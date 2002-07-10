Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как живется мелким предпринимателям в Китае. Фото
Они делают все, чтобы продержаться на плаву.
Ален Делорм фотосерией «Тотемы» переносит зрителя в самое сердце современного Китая, демонстрирует крайний переизбыток товаров и знакомит со сложностями, сопутствующими новой «китайской мечте», передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Французский фотограф Ален Делорм (Alain Delorme) родился в 1979 году. Живёт и работает в Париже. Фотопроект «Тотемы» снял в Шанхае. В его фотографиях люди с тележками или на велосипедах перетаскивают горы всяческих товаров. Они словно кочуют через город, не останавливаясь на месте. Это мигранты со всей страны, ставшие сердцем нового «мирового завода», рабочей силой китайского чуда. Они приезжают из сельской местности и имеют лишь временное разрешение на проживание в городе. Эти люди – герои нового мира, кажется, способные на любые подвиги, пока сохраняют шаткий баланс своей необычайной клади.
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Между абсурдностью материалистического мира и непреложной и возвышенной мечтой о человеке нам предстоит найти свой путь. И между тем крутить педали.
Ален Делорм фотосерией «Тотемы» переносит зрителя в самое сердце современного Китая, демонстрирует крайний переизбыток товаров и знакомит со сложностями, сопутствующими новой «китайской мечте», передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Французский фотограф Ален Делорм (Alain Delorme) родился в 1979 году. Живёт и работает в Париже. Фотопроект «Тотемы» снял в Шанхае. В его фотографиях люди с тележками или на велосипедах перетаскивают горы всяческих товаров. Они словно кочуют через город, не останавливаясь на месте. Это мигранты со всей страны, ставшие сердцем нового «мирового завода», рабочей силой китайского чуда. Они приезжают из сельской местности и имеют лишь временное разрешение на проживание в городе. Эти люди – герои нового мира, кажется, способные на любые подвиги, пока сохраняют шаткий баланс своей необычайной клади.
Читайте также: Фотограф показал, как живется современным кочевым народам. Фото
Между абсурдностью материалистического мира и непреложной и возвышенной мечтой о человеке нам предстоит найти свой путь. И между тем крутить педали.
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