Раздел: Фоторепортажи
Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото
Чего только не придумают поклонники.
Вспомнили необычные подарки, которые фанаты преподносили знаменитостям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Леди Гага — вибратор
В 2012 году на концерте в Австралии один из зрителей подарил певице вибратор. Артистка тут же вернула презент поклоннику и возмутилась: «Вы думаете, у меня нет секса?!»
Роберт Паттинсон — зубочистки
В 2012 году актер бросил курить и начал постоянно жевать зубочистки. Как только поклонники заметили это, они начали задаривать Роба целыми коробками.
Эмма Уотсон — Библии
В коллекции 28-летней Эммы — 20 Библий. Так антифанаты «колдовской» саги о Гарри Поттере пытались наставить актрису на путь истинный. Впрочем, роль волшебницы Гермионы принесла Эмме не только всемирную популярность, но и больше $20 миллионов. Магия!
Ариана Гранде — свечки и тыква
Как-то певица получила от одного человека несколько посылок подряд. Фанат подарил Ариане: 8 свечек, несколько календариков с кошками и 20-килограммовую тыкву.
Мик Джаггер — драгоценная зубная щетка
$4000 — цена золотой зубной щетки, которую солист The Rolling Stones получил от одного обеспеченного поклонника. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
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Александр Овечкин — овца
В 2015 году хоккеисту на 30-летие подарили живую овцу, наряженную в хоккейную форму с символикой России. Спортсмен отвез презент родителям, теперь животное живет на даче.
Вспомнили необычные подарки, которые фанаты преподносили знаменитостям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Леди Гага — вибратор
В 2012 году на концерте в Австралии один из зрителей подарил певице вибратор. Артистка тут же вернула презент поклоннику и возмутилась: «Вы думаете, у меня нет секса?!»
Роберт Паттинсон — зубочистки
В 2012 году актер бросил курить и начал постоянно жевать зубочистки. Как только поклонники заметили это, они начали задаривать Роба целыми коробками.
Эмма Уотсон — Библии
В коллекции 28-летней Эммы — 20 Библий. Так антифанаты «колдовской» саги о Гарри Поттере пытались наставить актрису на путь истинный. Впрочем, роль волшебницы Гермионы принесла Эмме не только всемирную популярность, но и больше $20 миллионов. Магия!
Ариана Гранде — свечки и тыква
Как-то певица получила от одного человека несколько посылок подряд. Фанат подарил Ариане: 8 свечек, несколько календариков с кошками и 20-килограммовую тыкву.
Мик Джаггер — драгоценная зубная щетка
$4000 — цена золотой зубной щетки, которую солист The Rolling Stones получил от одного обеспеченного поклонника. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Читайте также: Киевляне назвали самые странные балконы в столице
Александр Овечкин — овца
В 2015 году хоккеисту на 30-летие подарили живую овцу, наряженную в хоккейную форму с символикой России. Спортсмен отвез презент родителям, теперь животное живет на даче.
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