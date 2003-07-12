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Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото

Природа старейшего в Канаде национального парка. ФотоИнтересные достопримечательности парка.

Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.

Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото


В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!

Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф:

Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото


Вот эта гора в парке Йохо — Бёрджес, — например, охраняется Юнеско и попасть на нее можно только в составе организованного группового тура по причине того, что на ее склонах обнажены сланцевые породы возрастом 509 млн. лет с десятками тысяч морских ископаемых того периода, многие из которых можно видеть прямо на тропе. 509 млн. лет — это начало палеозойской эры (период, известный как «кембрийский взрыв» когда появилось много новых групп организмов), задолго до великого пермского вымирания 251 млн лет назад в котором исчезли 95% всех живых видов на Земле.

Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото


Есть два способа исследовать Национальные парки. Первый — ездить целый день на машине, въезжая на одну знаменитую достопримечательность за другой.

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И второй — выбрать один–два маршрута — и затеряться на них вдали от любителей первого способа (которых сюда завозят целыми автобусами). Сегодня насладимся первым приемом — пройдемся по достопримечательностям Банфа.

Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
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 Теги: природа, Канада

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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