модного в Британии конца 19 века викторианского неоготического стиля и «арт-деко», захватившего Европу в начале XX-го с местным индийским колоритом, превратился в уникальный стиль, который назвали впоследствии «индо-деко». Мумбай называют величайшим архитектурным памятником колониальной эпохи на планете.
Как добраться: Ряд авиакомпаний предлагает рейсы в Мумбай из Киева с 1 стыковкой.
Пимачиовин Аки. Канада
Пимачиовин Аки – «Земля, дарующая жизнь» – национальный парк в Канаде. Здесь в мае сходит лед и начинается весна. Местность пересечена реками и покрыта озерами.
Здесь можно неделями путешествовать на байдарке среди островов, населенных птицами, и не встретить людей. Или встретить анишинабегов – местный коренной народ, живущий за счет рыбной ловли, охоты и собирательства.
Национальный парк Чирибикете. Колумбия
Обезьяна ревун перед древними наскальными рисунками в Чирибикете
Муралы, нарисованные около 20 тысяч лет до нашей эры, покрывают стены 60 скальных пещер и изображают сцены охоты, битв, танцев и церемоний. Чирибикете на протяжении многих веков был изолирован от цивилизации и не подвергся колонизации. Для амазонских индейцев это самое священное место.
Для туристов эта местность недоступна. Но это только один из 59 природных парков Колумбии, так что выбирать есть из чего.
Санса, буддийские монастыри. Корея
Храм Бопюса, Зал Восемь картин
Монастыри Санса изолированы от мира естественными преградами – горами, ручьями и оврагами. Возникшие с 7 по 9 века монастыри действуют и сейчас. Некоторые из них позволяют прикоснуться к буддистской традиции всем желающим – провести ночь в монашеской келье, а утро в молитве и медитации.
Семь храмов, включенных в список Всемирного наследия, расположены в южной части Корейского полуострова.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Сасанидский ландшафт Фарс. Иран
Здешние археологические находки периода 3-7 столетий нашей эры – это остатки городов с огромными барельефами, дворцами, защитных сооружений государства Сасанидов. По мнению ЮНЕСКО, объекты иллюстрируют влияние ахеменидских и парфянских культурных традиций и римского искусства на архитектуру и художественные стили исламского периода.
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