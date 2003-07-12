Раздел: Фоторепортажи
Природа старейшего в Канаде национального парка. Фото
Интересные достопримечательности парка.
Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.
В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!
Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф:
Вот эта гора в парке Йохо — Бёрджес, — например, охраняется Юнеско и попасть на нее можно только в составе организованного группового тура по причине того, что на ее склонах обнажены сланцевые породы возрастом 509 млн. лет с десятками тысяч морских ископаемых того периода, многие из которых можно видеть прямо на тропе. 509 млн. лет — это начало палеозойской эры (период, известный как «кембрийский взрыв» когда появилось много новых групп организмов), задолго до великого пермского вымирания 251 млн лет назад в котором исчезли 95% всех живых видов на Земле.
Есть два способа исследовать Национальные парки. Первый — ездить целый день на машине, въезжая на одну знаменитую достопримечательность за другой.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
И второй — выбрать один–два маршрута — и затеряться на них вдали от любителей первого способа (которых сюда завозят целыми автобусами). Сегодня насладимся первым приемом — пройдемся по достопримечательностям Банфа.
Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.
В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!
Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф:
Вот эта гора в парке Йохо — Бёрджес, — например, охраняется Юнеско и попасть на нее можно только в составе организованного группового тура по причине того, что на ее склонах обнажены сланцевые породы возрастом 509 млн. лет с десятками тысяч морских ископаемых того периода, многие из которых можно видеть прямо на тропе. 509 млн. лет — это начало палеозойской эры (период, известный как «кембрийский взрыв» когда появилось много новых групп организмов), задолго до великого пермского вымирания 251 млн лет назад в котором исчезли 95% всех живых видов на Земле.
Есть два способа исследовать Национальные парки. Первый — ездить целый день на машине, въезжая на одну знаменитую достопримечательность за другой.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
И второй — выбрать один–два маршрута — и затеряться на них вдали от любителей первого способа (которых сюда завозят целыми автобусами). Сегодня насладимся первым приемом — пройдемся по достопримечательностям Банфа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
633
0
Также советуем посмотреть
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
- Возврат Крыма и Донбасса – вопрос не одного года
- Штаб ООС рассказал о текущей ситуации на Донбассе
Оставьте свой комментарий