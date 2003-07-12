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Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. ФотоЧего только не придумают поклонники.

Вспомнили необычные подарки, которые фанаты преподносили знаменитостям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Леди Гага — вибратор

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


В 2012 году на концерте в Австралии один из зрителей подарил певице вибратор. Артистка тут же вернула презент поклоннику и возмутилась: «Вы думаете, у меня нет секса?!»

Роберт Паттинсон — зубочистки

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


В 2012 году актер бросил курить и начал постоянно жевать зубочистки. Как только поклонники заметили это, они начали задаривать Роба целыми коробками.

Эмма Уотсон — Библии

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


В коллекции 28-летней Эммы — 20 Библий. Так антифанаты «колдовской» саги о Гарри Поттере пытались наставить актрису на путь истинный. Впрочем, роль волшебницы Гермионы принесла Эмме не только всемирную популярность, но и больше $20 миллионов. Магия!

Ариана Гранде — свечки и тыква

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


Как-то певица получила от одного человека несколько посылок подряд. Фанат подарил Ариане: 8 свечек, несколько календариков с кошками и 20-килограммовую тыкву.

Мик Джаггер — драгоценная зубная щетка

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


$4000 — цена золотой зубной щетки, которую солист The Rolling Stones получил от одного обеспеченного поклонника. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

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Александр Овечкин — овца

Звезды назвали самые странные подарки, полученные ими от фанатов. Фото


В 2015 году хоккеисту на 30-летие подарили живую овцу, наряженную в хоккейную форму с символикой России. Спортсмен отвез презент родителям, теперь животное живет на даче.

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 Теги: звезды, подарки

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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